Euler Hermes Insolvenzstudie: In vier von fünf Ländern für 2020 mehr Pleiten erwartet (FOTO)

Hamburg (ots) -- Weltweite Insolvenzen steigen 2020 um weitere 6%, Chile mit stärkstem Anstieg- Schwächelnde Weltwirtschaft, politische Unsicherheiten und Handelskonflikteals Ursache- In vier von fünf Ländern weltweit nehmen Insolvenzen zu, Brasilien großeAusnahme (-3%)- Westeuropa +3%: Deutschland erstmals wieder mit Zuwachs (+3%), Frankreichgegen den weltweiten Trend (0%)- USA und Kanada erstmals seit vielen Jahren wieder mit Anstieg (+4% und +5%)sowohl 2019 als auch 2020Neues Jahr, neues Glück? Was die Entwicklung von Exportrisiken und weltweitenInsolvenzen angeht, ist auch 2020 keine Trendwende in Sicht. Die weltweitenPleiten sind weiter auf dem Vormarsch - zum vierte Mal in Folge. Zu diesemSchluss kommt die aktuelle Studie des weltweit führenden KreditversicherersEuler Hermes. Die Experten der Allianztochter gehen davon aus, dass 2020weltweit rund 6% mehr Insolvenzen mit sich bringt. Das bedeutet zwar eine etwaslangsamere Zunahme als noch 2019 (+9%), allerdings dafür praktisch überall aufder Welt."In vier von fünf Ländern steigen 2020 voraussichtlich die Pleitefälle an", sagtRon van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und derSchweiz. "2019 war der Zuwachs zwar insgesamt höher, aber dafür waren imvergangenen Jahr nur zwei von drei Länder von steigenden Insolvenzen betroffen.Das bedeutet, dass Exportrisiken praktisch überall lauern - einen 'sicherenHafen' gibt es kaum noch."Ursachenforschung: Anhaltende Konjunkturschwäche, politische und sozialeUnsicherheitenDie Ursachen für den anhaltenden Anstieg der weltweiten Insolvenzen sieht EulerHermes dabei in der anhaltenden Konjunkturschwäche, insbesondere in denIndustriestaaten und dem produzierenden Gewerbe. Die schwache Nachfrage hat dieLagerbestände vielerorts steigen lassen und zu Überkapazitäten geführt, vorallem in der Automobilindustrie. Auch die weiter nachhallenden Folgen ausHandelskonflikten, politischen Unsicherheiten und sozialen Spannungen werden dieUnternehmen 2020 in Atem halten."Beim schwächelnden Welthandel sehen wir 2020 keine wirkliche Entspannung", sagtVan het Hof. "Mit +1,7% dürfte das Wachstum in diesem Jahr eher mager ausfallenund Protektionismus ist das 'neue Normal', auf das sich Unternehmen einstellenmüssen. Zwar profitieren Betriebe weiterhin von der anhaltend expansivenGeldpolitik - allerdings müssen sie sich im Gegenzug auf einen stärkerenPreiskampf durch die schwache Nachfrage einstellen. Teilweise kommen höhereMaterial- und Produktionskosten hinzu, die an die Margen gehen. Die hohenFixkosten und Lagerbestände sind für manche Unternehmen eine schwere Last, derin einer Vielzahl von Ländern nicht alle standhalten können."China weiterhin im Keller - aber rote Laterne geht erstmals an Chile mit 21%ZuwachsChina reicht 2020 die rote Laterne nach drei Jahren an Chile weiter. FürSüdamerikaner dürften im laufenden Jahr Insolvenzen um 21% zunehmen. Nach Chile,der Slowakei (+12%) und Indien (+11%) ist China allerdings auch weiterhin amganz unteren Ende des Rankings zu finden. Im Reich der Mitte erwarten dieVolkswirte für 2020 eine weitere Pleitewelle und einen Anstieg der Fallzahlen umerneut 10% (nach einem bereits massiven Anstieg um rund 20% im vergangenenJahr), ebenso wie in Singapur (+10%) und Hongkong (+9%).Europa: Verbreitet mehr Insolvenzen - auch in Deutschland.Frankreich plötzlich KlassenbesterAuch in Westeuropa steigen die Insolvenzen 2020 um voraussichtlich 3% an (2019:2%). Viele Länder wachsen in Zeiten der Konjunkturflaute langsamer, als esnotwendig wäre, um die Insolvenzen stabil zu halten. In Westeuropa hat sich inder Vergangenheit gezeigt, dass diese Schwelle bei einem Wachstum desBruttoinlandsprodukts (BIP) von rund 1,7% liegt. Zum Insolvenzanstieg in Europatragen insbesondere Dänemark (+6%), Spanien, die