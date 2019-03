EuGH soll Fragen zur Annahmepflicht für Euro-Banknoten klären - Rundfunkbeitrag weiterhin nur bargeldlos zu zahlen (FOTO)

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -- Das Bundesverwaltungsgericht setzte zwei Revisionsverfahrengegen den Hessischen Rundfunk bis zur abschließenden Klärung aus- Der Europäische Gerichtshof soll prüfen, ob eine gesetzlicheBeschränkung der Barzahlung mit europäischem Recht vereinbar ist- Der Rundfunkbeitrag ist bis zu einer abschließendengerichtlichen Klärung weiterhin ausschließlich per Überweisungoder Bankeinzug zu zahlenDas Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig hat sich gesternmit der Zahlungsweise des Rundfunkbeitrags befasst. Nach eingehendermündlicher Verhandlung setzte das höchste deutsche Verwaltungsgerichtzwei Revisionsverfahren gegen den Hessischen Rundfunk (Az. 6 C 5.18;6 C 6.18) aus und legte Fragen zur Vereinbarkeit von Bundesrecht (§14BBankG) mit höherrangigem Europarecht (Art. 128 AEUV) demEuropäischen Gerichtshof (EuGH) zur Klärung vor.Mit der Frage, ob die öffentlich-rechtlichen RundfunkanstaltenBargeld zur Zahlung des Rundfunkbeitrags annehmen müssen, wird sichdas BVerwG erst nach der Klärung der europarechtlichen Fragen durchden EuGH abschließend befassen. Bis dann bleiben die entsprechendenRegelungen des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags in Verbindung mit denSatzungen der Rundfunkanstalten bestehen. Der Rundfunkbeitrag istdanach ausschließlich per Überweisung oder Bankeinzug zu zahlen.Dr. Steffen Janich, stellvertretender Justiziar des HessischenRundfunks, betont die Sinnhaftigkeit der bargeldlosen Zahlung: "Derelektronische Zahlungsverkehr ist aus der heutigen Zeit nicht mehrwegzudenken und insbesondere unter Zeit- und Kostengesichtspunktenzweckvoll." Aufwand und Mehrkosten, die dem Beitragsservice sowie dergesamten öffentlichen Verwaltung durch eine händische Barzahlung vonAbgaben und Beiträgen entstünden, gingen letztlich zu Lasten allerBürgerinnen und Bürger. Das wäre der Öffentlichkeit nur schwervermittelbar, so Janich.Beitragsservice empfiehlt Teilnahme an SEPA-LastschriftverfahrenBeitragszahlende, die den Rundfunkbeitrag nur in bar entrichtenkönnen, weil sie bspw. über kein Bankkonto verfügen, können dies beiden Kreditinstituten erledigen, die auf den Zahlungsaufforderungendes Beitragsservice angegeben sind. Eine Übersicht über dieBankverbindungen des Beitragsservice findet sich aufrundfunkbeitrag.de.Der Beitragsservice empfiehlt allen Beitragszahlenden, denRundfunkbeitrag bargeldlos per SEPA-Lastschrift zu entrichten.Anpassungen des Rundfunkbeitrags, wie zuletzt die Senkung auf 17,50Euro, werden bei Lastschriftzahlenden automatisch berücksichtigt.Außerdem ist gewährleistet, dass keine Zahlung vergessen werden kann.ÜBER DEN BEITRAGSSERVICEDer Beitragsservice mit Sitz in Köln ist eine nicht rechtsfähigeVerwaltungsgemeinschaft von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Er ging2013 aus der Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichenRundfunkanstalten (GEZ) hervor, die 1973 gegründet wurde und bis Ende2012 für den Einzug der Rundfunkgebühr zuständig war. DieHauptaufgaben des Beitragsservice sind der Einzug desRundfunkbeitrags und die Verwaltung der rund 45 Mio. privaten undnicht privaten Beitragskonten. Mehr Informationen unterrundfunkbeitrag.de.Pressekontakt:Christian GreuelARD ZDF Deutschlandradio BeitragsserviceKommunikationE-Mail: presse@rundfunkbeitrag.deOriginal-Content von: ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, übermittelt durch news aktuell