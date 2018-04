Eugenio Bonomi und Christian Bock neue Geschäftsführer der CRIF Bürgel GmbH

Hamburg (ots) - Die CRIF Bürgel GmbH hat Eugenio Bonomi undChristian Bock neu in die Geschäftsführung berufen.Eugenio Bonomi, der zugleich zum Chief Executive Officer von CRIFfür Business und globale Technologien ernannt wurde, verfügt über 30Jahre Erfahrung bei Accenture, wo er als Senior Managing Director undMitglied des Global Leadership Council tätig war. Dort arbeiteteBonomi in der Projektentwicklung im italienischen Banken- undVersicherungssektor sowie in der Entwicklung von internationalenMärkten.Christian Bock tritt als Geschäftsführer für Strategie, BusinessDevelopment, Vertrieb und Marketing in das Unternehmen ein. In dieserFunktion verantwortet Bock die Geschäftsentwicklung in Deutschlandsowie die Entwicklung der Vertriebsstrategien für den Key Account,den Regionalvertrieb und die Franchiseorganisation.Christian Bock hatte in den vergangenen Jahren führende Positionenim Finanzsektor inne, unter anderem bei Arvato Financial Solutions.Zuletzt war er Managing Director Sales bei der Deutsche LeasingInformation Technologies GmbH.Carlo Gherardi, CEO der CRIF-Gruppe, scheidet als Geschäftsführervon CRIFBÜRGEL in Deutschland aus und wird sich zukünftig wieder aufseine internationalen Aufgaben in der Gruppe konzentrieren. Dr.Emanuel Zollikofer, langjähriger Geschäftsführer der CRIF AG Schweizund Mitglied der Konzernleitung der weltweit tätigen CRIF-Gruppe,scheidet ebenfalls als Geschäftsführer von CRIFBÜRGEL in Deutschlandaus und fokussiert sich zukünftig wieder auf seine Aufgaben außerhalbDeutschlands.Neben Eugenio Bonomi und Christian Bock sind weiterhin DavideRaitano, Ingrid Riehl und Dariusz Szafranski als Geschäftsführer fürCRIFBÜRGEL tätig.Die CRIF Bürgel GmbH ist in Deutschland einer der führendenAnbieter von Kredit- und Bonitätsinformationen über Unternehmen sowieKonsumenten und bietet umfassende Lösungen im Kreditrisikomanagementund der Betrugsprävention. Im Juli 2017 entstand CRIFBÜRGEL aus derVerschmelzung der beiden namhaften Auskunfteien BürgelWirtschaftsinformationen und CRIF GmbH. CRIFBÜRGEL gehört zur globalagierenden Wirtschaftsauskunftei-Gruppe CRIF mit Hauptsitz inBologna, Italien. Die Gruppe ist heute mit rund 4.400 Mitarbeiternund 70 Unternehmen in 30 Ländern auf vier Kontinenten aktiv.www.crifbuergel.dePressekontakt:Oliver Ollrogge, CRIF Bürgel GmbH, Bereich Marketing/PRE-Mail: Oliver.Ollrogge@buergel.de, Tel.: 040 / 89 803 582Original-Content von: CRIF Bürgel GmbH, übermittelt durch news aktuell