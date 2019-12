Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Hamburg (ots) -- Fertigstellung des Neubaus bis zum Jahreswechsel 2019/2020- Umzug der rund 1.100 Hamburger Euler Hermes Mitarbeiter EndeJanuar 2020- Neubau setzt auf Nachhaltigkeit: Energieeinsparungen von rund80% erwartet- Euler Hermes Quartier setzt mit über 1.200 QuadratmeternKreativ- und Projektarbeitsflächen sowie 156 Besprechungsräumenauf Kommunikation und vernetztes Arbeiten- Vorstand sitzt wie der "Familienrat" künftig an einem großen,gemeinsamen TischDer weltweit führende Kreditversicherer Euler Hermes zieht mit seiner HamburgerDeutschlandzentrale um. Der moderne 5-geschossige Neubau (Erdgeschoss + 5Obergeschosse) mit einer Fläche von insgesamt rund 31.500 Quadratmetern soll biszum Jahreswechsel 2019/2020 fertiggestellt werden. Der Umzug ist für Ende Januar2020 geplant. Das Gebäude entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zu dembisherigen Unternehmensstandort in Hamburg-Bahrenfeld. Euler Hermes setzt mitdem "Euler Hermes Quartier" wie ihn die Mitarbeiter in einem Namenswettbewerbgetauft haben, vor allem auf Nachhaltigkeit und eine neue, moderne Arbeitswelt."Nachhaltigkeit war uns bei unserem neuen Gebäude ein großes Anliegen", sagt Ronvan het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz."Das Gebäude soll eine DGNB Gold-Zertifizierung erhalten. Viel entscheidenderist allerdings, dass wir unseren Stromverbrauch im Vergleich zu unserenbisherigen Gebäuden schätzungsweise um rund 80% reduzieren können, beimWärmeverbrauch sind es sogar 87% und beim Wasser erwarten wir einen um 70%geringeren Verbrauch."Neue Arbeitswelt: Neben Nachhaltigkeit setzt der Neubau auf eine helle undoffene Atmosphäre Statt dunkler, langer Flure mit vorwiegend Einzelbüroserwartet die rund 1.100 Mitarbeiter am Hamburger Standort eine helle, offengestaltete Arbeitswelt mit einem Open-Space-Konzept."Wir können es kaum erwarten, in unser neues Gebäude zu ziehen", sagt Van hetHof. "Der Jahresstart 2020 steht für uns deshalb jetzt schon unter einem gutenStern, denn für unsere Zusammenarbeit ist das ein Meilenstein. Das neue Gebäudesetzt auf Kommunikation und vernetztes Arbeiten über Bereichsgrenzen hinweg. Wirgestalten den Wandel in der Arbeitswelt aktiv mit, stellen dabei unsereökologische und soziale Verantwortung sicher und bleiben ein tief in Hamburgverwurzeltes, international agierendes Unternehmen."Insgesamt 156 Besprechungsräume und über 1.200 Quadratmeter Kreativ- undProjektarbeitsfläche mit Loungebereichen und kostenlosem Kaffee, Tee und Wasserstehen den Mitarbeitern der Allianztochter künftig zusätzlich zu deneigentlichen Arbeitsplätzen zur Verfügung. In Zeiten der Digitalisierung, desWandels und der stark veränderten Kundenbedürfnisse sieht der Weltmarktführer inder neuen Arbeitsweise und Unternehmenskultur den Schlüssel für eineerfolgreiche Transformation."Die Transformation ist bereits in vollem Gange", sagt Nikolaus von Rönne,Projektleiter für den Neubau bei Euler Hermes. "Schon heute arbeiten wirvernetzt und in bereichsübergreifenden Projektteams. Wir merken aber, dass wirdamit in unseren jetzigen Büros oft an Grenzen stoßen. Im neuen Gebäude sind wirviel flexibler und arbeiten in einem Haus voller Möglichkeiten - mit dem wir unsauch vor modernen Technologieunternehmen nicht verstecken müssen. Das Ganzekünftig auch noch in einer zukunftsweisenden