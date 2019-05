EuGH verschärft Bürokratie: /Gericht spielt Arbeitnehmerschutz gegen Vertrauenszeit aus /Noch mehr Bürokratie führt zurück ins alte Jahrtausend

Berlin (ots) - Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom14. Mai 2019 (Rechtssache C-55/18) fordert verpflichtende nationaleRegelungen für Arbeitgeber, ein System zur Arbeitszeiterfassung zuschaffen. Das soll objektiv, verlässlich und allen Arbeitnehmernzugänglich sein."Damit spielt das Gericht Arbeitnehmerschutzrechte gegenVertrauensarbeitszeit aus", stellt Dieter Babiel,Hauptgeschäftsführer beim Hauptverband der Deutschen Bauindustrie,fest."Wir erwarten heute immer größere Flexibilität, Mobilität undErreichbarkeit. Unsere Bauunternehmen arbeiten mit komplexenDokumentations- und Aufzeichnungspflichten, die heute schon an derZumutbarkeitsgrenze liegen."Ich warne davor, dass für Spanien ergangene Urteil zum Anlass fürweiter verschärfte Arbeitgeberpflichten bei der Arbeitszeiterfassungzu nehmen. Im gewerblichen Bereich und bei unteren Entgelten imAngestelltenbereich sind schon die heutigen Regelungen mit großemAufwand im Interesse der Mindestlohnkontrolle verbunden. Sollte sichdas künftig bei flexibel tätigen, gut bezahlten verantwortungsvollenAngestellten fortsetzen, gingen davon auch atmosphärische Störungenzulasten von Arbeitnehmern aus. Wir dürfen Arbeitnehmerschutz undVertrauensarbeitszeit nicht gegeneinander ausspielen, weil wir damitdie Kultur guter Beschäftigungsverhältnisse in Mitleidenschaftziehen", so Babiel weiter.Stattdessen brauchen Bauunternehmen für unternehmerische undArbeitnehmer für private Zwecke mehr Flexibilität. Da sind auch dieSozialpartner gefordert. Auch deshalb sollten nun die imKoalitionsvertrag vereinbarten "Experimentierräume" eröffnet und vonden Tarifvertragsparteien gestaltet werden. Der 8-Stunden-Tag desArbeitszeitgesetzes stammt aus einem anderen Jahrtausend. Selbst dasEuropäische Recht gibt sich in diesem Punkt mit einer Betrachtung derWochenarbeitszeit flexibler. Hier besteht Umsetzungsbedarf imInteresse einer modernen Arbeitswelt.Pressekontakt:Inga Stein-BarthelmesBereichsleiterin Politik und KommunikationTel. 030 21286-229 / E-Mail: inga.steinbarthelmes@bauindustrie.deOriginal-Content von: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, übermittelt durch news aktuell