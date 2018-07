Euler Hermes erwartet Abkühlung der Konjunktur

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Hamburg (ots) -- Gipfel des Wachstums ist überschritten- Drei Faktoren beschleunigen Ende des Konjunkturzyklus- USA wachsen stärker, Europa kühlt sich ab, China stabilisiertAsien, Naher Osten und Afrika wachsen durch RohstoffeNach Jahren dynamischen Wachstums trüben sich die Aussichten fürdie künftige Entwicklung der Weltwirtschaft ein. Die Volkswirte desweltweit führenden Kreditversicherers Euler Hermes gehen in ihreraktualisierten Konjunkturprognose davon aus, dass der Gipfel desWachstums überschritten ist. Zwar wird sich weltweit das Wachstumauch 2018 und 2019 fortsetzen. Die Experten weisen aber darauf hin,dass sich der Konjunkturzyklus seinem Ende neigt. Beschleunigt werdediese Entwicklung durch mehrere Faktoren:1) der Inflationsschock, der steigende Ölpreis (von Euler Hermes beidurchschnittlich 72 USD im Jahr 2018 erwartet) dürfte weltweit dieInflation anheizen,2) der Zinsschock, um das Risiko einer Überhitzung der US-Wirtschafteinzudämmen, dürfte die FED ihre Geldpolitik weiter straffen,3) der Instabilitätsschock infolge des amerikanischen Protektionismusund bilateraler Reaktionen."Die Weltwirtschaft kann diese Schocks vermutlich weitgehendabfedern", sagt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland,Österreich und der Schweiz. "2018 beschleunigt sich das globale unddas Wirtschaftswachstum in Deutschland sogar noch leicht. Für 2019erwarten wir dann aber eine moderate Abschwächung der Konjunktur. DerGipfel des Wachstums liegt dann hinter uns."Für 2018 erwarten die Experten von Euler Hermes ein globalesWirtschaftswachstum von + 3,3% (gegenüber + 3,2% im Jahr 2017), für2019 dann eine Abschwächung des Wachstums auf nur noch + 3,1%. Injedem Quartal überprüft Euler Hermes sein internationalesmakroökonomisches Szenario und aktualisiert seine Wachstumsprognosenfür die einzelnen Regionen.Zunächst beschleunigtes Wachstum in den USADas Wachstum in den USA beschleunigt sich in diesem Jahr weiter.Die von der Regierung erlassenen Steuersenkungen kommen sowohlUnternehmen als auch Haushalten zugute und dürften das Wachstum imJahr 2018 auf + 2,9 % beschleunigen (+ 2,3 % im Jahr 2017). Um eineÜberhitzung der Konjunktur zu vermeiden, wird die Fed ihreGeldpolitik straffen. Noch für 2018 erwartet Euler Hermes deshalbzwei Zinserhöhungen im zweiten Halbjahr und für 2019 zwei weitere.Die Steuersenkungen steigern das öffentliche Defizit. Während es2017 bei 3,7% des BIP lag, prognostizieren die Experten von EulerHermes einen Anstieg auf 4% in 2018 und auf 4,5% in 2019. In dennächsten Monaten könnte deshalb in den USA der HaushaltssanierungVorrang eingeräumt werden. Insgesamt erwartet die Studie, dass sichdas Wachstum in den USA im Jahr 2019 auf + 2,4 % verlangsamen wird.Abkühlung in EuropaDas Wachstum in Europa schwächt sich nach einer starkenEntwicklung im Jahr 2017 (+ 2,6%, das höchste seit 10 Jahren) 2018und 2019 auf + 2,1% bzw. + 1,9% ab. Der europäische Binnenhandel unddie Inlandsnachfrage können die Abkühlung des Außenhandelsausgleichen. Der wieder auflebende Protektionismus belastet dasVertrauen der Unternehmen. Schließlich wird die EZB das QuantitativeEasing-Programm im Dezember beenden und voraussichtlich im September2019 eine erste Erhöhung des Einlagenzinssatzes bekannt geben. DieExperten von Euler Hermes erwarten, dass ein Anstieg des Leitzinsesum +50bp die Zinsbelastung für Unternehmen im Euroraum um 60Milliarden Euro erhöhen wird.Andererseits profitiert Europa nach wie vor von einer Reihepositiver Effekte: 1) von einer Fiskalpolitik, die 2019 vor allem inDeutschland, Italien und in geringerem Umfang in Spanien expansivwird; 2) vom Konsum, unterstützt durch deutliche Lohnanstiege inVerbindung mit einer begrenzten Inflation, die bereits in der zweitenJahreshälfte 2018 eine höhere Kaufkraft bedeutet; 3) von weiterhinhohen Unternehmensmargen; 4) vom Umsatzwachstum, das über demVorkrisenniveau liegt; und 5) von mehr als 890 Milliarden Euro anverfügbaren liquiden Mitteln.Chinas Transformation treibt Entwicklung in AsienDank der kontrollierten Transformation seines Wachstumsmodellsstabilisiert China die gesamte Region. Der allmähliche Rückgang deschinesischen Leistungsbilanzüberschusses (voraussichtlich 1% des BIPim Jahr 2018 gegenüber 10% im Jahr 2007) wird durch Exporte aus denNachbarländern begünstigt. Die chinesische Wirtschaft bautschrittweise Überkapazitäten ab, ohne die Binnennachfrage zu stark zubelasten.Naher Osten und Afrika: rohstoffgetriebenes WachstumDie Länder des Nahen Ostens erholen sich weiterhin, da derniedrige Ölpreis zu einer deutlichen Haushaltskonsolidierung geführthat. Mit der Erholung des Ölpreises verbessern sich dieWachstumsaussichten beispielsweise in Saudi-Arabien (+ 1,7% im Jahr2018).In Afrika dürfte der jüngste Anstieg der Rohstoffpreise einenstabilisierenden Einfluss auf die gesamte Region haben. Insgesamterwartet Euler Hermes eine Beschleunigung des Wachstums in Afrika von+3,4% in 2017 auf +3,9% in 2018 und +4,3% in 2019."Die Abkühlung der weltweiten Konjunktur wird besonders für diestark auf den Export ausgerichteten Unternehmen in Deutschland eineHerausforderung", sagt Van het Hof. "Sie sollten die aktuell nochsehr gute Lage nutzen, um Risiken jetzt abzusichern und geeigneteStrategien zur Anpassung der geschäftlichen Tätigkeit zu entwickeln."Die aktuelle Studie und weitere Details finden Sie unter:http://ots.de/HKgoqWEuler Hermes ist weltweiter Marktführer imKreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist in denBereichen Kaution, Garantien und Inkasso. Das Unternehmen verfügtüber 100 Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassendeFinanzdienstleistungen an, um sie im Liquiditäts- undForderungsmanagement zu unterstützen. 