Umgebung, denn die Stadt Hamburgplant in Bahrenfeld mit der 'Science City' ein Innovationszentrum fürWissenschaft, Technologie, Start-ups und Studierende."Mittendrin statt nur dabei: Führungskräfte und Vorstand sitzen mitten in denTeamsSeit dem Richtfest am 25. April 2019 bietet Euler Hermes seinen Mitarbeiternmonatlich Führungen im neuen Gebäude an, so dass sich alle vorab ein Bild derneuen Arbeitswelt machen können."Die meisten Kolleginnen und Kollegen sind total begeistert von unserem Neubauund auch dem Konzept", sagt Van het Hof. "Das war nicht bei allen von Anfang ander Fall. Aber das Konzept hat inzwischen fast alle restlos überzeugt. Auch dieFührungskräfte, die im neuen Gebäude mittendrin sitzen bei ihren Teams."Mit seinem Amtsantritt hat Van het Hof allerdings schon seit 2015 den Wandelvorangetrieben. In der Folge ist der gesamte Vorstand aus dem 18. Stock mitklassischen Vorzimmern bereits vor mehr als zwei Jahren in ein Open-Space im 1.Stock gezogen, wo sie mit über 20 Kollegen sitzen.Familienrat am Küchentisch: "Shared Desk" im wahrsten Sinne des Wortes fürVorstände"Anfangs waren einige durchaus skeptisch. Für uns war das ein Selbsttest, um ameigenen Leib die neue Arbeitswelt zu erleben. Inzwischen würde aber keiner vonuns mehr zurücktauschen wollen. Im neuen Gebäude sitzen wir sogar alle an einemgroßen Tisch ohne feste Plätze. Das haben wir uns als Vorstand gewünscht. Es hatetwas von einem Küchentisch einer Großfamilie, an dem diskutiert wird und an demder Familienrat wichtige Entscheidungen trifft. Das ist der nächste Schritt, aufden wir uns schon sehr freuen."Die vollständig kabellose Infrastruktur ermöglicht den Mitarbeitern mobilesArbeiten im kompletten Gebäude, inklusive Cafeteria (mit eigenem Barista),Restaurant oder Terrassenflächen sowie wie bereits seit vielen Jahren auch mobilaus dem "Home Office".Die Euler-Hermes-Mitarbeiter haben Teile der künftigen Arbeitswelt mitgestaltet.So hat beispielsweise jedes Team seine eigene "Home Base" mitgestaltet, in dersich die Arbeitsbereiche der Teams befinden und das Design und Ausstattung dersogenannten "Bubbles" - das sind die Glas-Besprechungsräume für die Bereiche -nach den jeweiligen Anforderungen ausgewählt.Für die urbane Mobilität der Zukunft stehen 16 Ladestationen für Elektroautossowie 14 Steckdosen für E-Bikes zur Verfügung sowie eine separate Fahrradspurund Fahrradparkplätze in Tiefgarage und Parkhaus.Detailinformationen zum "Euler Hermes Quartier" sowie Fact Sheet undBildmaterial unterhalb der Meldung auf: http://ots.de/dgfV21Pressemeldung zum Abschied vom "Weißen Riesen" nochmals Weihnachtsbeleuchtungwie im Jahr 1981: http://ots.de/ovjIxFEuler Hermes ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft undanerkannter Spezialist für Kaution und Garantien, Inkasso sowie Schutz gegenBetrug oder politische Risiken. Das Unternehmen verfügt über mehr als 100 JahreErfahrung und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an, um sieim Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen.Über das unternehmenseigene Monitoring-System verfolgt und analysiert EulerHermes täglich die Insolvenzentwicklung von mehr als 40 Millionen kleiner,mittlerer und multinationaler Unternehmen. Insgesamt umfassen dieExpertenanalysen Märkte, auf die 92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP)entfallen.Mit dieser Expertise macht Euler Hermes den Welthandel sicherer und gibt denweltweit über 66.000 Kunden das notwendige Vertrauen in ihre Geschäfte und derenBezahlung. Als Tochtergesellschaft der Allianz und mit einem AA-Rating vonStandard & Poor's ist Euler Hermes im Schadensfall der finanzstarke Partner ander Seite seiner Kunden.