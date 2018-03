Hamburg (ots) - Euler Hermes hat für seinen "EnablingDigitalization Index" (EDI) 2018 in 115 Nationen analysiert, wie gutdie Rahmenbedingungen für Unternehmen sind, um sich in einemzunehmend digitalisierten globalen Umfeld erfolgreichweiterentwickeln zu können. Der Index basiert auf Länderanalysenbezüglich der Regulierung, des digitale Bildungsgrads, derVernetzung, der Infrastruktur und der Marktgröße. Die USA,Deutschland und die Niederlande führen das EDI-Ranking 2018 an.Ron van het Hof, CEO Euler Hermes DACH: "Der künftige Erfolgvieler Unternehmen hängt davon ab, wie schnell sie bei derDigitalisierung Fahrt aufnehmen können. In Deutschland gewinneneinige Firmen langsam an Tempo, viele sind dagegen schon mitHöchstgeschwindigkeit unterwegs. Unsere Studie zeigt, dassDeutschland sehr gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft bietet,die Digitalisierung weiter zu beschleunigen. Damit stehen die Ampelnim weltweiten Vergleich auf Grün."Die USA an der Spitze der digital-agilen NationenMit 87 von insgesamt 100 Punkten führen die Vereinigten Staatendas EDI-Ranking 2018 mit Abstand an. Die USA profitieren von derMarktgröße, einem hohen Grundlagenwissen und einem positivenGeschäftsklima. Das sind drei von insgesamt fünf Hauptkriterien fürein erfolgreiches Umfeld der digitalen Transformation.Westeuropa überzeugt vor allem mit den Vorteilen einesBinnenmarktesDen zweiten Platz nach den USA belegt Deutschland mit 75,3 von 100möglichen EDI-Punkten. "Auch wenn es in Deutschland noch nicht soviele globale 'Digital Player' wie in den USA gibt, verfügenDeutschland und auch die Niederlande (Platz 3) über eine solideLogistik-Infrastruktur, einen hohen Vernetzungsgrad und gutesGrundlagenwissen", sagt Georges Dib, Research Experte bei EulerHermes und einer der Studien-Autoren.Westeuropa ist weltweit führend, wenn es darum geht, die bestenRahmenbedingungen für Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung zuschaffen: 16 westeuropäische Nationen landeten unter den besten 30des EDI-Länderrankings. Nach den USA komplettieren Deutschland, dieNiederlande, die Schweiz und Großbritannien die Top 5. Miteinheitlichen Handelsregeln, einer guten logistischen Infrastrukturund einem ausgeprägten Grundlagenwissen scheinen sich dieRahmenbedingungen der Europäischen Union dabei vorteilhaftauszuwirken.Asien-Pazifik: Meister und Aufsteiger In der asiatisch-pazifischenRegion herrscht ebenfalls ein digitalisierungsfreundliches Umfeld:Acht Länder sind unter den 30 Top-Nationen der EDI-Ranglistevertreten. Vordere Plätze belegen Japan (7.), Singapur (8.), Hongkong(9.), Südkorea (10.) und China (17.), gefolgt von Australien,Neuseeland und Malaysia."In Thailand, Indien und Indonesien werden seit vergangenem Jahrbeeindruckende Verbesserungen registriert. Das sind unsere dreiAufsteiger in der Region. Als demographischer Riese profitiert Chinazwar von seiner Marktgröße, überzeugt aber in nicht in Bezug auf diedigitale Vernetzungsqualität", erläutert Mahamoud Islam, SeniorEconomist für Asien-Pazifik bei Euler Hermes und Hauptautor derStudie.Lateinamerika, Mittlerer Osten und Afrika: Rückstand mitLichtblickenIn Lateinamerika sind laut EDI-Analyse ein schwacherVernetzungsgrad, eine lückenhafte logistische Infrastruktur und einniedriger Innovationsgrad auf dem digitalen Wissensgebiet die größtenSchwachstellen. Die beiden besten lateinamerikanischen Länder imRanking sind Chile (43.) und Mexiko (52.), die aufgrund eines relativgünstigen Wirtschaftsklimas und im Fall von Mexiko aufgrund