Niederlande und Irland (jeweils+5%) sowie Italien (+4%) bei. Aber auch Großbritannien sieht im Brexit-Sog einenerneuten Zuwachs von rund 3% bei den Pleiten entgegen. Erstmals reiht sich nachzehn Jahren voraussichtlich auch Deutschland wieder in diesen Reigen ein, mitebenfalls 3% mehr Pleiten als noch im vergangenen Jahr. Rühmliche Ausnahme inEuropa sind ausgerechnet die französischen Nachbarn, für die die Volkswirte 2020nach langen wirtschaftlich eher schwierigen Zeiten eine Stagnation derInsolvenzen prognostizieren."Es gibt drei Gründe, warum Frankreich plötzlich mit vorne liegt", sagt LudovicSubran, Chefvolkswirt von Allianz und Euler Hermes. "Zum einen hat das Landwichtige ökonomische Entscheidungen getroffen. Zum anderen zahlt sich das rund17 Milliarden Euro schwere Konjunkturpaket mit Steuererleichterungen für Rentneraus, das Präsident Macron im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht hat, um die'Gelbwesten' wieder von der Straße zu holen. Dies hat den privaten Konsumangekurbelt. Zu guter Letzt profitiert die französische Wirtschaft in Zeiten vonHandelskonflikten und schwächelndem Welthandel auch von einer weitaus geringerenExportabhängigkeit als beispielsweise Deutschland."Brasilien schafft nach 8 Jahren Trendwende und mausert sich zum KlassenprimusAuch weltweit ist der Klassenprimus bei der Insolvenzentwicklung durchausüberraschend: Für Brasilien erwartet Euler Hermes gegen den weltweiten Trendvoraussichtlich 3% weniger Pleiten als 2019, gleichauf mit Ungarn (-3%). AuchGriechenland und Litauen (jeweils -2%) sowie Neuseeland, Polen, Norwegen,Luxemburg und eben Frankreich (alle 0%) können sich der allgemeinen Entwicklungentziehen.Die USA und Kanada verzeichnen 2019 und auch 2020 hingegen eine Trendwende insNegative. Seit 2010 waren die Pleiten in den USA jedes Jahr rückläufig. Erst2019 und 2020 kommt es hier mit +3% und +4% wieder zu einem Zuwachs. In Kanadazeigten Insolvenzen sogar bereits seit 2002 einen stetigen Abwärtstrend vor demnun erwarteten Anstieg um jeweils 5% im Jahr 2019 und 2020.Großinsolvenzen: Umsätze und damit Schäden für die Lieferkette steigen drastischanBeunruhigend ist auch die Entwicklung bei den Großinsolvenzen bei Unternehmenmit einem Umsatz oberhalb der 50-Millionen-Euro-Grenze. In den ersten neunMonaten 2019 sind diese weltweit zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (248)nur um einen Fall auf 249 gestiegen. Allerdings sind die Umsätze der insolventenGroßunternehmen auf über 145 Milliarden Euro (Mrd. EUR) geklettert (106 Mrd.EUR). Damit liegen diese mehr als 39 Mrd. EUR und rund 38% höher als noch imVergleichszeitraum des Vorjahres."Der Dominoeffekt bei Großinsolvenzen auf die Lieferkette ist meist sehr groß",sagt Van het Hof. "Je höher die Umsätze der Pleitekandidaten, desto größer dieSchäden bei den einzelnen Lieferanten. Deshalb sollte man sich von großen Namennicht täuschen lassen."Gerade in Deutschland hat es zuletzt zahlreiche namhafte Großunternehmengetroffen, manche von ihnen bereits zum zweiten Mal. Der Anstieg der großenInsolvenzen lag in Deutschland in den ersten neun Monaten bei 42% im Vergleichzum Vorjahreszeitraum. Bei den Umsätzen war der Anstieg mit +81% auf rund 339Mio. EUR noch dramatischer.Die vollständige Studie zur Entwicklung der weltweiten Insolvenzen (ENG, PDF)finden Sie hier: http://ots.de/x7Tp0eDie Analyse zur Entwicklung der Großinsolvenzen in Deutschland finden Sie hier:http://ots.de/vdGSeWEuler Hermes ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft undanerkannter Spezialist für Kaution und Garantien, Inkasso sowie Schutz gegenBetrug oder politische Risiken. Das Unternehmen verfügt über mehr als 100 JahreErfahrung und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an, um sieim Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen.