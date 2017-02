Euler Hermes Rating bittet Marktteilnehmer um Kommentierung ihrer vorgeschlagenen KMU-Ratingmethodik

Weitere Suchergebnisse zu "Euler":

Hamburg (ots) - Euler Hermes Rating bittet Marktteilnehmer umKommentierung ihrer vorgeschlagenen Ratingmethodik für kleine undmittelgroße Unternehmen (KMU) in Deutschland außerhalb desFinanzsektors. Die vorgeschlagene Methodik wird für KMU dieEmittentenrating-Methodik ersetzen, nach der aktuell Ratings fürUnternehmen vergeben werden.In der vorgeschlagenen Methodik führt Euler Hermes Rating eineScorecard ein, welche die analytischen Faktoren beschreibt, nachdenen KMU bewertet werden. Die Scorecard zeigt transparent, welcheGewichtungen diesen analytischen Faktoren zugeordnet werden, underklärt, wie Euler Hermes Rating die verschiedenen Elemente bewertet.Zudem erklärt Euler Hermes Rating, wie die einzelnen Faktorwerte indas Ergebnis der Scorecard einfließen.Euler Hermes Rating erwartet, dass die Methodik, wenn sie in deraktuellen Form implementiert wird, zu wenigen Änderungen aktuellerKMU-Emittentenratings führen wird. Sobald die finaleKMU-Ratingmethodik veröffentlicht ist, wird Euler Hermes Rating alleRatings von KMU überprüfen und gegebenenfalls MarktteilnehmernVeränderungen von Ratings bekanntgeben.Grundlage dieser Methodik sind ein fundiertes Verständnis desKMU-Marktes und eine umfassende Erfahrung mit der Bewertung derRisiken von KMU. Diese Methodik stützt sich im Wesentlichen auf Datenund Statistiken von ca. 37.000 Unternehmen mit Finanzdaten zwischen2002 und 2016 sowie Umsätzen, die üblicherweise zwischen 10 und 500Mio. EUR liegen.Wesentliche Elemente:- Die Analyse umfasst eine ausschließlich für deutsche KMUaußerhalb des Finanzsektors erstellte Scorecard.- Die Scorecard besteht aus drei grundlegenden Faktoren(Sektorprofil, Geschäftsprofil, Finanzprofil) und vierNotching-Anpassungen (Liquidität, Schuldenstruktur,strategisches und operatives Management, Governance undFinanzpolitik).- Weitere Rating-Aspekte, wie Rechtsstruktur, externer Einfluss,Berichterstattung und Transparenz, Ereignisrisiko undeinschränkende Faktoren, werden im endgültigen Ratingberücksichtigt.FeedbackDie vorgeschlagene KMU-Ratingmethodik ist unterwww.ehrg.de/request-for-comments verfügbar.Als Bestandteil eines fortlaufenden und offenen Dialogs mitEmittenten, Investoren sowie weiteren interessierten Parteien bittetEuler Hermes Rating, diese Methodik zu kommentieren. Bitte senden SieIhre Kommentare bis zum 14. März 2017 an rfc@eulerhermes-rating.com.Die vorgeschlagene Methodik wurde zusammen mit Moody's InvestorsService (MIS) als Teil der zuvor angekündigten Zusammenarbeit mitEuler Hermes entwickelt, um Kreditratings für KMU in ganz Europaanbieten zu können.Über Euler Hermes RatingDie Euler Hermes Rating GmbH (Euler Hermes Rating) wurde 2001 alsunabhängige europäische Ratingagentur der Euler Hermes und AllianzGruppe gegründet und fokussiert sich auf das Rating von Emittentenund Emissionen. Euler Hermes Rating ist gemäß der Verordnung (EG) Nr.1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates als Credit RatingAgency (CRA) registriert und wird als External Credit AssessmentInstitution (ECAI) bei der European Banking Authority (EBA) geführt.Pressekontakt:Presse/Euler Hermes Rating GmbH:Ralf Garrn - ralf.garrn@eulerhermes-rating.comFriedensallee 25422763 HamburgTel.: 040 8834-640Fax: 040 8834-6413www.eulerhermes-rating.comOriginal-Content von: Euler Hermes Rating GmbH, übermittelt durch news aktuell