derMarktgröße hervorstechen.Die höchstplatzierte Nation im Nahen Osten sind die VereinigtenArabischen Emirate (VAE), im EDI auf Platz 24. Aufgrund ihrerstrategischen Position als Handelsdrehkreuz verfügt das Land übereine beeindruckende Infrastruktur. Als nächstplatzierte Länder derRegion folgen Saudi-Arabien auf Platz 50 und Ägypten auf Platz 80.Das beste afrikanische Land im EDI-Ranking ist Südafrika auf Platz46. Kenia folgt dank seiner Infrastruktur auf Platz 70. Trotz seinerMarktgröße schafft es Nigeria dagegen nur auf Platz 100 von 115Nationen."Die fünf erfolgreichsten Strategien für eine Top-Platzierung imEDI sind die Entwicklung angemessener Regulierungsvorgaben, derAusbau des Bildungswesens, die Stärkung von Schlüssel-Branchen und-Regionen, die Modernisierung der Logistik sowie der Abbau vonungleichen Rahmenbedingungen", sagt Ludovic Subran, Chefökonom beiEuler Hermes.Methodik:Der EDI analysiert in 115 Ländern die jeweiligenRahmenbedingungen, unter denen sich Unternehmen digitalweiterentwickeln können. Der Index besteht aus 5 Komponenten und 10Indikatoren:1. Regulierung: Basiert auf dem "Distance To Frontier"-Indikator(Worldbank Doing Business Studie). Der Indikator untersuchtRegulierungsaspekte, die für Digitalisierung bedeutsam sind, zumBeispiel Kreditwürdigkeit oder Schutz für Minderheitsinvestoren.2. Grundlagenwissen: Basiert auf dem Hochschul- und Ausbildungs-Index(Sekundär- und Tertiäreinschulungsraten, Qualität des Bildungssystemsund Einsatz von Mitarbeiterschulungen) und dem Innovations-Index("F&E" von Unternehmen, Zusammenarbeit zwischen Universitäten und derPrivatwirtschaft, Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums), der vomWorld Economic Forum entwickelt wurde.3. Konnektivität: Basiert auf vier Indikatoren: der Anteil vonInternetnutzern in der Gesamtbevölkerung, die Zahl vonMobiltelefon-Verträgen, die Zahl von Festnetz-Anschlüssen pro 100Personen sowie die Zahl der sicheren Server pro 100 Personen.4. Infrastruktur: Basiert auf dem Logistic Performance Index(Worldbank Doing Business Studie).5. Über Euler HermesEuler Hermes ist weltweiter Marktführer imKreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist in denBereichen Kaution, Garantien und Inkasso. Das Unternehmen verfügtüber 100 Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassendeFinanzdienstleistungen an, um sie im Liquiditäts- undForderungsmanagement zu unterstützen. Über das unternehmenseigeneMonitoring System verfolgt und analysiert Euler Hermes täglich dieInsolvenzentwicklung kleiner, mittlerer und multinationalerUnternehmen. Insgesamt umfassen die Expertenanalysen Märkte, auf die92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in 52 Ländern vertreten undbeschäftigt rund 6.050 Mitarbeiter. Euler Hermes ist eineTochtergesellschaft der Allianz und ist an der Euronext Paris notiert(ELE.PA). Das Unternehmen wird von Standard & Poor's mit einem Ratingvon AA bewertet. 2017 wies das Unternehmen einen konsolidiertenUmsatz von EUR 2,6 Milliarden aus und versicherte weltweitGeschäftstransaktionen im Wert von EUR 894 Milliarden.Weitere Informationen auf www.eulerhermes.com, LinkedIn oderTwitter @eulerhermes.Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Die in dieserMeldung enthaltenen Informationen können Aussagen über zukünftigeErwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die aufaktuellen Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung basieren,und bekannte und unbekannte Risiken sowie Unsicherheiten beinhalten,aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oderEreignisse von den hier gemachten Aussagen wesentlich abweichenkönnen. 