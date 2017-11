Eukalyptusöl und Menthol bei Kleinkindern tabu

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Baierbrunn (ots) - Gegen einige Beschwerden können Eltern beiihren Kindern eine Aromatherapie ausprobieren. Die meistenätherischen Öle sind gut verträglich, wie Sylvia Trautmann,Apothekerin und Aromatherapeutin in Dresden, im Apothekenmagazin"Baby und Familie" betont. Tabu sind jedoch Eukalyptusöl, Menthol,Kampfer und Pfefferminz. Sie dürfen bei Babys und Kleinkindern nichtverwendet werden, weil sie Atemnot auslösen können. Bei Kindernsollte eine Aromatherapie immer in Rücksprache mit dem Kinderarztoder einem aromatherapeutisch erfahrenen Apotheker erfolgen.Generell gilt der Expertin zufolge: Öl niedrig dosieren und starkverdünnen. Bis auf Kapseln eignen sich laut Trautmann alleAnwendungsformen. "Beliebt sind bei Kindern Wickel, die zum Beispielzur Schleimlösung und Bronchienerweiterung bei Erkältungen oder zumFiebersenken genutzt werden können." Auch Bäder und - vor allem beiBabys - Massagen tun den Kleinen gut. Bei beidem hilft neben den Ölender Körperkontakt, das Wohlbefinden zu steigern.Welche ätherischen Öle und welche Anwendungsformen sich beiBeschwerden wie Bronchitis, Blähungen sowie Ein- undDurchschlafproblemen eignen, erfahren Leser im aktuellen Heft von"Baby und Familie".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 11/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell