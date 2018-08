Euler Hermes kooperiert mit Start-up scrappel und sichert digitalen Marktplatz ab

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

--------------------------------------------------------------Invoice to cashhttp://ots.de/O6ohFC--------------------------------------------------------------Hamburg/Berlin (ots) - Euler Hermes arbeitet ab sofort mit demdigitalen Start-up scrappel mit Sitz in Berlin zusammen. DerWeltmarktführer in der Kreditversicherung finanziert mit seiner neuenFactoring-Lösung "Invoice to cash" dabei Transaktionen auf derdigitalen Plattform. Scrappel ist der erste Online-Marktplatz fürWertstoffe, der den direkten Handel zwischen Unternehmen in derBranche ermöglicht."Die Schwierigkeit beim Online-Handel ist, dass Verkäufer häufignur wenige Informationen über ihre Abnehmer haben. Das birgtteilweise hohe Risiken", sagt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermesin Deutschland, Österreich und der Schweiz. "SpezialisierteMarktplätze gewinnen jedoch immer stärker an Bedeutung für dieGeschäfte von Unternehmen. Unser Ziel ist es deshalb, dieseOnline-Transaktionen sicher zu machen - möglichst in allen Branchen.Mit scrappel machen wir den Anfang und schaffen quasi ein sicheres'ebay für den Wertstoffhandel', bei dem Branchenteilnehmer ohneRisiko handeln können."Basis der Absicherung des Wertstoff-Marktplatzes ist die neuedigitale Factoring-Lösung von Euler Hermes "Invoice to cash". Diesebietet erstmals die Möglichkeit einer digitalen Finanzierung voneinzelnen Rechnungen und geringeren Beträgen ohne Offenlegung."Durch die Zusammenarbeit mit Euler Hermes haben wir einenerfahrenen Partner bei der Absicherung von Transaktionen auf unseremMarktplatz an unserer Seite", sagt Matthias Spanic, Geschäftsführervon scrappel. "Die Händler auf unserer Plattform profitieren davongleich mehrfach, wenn sie sich für das stille Factoring entscheiden:Sie kommen schneller an ihr Geld, schonen ihre Liquidität und gehenweniger Risiken ein - alles mit einem Klick. Die einfache Handhabungdurch den komplett digitalisierten Prozess war für uns dabeientscheidend: So können die Händler sich ohne zusätzlichenorganisatorischen Aufwand auf ihr Geschäft konzentrieren."Verkäufer müssen keine umfangreichen Unterlagen zur Prüfungeinreichen wie zum Beispiel bei einem Factoring über die Hausbank.Alles läuft komplett digital ab und das Risiko geht vollständig aufEuler Hermes über. Die Risikoprüfung läuft in Echtzeit im Hintergrundüber die Datenbank des führenden Kreditversicherers ab. Zudemgewährleistet "Invoice to cash" volle Diskretion: Der Käufer erfährtbei diesem 'stillen Factoring' nicht, dass eine Rechnung verkauftwurde.Presseinformation Invoice to cash: http://ots.de/98JzINInvoice to cash https://invoicetocash.de/Simplicity Online https://www.eulerhermes-versichert.deReminder Service https://www.eh-reminder-service.com/deEuler Hermes ist weltweiter Marktführer imKreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist in denBereichen Kaution, Garantien und Inkasso. Das Unternehmen verfügtüber 100 Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassendeFinanzdienstleistungen an, um sie im Liquiditäts- undForderungsmanagement zu unterstützen. Über das unternehmenseigeneMonitoring System verfolgt und analysiert Euler Hermes täglich dieInsolvenzentwicklung kleiner, mittlerer und multinationalerUnternehmen. Insgesamt umfassen die Expertenanalysen Märkte, auf die92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in 52 Ländern vertreten undbeschäftigt rund 6.050 Mitarbeiter. Euler Hermes ist eineTochtergesellschaft der Allianz und wird von Standard & Poor?s miteinem Rating von AA bewertet. 2017 wies das Unternehmen einenkonsolidierten Umsatz von EUR 2,6 Milliarden aus und versicherteweltweit Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 894 Milliarden.Weitere Informationen auf www.eulerhermes.de, LinkedIn oderTwitter@eulerhermes.Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Die in dieserMeldung enthaltenen Informationen können Aussagen über zukünftigeErwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die aufaktuellen Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung basieren,und bekannte und unbekannte Risiken sowie Unsicherheiten beinhalten,aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oderEreignisse von den hier gemachten Aussagen wesentlich abweichenkönnen. Neben zukunftsgerichteten Aussagen im jeweiligen Kontextspiegelt die Verwendung von Wörtern wie "kann", "wird", "sollte","erwartet", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "schätzt","prognostiziert", "potenziell" oder "weiterhin" ebenfalls einezukunftsgerichtete Aussage wider. Die tatsächlichen Ergebnisse,Entwicklungen oder Ereignisse können aufgrund verschiedener Faktorenvon solchen zukunftsgerichteten Aussagen beträchtlich abweichen. Zusolchen Faktoren gehören u.a.: (i) die allgemeine konjunkturelle Lageeinschließlich der branchenspezifischen Lage für das Kerngeschäftbzw. die Kernmärkte der Euler-Hermes-Gruppe, (ii) die Entwicklung derFinanzmärkte einschließlich der ?Emerging Markets? einschließlichMarktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse, (iii) dieHäufigkeit und das Ausmaß der versicherten Schadenereignisseeinschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen ergeben;daneben auch die Schadenkostenentwicklung, (iv) Stornoraten, (v)Ausmaß der Kreditausfälle, (vi) Zinsniveau, (vii)Wechselkursentwicklungen einschließlich des Wechselkurses EUR-USD,(viii) Entwicklung der Wettbewerbsintensität, (ix) gesetzliche undaufsichtsrechtliche Änderungen einschließlich solcher bezüglich derWährungskonvergenz und der Europäischen Währungsunion, (x) Änderungender Geldpolitik der Zentralbanken bzw. ausländischer Regierungen,(xi) Auswirkungen von Akquisitionen, einschließlich der damitverbundenen Integrationsthemen, (xii) Umstrukturierungsmaßnahmen,sowie (xiii) allgemeine Wettbewerbsfaktoren jeweils in einemörtlichen, regionalen, nationalen oder internationalen Rahmen. DieEintrittswahrscheinlichkeit vieler dieser Faktoren kann durchTerroranschläge und deren Folgen noch weiter steigen. Das Unternehmenübernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zuaktualisieren.Pressekontakt:Euler Hermes DeutschlandAntje WoltersPressesprecherinTelefon: +49 (0)40 8834-1033Mobil: +49 (0)160 899 2772antje.wolters@eulerhermes.comScrappelPIABO PR GmbHNiclas KakomanolisTelefon: +49 (0) 30 25 76 205 14scrappel@piabo.netOriginal-Content von: Euler Hermes Deutschland, übermittelt durch news aktuell