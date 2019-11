Euler Hermes Rating bewertet die Bonität des Erftverbands Körperschaft des öffentlichen Rechts mit A+.

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Finanztrends Video zu Hermes



mehr >

Hamburg (ots) - Euler Hermes Rating bewertet die Bonität und Zukunftsfähigkeitdes Erftverbands Körperschaft des öffentlichen Rechts mit A+. Die seit 2011bestehende Ratingnotation wird damit bestätigt. Für die kommenden zwölf Monatewird eine stabile Entwicklung des Ratings erwartet.Der Erftverband Körperschaft des öffentlichen Rechts verfügt nach Auffassung vonEuler Hermes Rating über ein geringes Geschäftsrisiko. Für die Beurteilungausschlaggebend ist der interkommunale hoheitliche sondergesetzliche Auftrag,exklusiv die Abwasserbehandlung und eine ausreichende Rohwasserbereitstellung imVerbandsgebiet sicherzustellen. Positiv für das Rating bewertet die Agenturzudem den Anschluss- und Benutzungszwang und die positive demographischeEntwicklung der Endabnehmer in der Region. Hierdurch bestehen insgesamt nurgeringe Risiken hinsichtlich der Anzahl der Mitglieder bzw. Endabnehmer. DieMitgliederakzeptanz wird sich durch den Ausbau integrierter digitalerSteuerungssysteme zur Optimierung der Entsorgungssicherheit, (Ab)Wasserqualitätund Grundwasserstabilität im Netzverbund weiter erhöhen. Der Erftverband agiertin einem weitgehend regulierten Marktumfeld. Mögliche Erweiterungen desgesetzlichen Auftrages können aus Sicht von Euler Hermes Rating aus erhöhtenAnforderungen regulatorischer Rahmenbedingungen resultieren. Chancen bestehenbei Synergiepotenzialen durch die freiwillige Übertragung von Aufgaben durch dieMitglieder und Kooperationen mit den übrigen NRW Wasserverbänden.Das Finanzrisiko des Erftverbands beurteilt Euler Hermes Rating insgesamt alsmoderat. Eine nachhaltige Gewinnerzielungsabsicht besteht nicht. Positivbewertet die Ratingagentur die stabilen Mitgliederbeiträge undGebührenfinanzierung sowie die gesicherten Cashflows durch die Verbandsstruktur.Die Kapitalstruktur ist solide. Durch die Umlage auf die Beiträge, die Bildungstiller Reserven sowie finanzielle Mittel der öffentlichen Hand kann derErftverband auf unerwartete finanzielle Verbandslasten sowie Finanz- undHaftungsrisiken reagieren. Nicht ausgeschöpfte Kommunalkredite undKreditermächtigungen für laufende und geplante Investitionen sichern eine sehrgute finanzielle Flexibilität des Verbands. Für den Sanierungs- undErschließungsbedarf kommunaler Kanalnetze, die Konsolidierung und Nachrüstungdes Klärwerkportfolios sowie die Klärschlammentsorgung sind weitere Fremdmittelerforderlich, die aus Sicht der Agentur zukünftig die Finanzverschuldung erhöhenwerden.Äußerst positiv wirkt sich aus Sicht der Ratingagentur die für die kommunalenTräger und NRW sehr hohe wasserpolitische sowie wirtschaftliche Bedeutung desErftverbands auf der Grundlage des im Erftverbandsgesetz legitimiertenhoheitlichen Versorgungsauftrags aus. Aufgrund der gesetzlichen regionalenBeitrags- und Gebührenfinanzierung der Aufgaben, des äußerst hohenIntegrationsgrads und der hohen Bonität der öffentlichen Verbandsträger hebtEuler Hermes Rating das Stand-Alone-Rating (BBB+) um drei Notches auf A+ an.Der Erftverband erzielte in 2018 mit 262 Mitgliedern Umsatzerlöse von EUR 107Mio.Euler Hermes Rating GmbH ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 desEuropäischen Parlaments und des Rates als Credit Rating Agency (CRA) registriertsowie als Exter-nal Credit Assessment Institute (ECAI) durch die BaFinanerkannt.Die Zusammenfassung des Ratingberichts sowie weitere Informationen zu EulerHermes Rating GmbH unter www.eulerhermes-rating.com.© 2019 Euler Hermes Rating GmbH ("EHRG") and/or its licensors and affiliates.All rights reserved.CREDIT RATINGS ISSUED BY EHRG ARE EHRG'S CURRENT OPINIONS OF THE RELATIVE FUTURECREDIT RISK OF ENTITIES, CREDIT COMMITMENTS, OR DEBT OR DEBT-LIKE SECURITIES,AND EHRG'S PUBLICATIONS MAY INCLUDE EHRG'S CURRENT OPINIONS OF THE RELATIVEFUTURE CREDIT RISK OF ENTITIES, CREDIT COMMITMENTS, OR DEBT OR DEBT-LIKESECURITIES. EHRG DEFINES CREDIT RISK AS THE RISK THAT AN ENTITY MAY NOT MEET ITSCONTRACTUAL, FINANCIAL OBLIGATIONS AS THEY COME DUE AND, IN THE CASE OFISSUANCE-LEVEL CREDIT RATINGS, ANY ESTIMATED FINANCIAL LOSS IN THE EVENT OFDEFAULT. CREDIT RATINGS DO NOT ADDRESS ANY OTHER RISK, INCLUDING BUT NOT LIMITEDTO: LIQUIDITY RISK, MARKET VALUE RISK, OR PRICE VOLATILITY. CREDIT RATINGS ANDEHRG'S OPINIONS INCLUDED IN EHRG'S PUBLICATIONS ARE NOT STATEMENTS OF CURRENT ORHISTORICAL FACT. CREDIT RATINGS AND EHRG'S PUBLICATIONS ARE NEITHER APROSPEC-TUS NOR A SUBSTITUTE FOR INFORMATION ASSEMBLED AND PRESENTED BYCOMPANIES OR ISSUERS FOR INVESTORS