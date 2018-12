Euler Hermes Studie: Globale Baubranche auf der Kippe - Deutschland gegen Trend (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

--------------------------------------------------------------CEO Blog Euler Hermeshttp://ots.de/Qw4M6B--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -- Globale Baubranche am Wendepunkt: Wachstum trübt sichsukzessive ein- Unternehmen auf Ende des Konjunkturzyklus nicht vorbereitet,Kreditrisiken steigen- Deutschland gegen den langfristigen Trend - aber 2018 mitsteigenden Insolvenzen- Baubranche mit weltweit zweithöchstem Risiko, nur MetallsektorschlechterDer weltweite Bau-Boom erhält langsam einen Dämpfer - derKonjunkturzyklus der Branche neigt sich nach zehn Jahren dem Ende zu.Zu diesem Schluss kommt die aktuelle Studie des weltweit führendenKreditversicherers Euler Hermes. 2018 verzeichnet die Branche mit+3,5% zwar nochmals einen neuen Wachstumsrekord seit 2008. Allerdingsist dies voraussichtlich der Wendepunkt: Danach trüben sich dieAussichten sukzessive ein mit +3,1% für 2019 sowie einem weiterenRückgang beim Wachstum in den Folgejahren parallel zur Entwicklungdes weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP). Einzig gegen diesenlangfristigen Trend: Deutschland. Dort ist bisher sowohl beim Boomals auch beim Geschäftsklima in der Branche noch (fast) alles eitelSonnenschein."Die deutsche Baubranche ist fast wie ein kleines gallisches Dorfbei Asterix und Obelix, das sich dem allgemeinen Trend widersetzt",sagt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreichund der Schweiz. "2018 ist zwar ein leichter Rückgang beim Wachstumzu beobachten, allerdings wird sich dieser - im Gegensatz zumweltweiten Trend - 2019 voraussichtlich nicht fortsetzen. Allesdeshalb rosarot zu sehen, wäre dennoch gefährlich: Die jüngsten EulerHermes Daten deuten darauf hin, dass die Zeit vorbei ist, in der sichdie Liquidität und Bonität der Branche Jahr für Jahr verbesserthaben. Seit Anfang 2018 steigen nach jahrelangem Rückgang die Pleitenim Bausektor in Deutschland wieder an."Deutsche Baubranche: steigende Insolvenzen in 2018, aber besserals die KonkurrenzIn den letzten zwölf Monaten kam es zu 3.365 Insolvenzen in derdeutschen Baubranche. Das ist noch ein leichter Rückgang um 3% imVergleich zum Vorjahrszeitraum. Seit Jahresbeginn 2018 waren esjedoch 2.305 Pleiten, was einen Anstieg um 3% bedeutet im Vergleichzum gleichen Zeitraum 2017."Die Zahlungsmoral einer Branche ist ebenfalls ein wichtigesFrühwarnsystem, wenn sich eine Trendwende abzeichnet", sagt Van hetHof. "Noch ist die Zahlungsmoral in der deutschen Baubranche besserals der bundesweite Durchschnitt - aber sie hat sich zuletztverschlechtert. 2016 erhielten Unternehmen der Baubranche nachdurchschnittlich 47 Tagen ihr Geld. 2017 mussten sie schon vier Tagelänger warten."Der bundesweite Durchschnitt der Zeitspanne zwischenRechnungslegung und Bezahlung (Days of Sales Outstanding, DSO) überalle Branchen hinweg hat sich im gleichen Zeitraum von 53 Tagen in2016 auf 54 Tage in 2017 verschlechtert."Der leichte Rückgang des Wachstums in der deutschen Baubranchevon +3,2% im vergangenen Jahr auf +2,9% für 2018 dürfte den negativenTrend bei der Zahlungsmoral und den Insolvenzen im weiterenJahresverlauf bestätigen", sagt Van het Hof.Trotzdem steht laut der Euler Hermes Studie die deutscheBaubranche weiterhin deutlich besser da als ihre weltweiten Pendants.Der private Konsum und Investitionsaktivitäten sind weiterhinpositive Treiber ebenso wie die günstigen Finanzierungskonditionen.Ein relativ niedriger Verschuldungsgrad unterscheidet die deutschenUnternehmen von der internationalen Konkurrenz. Bisher