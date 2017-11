Euler Hermes Rating bewertet den ORF mit AA-.

Hamburg (ots) - Die Euler Hermes Rating GmbH bewertet die Bonitätder Österreichischer Rundfunk Stiftung öffentlichen Rechts mit AA-.Die seit 2014 bestehende Ratingnotation wird damit erneut bestätigt.Für die kommenden zwölf Monate wird eine stabile Entwicklung desRatings erwartet.Der ORF verfügt über ein moderates Geschäftsrisiko. Positiv wirdder hoheitliche Auftrag des ORF, das österreichische Bundesgebiet mitunabhängigen Hörfunk- und Fernsehprogrammen zu versorgen, beurteilt.Der Medienkonzern ORF verfügt vor dem Hintergrund des (mobilen)digitalen Wandels der sich verändernden Seh- und Hörgewohnheitennational über eine gute Ausgangsposition, um die Erlösbasis zuhalten. Durch die multimediale Positionierung und den führendenQualitätsjournalismus in ausgewählten Genre Clustern erwartet dieAgentur, dass der ORF seine hohen Marktanteile sichern und dieGebührenlegitimation wahren kann. Risiken bestehen insbesondere durchregulatorische und kartellrechtliche Vorgaben, die erhöhteWettbewerbsintensität, konjunkturelle Abhängigkeiten der Werbeetats,die hohe Komplexität der Standortkonsolidierung, Reputationsrisikenund den multidimensionalen Transformationsprozess.Das Finanzrisiko des ORF wird als moderat bewertet. EineGewinnerzielungsabsicht besteht nicht. Die Ertragskraft ist durch dieGebührenfinanzierung gesichert. Mittel- bis langfristig erwarten dieAnalysten durch Standortsynergien, zusätzliche Kosteneinsparungen undmultimediale Effizienzsteigerungen weitere Ertragspotenziale zurBeitragsstabilität. Die geplante Verwertung des Funkhauses stärktzusätzlich die Eigenmittel für die Finanzierung derMedienstandortkonsolidierung am Küniglberg/ Wien und fürProduktentwicklungen. Die Mittelabflüsse aus Sozialverpflichtungensind durch angemessene Wertpapierverkäufe und hohe stille Reservengedeckt. Der ORF verfügt durch angemessene eigene Mittel, amKapitalmarkt aufgenommene Finanzierungen und die gebührenrechtlicheErmächtigung für Investitionen von rd. EUR 300 Mio. bis 2021 übereine sehr gute finanzielle Flexibilität. Finanzielle Risiken werdendurch eine diversifizierte und konservative Portfoliostruktur desWertpapierbestands, den abgeschlossenen Kollektivvertrag undinitiierte Kostensenkungsmaßnahmen begrenzt.Projektrisiken bestehen bei der fristgerechtenStandortkonsolidierung und Umsetzung der Transformation. Dieoperationellen Risiken stehen im Einklang mit dem Anker-Rating.Äußerst positiv wirken sich die für Österreich und die Bundesländersehr hohe medienpolitische und wirtschaftliche Bedeutung des ORF aufder Grundlage des bundesverfassungsrechtlich im ORF-Gesetzlegitimierten hoheitlichen medialen Versorgungsauftrages aus. Darüberhinaus wirkt sich die garantierte Gebührenfinanzierung der Aufgaben,der äußerst hohe Integrationsgrad und die hohe Bonität deröffentlichen Stiftungsträger auf das Rating aus, sodass dasStand-Alone Rating (BBB) um fünf Notches auf AA- aufgewertet wird.Der ORF ist verantwortlich für die Versorgung Österreichs durchzwölf Rundfunk- (Reichweite 61,5 %) und vier Fernsehprogramme(Reichweite 49,1 %) sowie Teletext- und Online-Angebote.Stiftungsträger sind der Bund und die Bundesländer Österreichs. DerORF Konzern erzielte in 2016 mit rd. 3.900 Mitarbeitern eineGesamtleistung von EUR 999,3 Mio.Euler Hermes Rating GmbH ist gemäß der Verordnung (EG) Nr.1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates als Credit RatingAgency (CRA) registriert sowie als External Credit AssessmentInstitute (ECAI) durch die BaFin anerkannt.Weitere Informationen zu Euler Hermes Rating GmbH unterwww.eulerhermes-rating.com.© 2017 Euler Hermes Rating GmbH ("EHRG") and/or its licensors andaffiliates. Euler Hermes Rating GmbH ist gemäß der Verordnung (EG) Nr.1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates als Credit RatingAgency (CRA) registriert sowie als External Credit AssessmentInstitute (ECAI) durch die BaFin anerkannt.Weitere Informationen zu Euler Hermes Rating GmbH unterwww.eulerhermes-rating.com.© 2017 Euler Hermes Rating GmbH ("EHRG") and/or its licensors andaffiliates.