REGARDING THE PURCHASE OF A SECURITY OR FORASSESSING THE CREDIT-WORTHINESS OF A RATED ENTITY. CREDIT RATINGS AND EHRG'SPUBLICATIONS DO NOT CONSTITUTE OR PROVIDE INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE, AND DONOT PROVIDE RECOMMENDATIONS TO PURCHASE, SELL, OR HOLD PARTICULAR SECURITIES.NEITHER CREDIT RATINGS NOR EHRG'S PUBLICATIONS COMMENT ON THE SUITABILITY OF ANINVESTMENT FOR ANY PARTICULAR INVESTOR. EHRG ISSUES ITS CREDIT RATINGS ANDPUBLISHES ITS PUBLICATIONS WITH THE EXPECTATION AND UNDERSTANDING THAT EACHINVESTOR WILL, WITH DUE CARE, CONDUCT ITS OWN INDEPENDENT ANALYSES, CREDITASSESSMENTS AND OTHER VERIFICATIONS AND EVALUATIONS OF EACH SECURI-TY THAT ISUNDER CONSIDERATION FOR PURCHASE, HOLDING, OR SALE. EHRG'S CREDIT RATINGS ANDEHRG'S PUBLICATIONS ARE NOT INTENDED FOR USE BY RETAIL INVESTORS AND IT WOULD BERECKLESS AND INAPPROPRIATE FOR RETAIL INVESTORS TO USE EHRG'S CREDIT RATINGS OREHRG'S PUBLICATIONS WHEN MAKING AN INVESTMENT DECISION. IF IN DOUBT YOU SHOULDCONTACT YOUR FINANCIAL OR OTHER PROFESSIONAL ADVISER. ALL INFORMATION CONTAINEDHEREIN IS PROTECTED BY LAW, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, COPYRIGHT LAW, ANDNONE OF SUCH INFORMATION MAY BE COPIED OR OTHERWISE REPRODUCED, REPACKAGED,FURTHER TRANSMITTED, TRANSFERRED, DISSEMINATED, REDISTRIBUTED OR RESOLD, ORSTORED FOR SUBSEQUENT USE FOR ANY SUCH PURPOSE, IN WHOLE OR IN PART, IN ANY FORMOR MANNER OR BY ANY MEANS WHATSOEVER, BY ANY PERSON WITHOUT EHRG'S PRIOR WRITTENCONSENT.All information contained herein is obtained by EHRG from sources believed by itto be accurate and reliable. Because of the possibility of human or mechanicalerror as well as other factors, however, all information contained herein isprovided "AS IS" without warranty of any kind. EHRG adopts all necessarymeasures so that the information it uses in assigning a credit rating is ofsufficient quality and from sources EHRG considers to be reliable including,when appropriate, independent third-party sources. However, EHRG is not anauditor and cannot in every instance independently verify or validateinformation received in the rating process or in preparing the EHRGpublications.Please note that summaries of contracts, laws and other documents contained inany EHRG publication, rating report or other materials cannot replace carefulstudy of the relevant complete texts. EHRG and its directors, officers,employees, agents, representatives, licensors and suppliers disclaim liabilityto any person or entity for any indirect, special, consequential, or incidentallosses or damages whatsoever arising from or in connection with the informationcontained herein or the use of or inability to use any such infor-mation, evenif EHRG or any of its directors, officers, employees, agents, representatives,licensors or suppliers is advised in advance of the possibility of such lossesor damages, including but not limited to: (a) any loss of present or prospectiveprofits or (b) any loss or damage arising where the relevant financialinstrument is not the subject of a particular credit rating assigned by EHRG.The limitations do not apply to the extent that fraud, intent or any other typeof liability cannot be excluded and/or limited under applicable law.EHRG and its directors, officers, employees, agents, representatives, licensorsand suppliers disclaim liability for any direct or compensatory losses ordamages caused to any person or entity, on the part of, or any contingencywithin or beyond the control of, EHRG or any of its directors, officers,employees, agents, representa-tives, licensors or suppliers, arising from or inconnection with the information contained herein or the use of or inability touse any such information. The limitations do not apply to the extent that fraud,intent or any other type of liability cannot be excluded and/or limited underapplicable law.NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE ACCURACY, TIMELINESS, COMPLETENESS,MER-CHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OF ANY SUCH RATING OROTHER OPINION OR INFORMATION IS GIVEN OR MADE BY EHRG IN ANY FORM OR MANNERWHATSOEVER.The dissemination and use of an EHRG rating report may be prohibited by law incertain jurisdictions. Any per-sons who come into the possession of suchinformation should inquire about and comply with any prohibitions that may be inplace. EHRG assumes no liability of any kind with respect to such disseminationand use of any rating in any jurisdiction whatsoever.Euler Hermes Rating GmbHPressekontakt:Sven Sahlberg - Sven.Sahlberg@eulerhermes-rating.comFriedensallee 25422763 HamburgTel.: 040 8834-640Fax: 040 8834-6413www.eulerhermes-rating.comOriginal-Content von: Euler Hermes Rating GmbH, übermittelt durch news aktuell