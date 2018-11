Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

--------------------------------------------------------------CEO Blog Euler Hermeshttp://ots.de/mKzAUI--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -- Welthandel verliert leicht an Fahrt: Wachstum 2019 bei 3,6% nach3,8% in 2018- Rund 400 neue protektionistische Maßnahmen 2018, Trendverlangsamt sich jedoch- Handelskrieg: Kuh noch nicht vom Eis, aber Euler Hermes erwartetkeine Eskalation, sondern Pragmatismus und konstruktivere Haltungder USA- Eskalation würde zwischen 0,5 und 2 Prozentpunkten (pp)Wirtschaftswachstum kosten- Top Märkte mit steigender Nachfrage bleiben die USA vor China undDeutschland- Exporteure in China, Amerika, Indien und Deutschland mit größtenZugewinnenDer G20-Gipfel in Buenos Aires dieser Tage wird zu einer Art"Showdown" zwischen den Machthabern der USA und China. Kommt es zumHandelskrieg oder nicht? Trump will dabei auf sein Bauchgefühlvertrauen. Das lässt zunächst wenig Gutes erahnen. Trotzdem erwartetder weltweit führende Kreditversicherer Euler Hermes in seineraktuellen Studie zum Welthandel mit dem Titel "The show must go on"keine Eskalation zum Handelskrieg.Insgesamt ist das Ende des weltweiten Konjunkturzyklus' in Sicht.Das wirkt sich auch auf den Welthandel aus. Das Wachstum verlangsamtsich 2019 auf voraussichtlich 3,6% (2018: 3,8%)."Die 'Protektionismus-Show' geht allerdings auch 2019 weiter, sagtLudovic Subran, Chefvolkswirt von Euler Hermes und stellvertretenderChefvolkswirt der Allianz. "Bis einschließlich September haben wir2018 bereits knapp 300 neue protektionistische Maßnahmen gezählt. Biszum Jahresende dürfte die Zahl auf rund 400 neue Handelsbarrierensteigen. Das bedeutet aber auch, dass das Spektakel etwas an Dynamikverliert. 2017 waren es noch 560 neue Maßnahmen."Bei einer Eskalation zum Handelsstreit (mit durchschnittlichenUS-Zöllen über 6%) würde die Weltwirtschaft voraussichtlich 0,5pp anWachstum einbüßen. Ein Handelskrieg (US-Zölle im Schnitt über 12%)würde ganze 2pp Wachstum beim weltweiten Bruttoinlandsprodukt (BIP)kosten.Handelskrieg: Kuh noch nicht vom Eis, aber amerikanischerPragmatismus könnte helfen"Die Kuh ist zwar noch lange nicht vom Eis, aber wir erwarten,dass es nicht zu einem Handelskrieg kommen wird", sagt Subran. "DieUSA nutzen in der Vorrunde Drohungen traditionell alsVerhandlungsbasis. Das Handelsabkommen ist dann das Endspiel - dashaben das umgestaltete NAFTA und das Handelsabkommen mit Südkoreaschon gezeigt. Die Einigung verkauft Trump dann geschickt als Sieg,auf dem Weg dorthin macht allerdings auch er Zugeständnisse, nur ebenweniger lautstark. Mit den neuen Mehrheitsverhältnissen imRepräsentantenhaus dürften die USA beim Thema Handel eine insgesamtkonstruktivere und pragmatischere Haltung einnehmen. Trotzdem darfman gespannt sein auf seine Twitter-Meldungen vom und nach demG-20-Gipfel."Einigung könnte sich bis Ende 2019 hinziehen - Unsicherheiten fürExporteure bleiben großDieser neue Pragmatismus ist ein wichtiger Baustein imbevorstehenden Drahtseilakt der Verhandlungen. Diese dürften sichjedoch vermutlich länger hinziehen als die Vorgänger. Sowohl Chinaals auch Europa sind wesentlich größere Märkte, die weniger stark vonden USA abhängig sind als Kanada, Mexiko oder Südkorea. Die Chinesenprofitieren zudem von ihrem florierenden Sicherheits-Handelsnetz mitasiatischen Nachbarstaaten.Allerdings ist inzwischen eine gewisse Protektionismus-Müdigkeitauf allen Seiten sichtbar - schließlich waren die bisherigenMaßnahmen allesamt kontraproduktiv, allen voran in den USA. Dennochkönnte sich eine Einigung durchaus bis Ende 2019 hinziehen.Risikopotenzial: Handelskonflikt + Brexit + Türkei + Italien +steigende Insolvenzen"Die Unsicherheit für Exporteure ist weiterhin hoch", sagt Ron vanhet Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und derSchweiz. "Sie können sich diesen nicht entziehen, denn der drohendeHandelskonflikt ist nicht allein auf den Exportfluren unterwegs - erhat Gesellschaft von zahlreichen weiteren politischen undwirtschaftlichen Schatten. Autozölle geistern wieder umher. Mit dergrundsätzlichen Brexit-Einigung ist auch weiterhin