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in über 50 Ländern vertreten undbeschäftigt rund 5.800 Mitarbeiter weltweit. 2018 wies Euler Hermes einenkonsolidierten Umsatz von EUR 2,7 Milliarden Euro aus und versicherte weltweitGeschäftstransaktionen im Wert von EUR 962 Milliarden.Weitere Informationen auf www.eulerhermes.deSocial Media CEO Blog Ron van het Hof http://eulerhermes-blog.de/Linkedin Euler Hermes Deutschlandhttps://de.linkedin.com/company/euler-hermes-deutschlandXING Euler Hermes Deutschland http://ots.de/ryrd5GYoutube Euler Hermes Deutschlandhttps://www.youtube.com/channel/UClM6TBY3iFJVXDX76FH8-cATwitter @eulerhermesHinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Die in dieser Meldungenthaltenen Informationen können Aussagen über zukünftige Erwartungen und anderezukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen Einschätzungen undAnnahmen der Geschäftsführung basieren, und bekannte und unbekannte Risikensowie Unsicherheiten beinhalten, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse,Entwicklungen oder Ereignisse von den hier gemachten Aussagen wesentlichabweichen können. Neben zukunftsgerichteten Aussagen im jeweiligen Kontextspiegelt die Verwendung von Wörtern wie "kann", "wird", "sollte", "erwartet","plant", "beabsichtigt", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell"oder "weiterhin" ebenfalls eine zukunftsgerichtete Aussage wider. Dietatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse können aufgrundverschiedener Faktoren von solchen zukunftsgerichteten Aussagen beträchtlichabweichen. Zu solchen Faktoren gehören u.a.: (i) die allgemeine konjunkturelleLage einschließlich der branchenspezifischen Lage für das Kerngeschäft bzw. dieKernmärkte der Euler-Hermes-Gruppe, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkteeinschließlich der ?Emerging Markets? einschließlich Marktvolatilität,Liquidität und Kreditereignisse, (iii) die Häufigkeit und das Ausmaß derversicherten Schadenereignisse einschließlich solcher, die sich ausNaturkatastrophen ergeben; daneben auch die Schadenkostenentwicklung, (iv)Stornoraten, (v) Ausmaß der Kreditausfälle, (vi) Zinsniveau, (vii)Wechselkursentwicklungen einschließlich des Wechselkurses EUR-USD, (viii)Entwicklung der Wettbewerbsintensität, (ix) gesetzliche und aufsichtsrechtlicheÄnderungen einschließlich solcher bezüglich der Währungskonvergenz und derEuropäischen Währungsunion, (x) Änderungen der Geldpolitik der Zentralbankenbzw. ausländischer Regierungen, (xi) Auswirkungen von Akquisitionen,einschließlich der damit verbundenen Integrationsthemen, (xii)Umstrukturierungsmaßnahmen, sowie (xiii) allgemeine Wettbewerbsfaktoren jeweilsin einem örtlichen, regionalen, nationalen oder internationalen Rahmen. DieEintrittswahrscheinlichkeit vieler dieser Faktoren kann durch Terroranschlägeund deren Folgen noch weiter steigen. Das Unternehmen übernimmt keineVerpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.Pressekontakt:Euler Hermes DeutschlandAntje WoltersPressesprecherinTelefon: +49 (0)40 8834-1033Mobil: +49 (0)160 899 2772antje.wolters@eulerhermes.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52706/4466114OTS: Euler Hermes DeutschlandOriginal-Content von: Euler Hermes Deutschland, übermittelt durch news aktuell