hatten dieUnsicherheiten durch einen drohenden Handelskrieg sowie das insgesamtleicht eingetrübte Geschäftsklima noch keine negativen Auswirkungenauf die stark auf den nationalen Markt fokussierte Branche.Die weltweite Baubranche hat allerdings zunehmend Probleme. DasWachstum kühlt sich mit +3,0% nach zehn Jahren langsam etwas ab in2019 (2018: +3,5%). Die Zahlungsmoral ist zudem deutlich schlechterals in Deutschland: Rechnungen in der Baubranche werden im globalenSchnitt erst nach rund 85 Tagen bezahlt (Deutschland: 51 Tage).Weltweite Baubranche nicht auf das Ende des Booms vorbereitet,Kreditrisiken steigen"Der leichte Wachstumsrückgang im globalen Bausektor wäre jetztnoch nicht so dramatisch. Allerdings sind die Unternehmen nichtausreichend auf das Ende des Bau-Booms vorbereitet", sagt LudovicSubran, Chefvolkswirt der Euler Hermes Gruppe und stellvertretenderChefvolkswirt der Allianz. "Unsere Daten zeigen, dass dasdurchschnittliche Kreditrisiko der Branche gestiegen ist - obwohl diewirtschaftlichen Bedingungen sich deutlich verbessert haben. Wirsehen eine Verschlechterung in drei Bereichen: Nachfrage,Profitabilität und Liquidität."Eine insgesamt global restriktivere Geldpolitik als in den letztenJahren sowie höhere Zinsen sind ebenfalls keine rosigen Aussichten.Auch die Verlangsamung des chinesischen Wirtschaftswachstums machtsich bemerkbar.Globale Baubranche: Sektor mit den zweithöchsten Risiken weltweitDie Baubranche gehört bei Weltmarktführer Euler Hermes zu denriskantesten Sektoren: Nur der Metallsektor birgt noch höhereRisiken."Im 3. Quartal 2018 haben wir die Baubranche in zwei Drittel allerMärkte mit erheblichem oder sogar hohem Risiko bewertet", sagtSubran. "2014 waren es im Vergleich dazu nur halb so viele.Interessant dabei ist vor allem, dass das Branchenrisiko synchron inganz vielen verschiedenen Teilen der Welt gestiegen ist. Das istinsofern überraschend, als die Baubranche vor allem stark voninternen Faktoren im jeweiligen Land beeinflusst wird, vomKonsumverhalten über Zinsen bis hin zu den Staatsfinanzen. Und diewaren in den fraglichen Ländern alles andere als synchron."Schwellenländer besonders gefährdetAlles andere als synchron sind auch die Aussichten fürunterschiedliche Regionen: "Schwellenländer haben seit 2008 in derBaubranche ein Plus von 57% verzeichnet", sagt Subran. "Das sindgigantische Wachstumsraten, von dem Europa oder auch die USA nurträumen können. Sie waren damit der große Motor hinter dem weltweitenBoom. Die Kehrseite der Medaille folgt allerdings mit dem Abschwung:Wir gehen davon aus, dass die Schwellenländer in den kommenden Jahrenbesonders stark leiden werden."Die Unsicherheiten im Welthandel machen ihnen ebenso zu schaffenwie die herausfordernden Finanzierungskonditionen. Hinzu kommt auch die restriktiver werdende Geldpolitik der USA, nicht zu vergessen steigende politische Risiken.Bauprojekte und Bauunternehmen stehen auf der Kippe"Die Instabilität ist in die Schwellenländern gekommen, um erst einmal zu bleiben", sagt Subran. "Dadurch sind auch viele Bau- und Infrastrukturprojekte gefährdet."Nicht nur Bauprojekte stehen auf der Kippe, sondern auch die Unternehmen. Die Region Asien-Pazifik ist dabei definitiv der "Hot Spot": Sie verzeichnete 18 der weltweit 41 Großpleiten im Baugewerbe in den ersten neun Monaten 2018.Die vollständige Studie zur weltweiten Baubranche (ENG) finden Sie hier: http://ots.de/dtVHsF Über das unternehmenseigeneMonitoring System verfolgt und analysiert Euler Hermes täglich dieInsolvenzentwicklung kleiner, mittlerer und multinationalerUnternehmen. Insgesamt umfassen die Expertenanalysen Märkte, auf die92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in 52 Ländern vertreten undbeschäftigt rund 6.050 Mitarbeiter. 