Über das unternehmenseigene Monitoring-System verfolgt und analysiert EulerHermes täglich die Insolvenzentwicklung von mehr als 40 Millionen kleiner,mittlerer und multinationaler Unternehmen. Insgesamt umfassen dieExpertenanalysen Märkte, auf die 92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP)entfallen.Mit dieser Expertise macht Euler Hermes den Welthandel sicherer und gibt denweltweit über 66.000 Kunden das notwendige Vertrauen in ihre Geschäfte und derenBezahlung. Als Tochtergesellschaft der Allianz und mit einem AA-Rating vonStandard & Poor's ist Euler Hermes im Schadensfall der finanzstarke Partner ander Seite seiner Kunden.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in über 50 Ländern vertreten undbeschäftigt rund 5.800 Mitarbeiter weltweit. 2018 wies Euler Hermes einenkonsolidierten Umsatz von EUR 2,7 Milliarden Euro aus und versicherte weltweitGeschäftstransaktionen im Wert von EUR 962 Milliarden.Weitere Informationen auf www.eulerhermes.deSocial MediaCEO Blog Ron van het Hofhttp://eulerhermes-blog.de/Linkedin Euler Hermes Deutschlandhttps://de.linkedin.com/company/euler-hermes-deutschlandXING Euler Hermes Deutschlandhttps://www.xing.com/company/eulerhermes/updatesYoutube Euler Hermes Deutschlandhttps://www.youtube.com/channel/UClM6TBY3iFJVXDX76FH8-cATwitter @eulerhermesHinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen können Aussagen über zukünftigeErwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellenEinschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung basieren, und bekannte undunbekannte Risiken sowie Unsicherheiten beinhalten, aufgrund derer dietatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse von den hier gemachtenAussagen wesentlich abweichen können. Neben zukunftsgerichteten Aussagen imjeweiligen Kontext spiegelt die Verwendung von Wörtern wie "kann", "wird","sollte", "erwartet", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "schätzt","prognostiziert", "potenziell" oder "weiterhin" ebenfalls einezukunftsgerichtete Aussage wider. Die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungenoder Ereignisse können aufgrund verschiedener Faktoren von solchenzukunftsgerichteten Aussagen beträchtlich abweichen. Zu solchen Faktoren gehörenu.a.: (i) die allgemeine konjunkturelle Lage einschließlich derbranchenspezifischen Lage für das Kerngeschäft bzw. die Kernmärkte derEuler-Hermes-Gruppe, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkte einschließlich der"Emerging Markets" einschließlich Marktvolatilität, Liquidität undKreditereignisse, (iii) die Häufigkeit und das Ausmaß der versichertenSchadenereignisse einschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophenergeben; daneben auch die Schadenkostenentwicklung, (iv) Stornoraten, (v) Ausmaßder Kreditausfälle, (vi) Zinsniveau, (vii) Wechselkursentwicklungeneinschließlich des Wechselkurses EUR-USD, (viii) Entwicklung derWettbewerbsintensität, (ix) gesetzliche und aufsichtsrechtliche Änderungeneinschließlich solcher bezüglich der Währungskonvergenz und der EuropäischenWährungsunion, (x) Änderungen der Geldpolitik der Zentralbanken bzw.ausländischer Regierungen, (xi) Auswirkungen von Akquisitionen, einschließlichder damit verbundenen Integrationsthemen, (xii) Umstrukturierungsmaßnahmen,sowie (xiii) allgemeine Wettbewerbsfaktoren jeweils in einem örtlichen,regionalen, nationalen oder internationalen Rahmen. DieEintrittswahrscheinlichkeit vieler dieser Faktoren kann durch Terroranschlägeund deren Folgen noch weiter steigen. Das Unternehmen übernimmt keineVerpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.Pressekontakt:PressekontaktEuler Hermes DeutschlandAntje WoltersPressesprecherinTelefon: +49 (0)40 8834-1033Mobil: +49 (0)160 899 2772antje.wolters@eulerhermes.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52706/4487454OTS: Euler Hermes DeutschlandOriginal-Content von: Euler Hermes Deutschland, übermittelt durch news aktuell