unklar, wie dieHandelsbeziehungen künftig im Detail aussehen werden. Hinzu kommengroße Unsicherheiten in der Türkei und in Italien und Spannungenzwischen einzelnen Golfstaaten. Zu guter Letzt steigen auch noch dieglobalen Insolvenzen an. Es ist wie im Eagles Song 'HotelCalifornia': Unternehmen können zwar versuchen, angesichts derRisiken auszuchecken, aber eine Abreise ist unmöglich: DieKomplexität holt fast jeden irgendwo ein."Deutsche Exporteure und Wirtschaft auf Gewinnerseite beimWelthandelEuler Hermes geht 2018 von einem Anstieg der weltweitenInsolvenzen um 8% aus und für 2019 um weitere 5%. Nichtsdestotrotzstehen gerade deutsche Exporteure weiterhin auf der Gewinnerseite imglobalen Handel. Hinter China mit zusätzlichen Exporten von bis zu146 Milliarden (Mrd.) US-Dollar (USD) in 2019, den USA (+134 Mrd.USD) und Indien (+71 Mrd. USD) liegen die Deutschen auf Rang 4 dererwarteten Profiteure: Bis zu 64 Mrd. USD an zusätzlichen Ausfuhrensind 2019 für sie zu holen.Auch bei den Importen ist Deutschland weiterhin ein attraktiverMarkt. In den USA steigt die Nachfrage nach Importen auf zusätzliche193 Mrd. USD, China importiert mehr Waren im Wert von rund 161 Mrd.USD und in Deutschland sind es zusätzliche 67 Mrd. Die vollständige Euler Hermes Studie zum Welthandel "The show mustgo on" findend Sie hier (ENG): http://ots.de/FJU9VqEuler Hermes ist weltweiter Marktführer imKreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist in denBereichen Kaution, Garantien und Inkasso. Euler Hermes ist eineTochtergesellschaft der Allianz und wird von Standard & Poor?s miteinem Rating von AA bewertet. 2017 wies das Unternehmen einenkonsolidierten Umsatz von EUR 2,6 Milliarden aus und versicherteweltweit Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 894 Milliarden. Euler Hermes ist eineTochtergesellschaft der Allianz und wird von Standard & Poor?s miteinem Rating von AA bewertet. 2017 wies das Unternehmen einenkonsolidierten Umsatz von EUR 2,6 Milliarden aus und versicherteweltweit Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 894 Milliarden.Weitere Informationen auf www.eulerhermes.de, LinkedIn oderTwitter@eulerhermes.Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Die in dieserMeldung enthaltenen Informationen können Aussagen über zukünftigeErwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die aufaktuellen Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung basieren,und bekannte und unbekannte Risiken sowie Unsicherheiten beinhalten,aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oderEreignisse von den hier gemachten Aussagen wesentlich abweichenkönnen. Neben zukunftsgerichteten Aussagen im jeweiligen Kontextspiegelt die Verwendung von Wörtern wie "kann", "wird", "sollte","erwartet", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "schätzt","prognostiziert", "potenziell" oder "weiterhin" ebenfalls einezukunftsgerichtete Aussage wider. Die tatsächlichen Ergebnisse,Entwicklungen oder Ereignisse können aufgrund verschiedener Faktorenvon solchen zukunftsgerichteten Aussagen beträchtlich abweichen. Zusolchen Faktoren gehören u.a.: (i) die allgemeine konjunkturelle Lageeinschließlich der branchenspezifischen Lage für das Kerngeschäftbzw. die Kernmärkte der Euler-Hermes-Gruppe, (ii) die Entwicklung derFinanzmärkte einschließlich der ?Emerging Markets? einschließlichMarktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse, (iii) dieHäufigkeit und das Ausmaß der versicherten Schadenereignisseeinschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen ergeben;daneben auch die Schadenkostenentwicklung, (iv) Stornoraten, (v)Ausmaß der Kreditausfälle, (vi) Zinsniveau, (vii)Wechselkursentwicklungen einschließlich des Wechselkurses EUR-USD,(viii) Entwicklung der Wettbewerbsintensität, (ix) gesetzliche undaufsichtsrechtliche Änderungen einschließlich solcher bezüglich derWährungskonvergenz und der Europäischen Währungsunion, (x) Änderungender Geldpolitik der Zentralbanken bzw. ausländischer Regierungen,(xi) Auswirkungen von Akquisitionen, einschließlich der damitverbundenen Integrationsthemen, (xii) Umstrukturierungsmaßnahmen,sowie (xiii) allgemeine Wettbewerbsfaktoren jeweils in einemörtlichen, regionalen, nationalen oder internationalen Rahmen. 