Euler Hermes: Die Erholung des Welthandels könnte wegen Zunahme protektionistischer Maßnahmen von kurzer Dauer sein

Hamburg (ots) - Der Welthandel wird 2017 und 2018 voraussichtlichnur halb so stark wachsen wie vor der Finanzkrise. Ein zunehmenderFinanz- und Handelsprotektionismus in Verbindung mit steigendenZinsen in einem beunruhigenden geopolitischen Umfeld lassen steigendeHandelskosten erwarten. Zu diesem Ergebnis kommen die Analysten vonEuler Hermes in ihrer dritten Welthandels-Studie "Game of Trade:Unbowed, Unbent, Unbroken?". Ein Fokus des Reports liegt auf den achtSchlüsselländern USA, Mexiko, China, Japan, Deutschland, Frankreich,Großbritannien und Italien.Zwischen 2003 und 2007 ist das weltweite Handelsvolumendurchschnittlich um + 8% und der Handelswert um durchschnittlich +16% gestiegen. Für das laufende Jahr rechnen die Euler HermesAnalysten mit einem Wachstum des Handelsvolumens um + 4,3% und für2018 um 3,9%. Der Handelswert wird 2017 laut der Prognose um + 7,5%und im kommenden Jahr um + 6,3% steigen.Das Wachstum des Welthandels könnte vor allem von drei Kernrisikengebremst werden, die von den Volkswirten des weltweit führendenKreditversicherers in der aktuellen Studie analysiert werden:1) Die Zahl protektionistischer Maßnahmen ist hoch und steigtweiter: Weltweit werden für dieses Jahr 400 neue Maßnahmen unddamit nur geringfügig weniger zusätzliche Auflagen erwartet alsim Vorjahr. Allein in den Vereinigten Staaten wurden bisNovember 2017 mehr (87) protektionistische Maßnahmenverzeichnet als in den Gesamtjahren 2016 (84) und 2015 (86).Die US-Handelsbarrieren konzentrierten sich in diesem Jahr vorallem auf zwei Volkswirtschaften: Um 20% stieg die Zahl derHandelsauflagen gegenüber China und damit doppelt so stark wieim Vorjahr (+10%). Um 18% nahmen die US-Beschränkungen fürImporte aus Kanada zu (Vorjahr: +12%). Die Bedeutung dieserEntwicklung wird deutlich, wenn man die Kaufkraft derVereinigten Staaten als Endverbraucher betrachtet: Sie stehenfür 30% des weltweiten privaten Konsums.2) Die zweite Wachstumsbelastung des Welthandels begründet sichauf den erschwerten Zugang zu Finanzmitteln als Folge derBalkanisierung von Finanzströmen. Die grenzüberschreitendeKreditvergabe ging im zweiten Quartal 2017 aufgrundasymmetrischer Regulierung um -0,2% im Jahresvergleich zurück.Die pessimistische Wachstumsprognose für das Handelsvolumenbasiert auf der Risikointoleranz der Finanzindustrie und derAbschottung durch US-Großbanken in Kombination mit einerasymmetrischen Finanzregulierung (Kapitalbedarf) und denKapitalkontrollen in Schwellenländern. Die Experten von EulerHermes sehen dieses Jahr in Übereinstimmung mit der jüngstenSchätzung der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) eineHandelsfinanzierungslücke von ungefähr 1.5 Billionen USD. Überdie Verlagerungspolitik der entwickelten Volkswirtschaften inForm von sogenannten "Steuerkriegen" könnte auch Kapital vonaufstrebenden Märkten abgezweigt werden.3) Die geopolitischen Sorgen bleiben eine große Bedrohung desWelthandels. In Europa stellen die Spannungen mit Russland unddie zähen Brexit-Verhandlungen hinsichtlich einerÜbergangsregelung ernsthafte Risiken dar. Die wachsendenSpannungen im Nahen Osten führen zu einer Verschärfung derohnehin schon schwierigen regionalen Situation. Hinzu kommt dassteigende Risiko auf der koreanischen Halbinsel, von dem vorallem wichtige Handels-Nationen wie China, Südkorea, Japan unddie USA betroffen sind."Finanzieller Protektionismus ist die größte Gefahr für denWelthandel", sagt Ludovic Subran, Chefvolkswirt bei Euler Hermes. Erwarnt: "Eine disziplinierte Unterstützung seitens der Regierungen fürlängerfristige Investitionen, die digitale Revolution und ausreichendBargeld in den Unternehmensbilanzen reichen möglicherweise nicht aus,um diesem besorgniserregenden Trend entgegenzuwirken." In diesemZusammenhang könnte sich die erwartete geldpolitische Normalisierungdurch die Zentralbanken auf die Verfügbarkeit von Hartwährungauswirken und somit die Kosten der Handelsfinanzierung weltweiterhöhen."Der globale Handel hat zwischen 2014 und 2016 fast 3 BillionenUSD verloren. Wir erwarten eine Trendwende im Jahr 2017. Bis 2018könnte der Verlust aufgeholt werden, wenn der Protektionismusaufgehalten wird", erklärt Mahamoud Islam, Senior Economist bei EulerHermes und Hauptautor der Studie.Positive Prognosen für deutsche ExportwirtschaftFür die deutsche Exportwirtschaft prognostizieren die Experten vonEuler Hermes einen kumulierten Anstieg des Handelsvolumens um 250Milliarden USD für die Jahre 2017 und 2018. Dies bedeutet Rang zweihinter China (+295 Milliarden USD). Auf Rang drei folgen dieVereinigten Staaten mit einem erwarteten Anstieg des Handelsvolumensum 232 Milliarden USD. Mit einem prognostizierten Anstieg desHandelsvolumens von 956 Milliarden USD führt die Eurozone denweltweiten Vergleich der Wirtschaftsregionen für den Zeitraum 2017/18an.Deutsche Unternehmen haben 2017 vor allem in Länder der Eurozone(37% Anteil des Gesamtexports) sowie nach China, Indien und Japanexportiert. Rückläufig waren die Geschäfte mit Großbritannien,Brasilien und der Türkei. Die größten Export-Zuwächse wurden imlaufenden Jahr in Deutschland in den Branchen Maschinenbau (+14,5Milliarden Euro), Chemie (+12,5 Milliarden Euro) und Fahrzeuge (+12,3Milliarden Euro) verzeichnet.Den deutschen Leistungsbilanzüberschuss für 2017 schätzen dieExperten von Euler Hermes auf 246 Milliarden EUR, was 7,6% desBruttoinlandsproduktes (BIP) entspricht. 2016 lag derLeistungsbilanzüberschuss bei 262 Milliarden Euro bzw. 8,3% des BIPs.Ron van het Hof, CEO Euler Hermes, sagt: "Die deutscheExportindustrie ist stark diversifiziert und sehr wettbewerbsfähig.Immer dann, wenn es um High-End-Produkte geht, sind deutsche Produktegefragt. Das gilt nach wie vor für deutsches Maschinenbau-Know-how,Chemie-Erzeugnisse und Automobile, die 2017 die stärkste Nachfrageverzeichneten. 