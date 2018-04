Nach EuGH-Urteil: Fluggesellschaften droht Klagewelle

Berlin (ots) -- Der Europäische Gerichtshof urteilte heute, dass Airlines ihrePassagiere bei Flugverspätungen und -ausfällen aufgrund vonStreiks des Airline-Personals entschädigen müssen- Sämtliche Streiks von Airline-Personal sind von dieserEntscheidung betroffen und berechtigen betroffene Passagiereauch rückwirkend zu Entschädigungen- AirHelp ermutigt betroffene Passagiere umgehend eineEntschädigungsforderung zu stellen und rollt tausende,geschlossene Fälle neu aufDer europäische Gerichtshof in Luxemburg urteilte heute, dassFluggesellschaften ihre Passagiere bei Flugverspätungen und-ausfällen finanziell entschädigen müssen, auch wenn der Grund dafürein Streik des Airline-Personals war. Den Fluggesellschaften drohtnun eine Klagewelle, denn dieses Urteil gilt sowohl zukünftig, alsauch rückwirkend für alle ähnlichen Fälle. Warum dieses Urteilwichtig ist, erklärt Christian Nielsen, Chef der Rechtsabteilung desweltweit führenden Fluggasthelfer-Portals, AirHelp:"Bisher galten Airline-Streiks jeder Art als außergewöhnlicheUmstände, die die Airlines von ihrer Pflicht befreiten,Entschädigungen auszahlen zu müssen. Doch heute hat der EuropäischeGerichtshof entschieden, dass selbst ein unrechtmäßiger Streik keinenaußergewöhnlichen Umstand darstellt. Deshalb müssenFluggesellschaften ihre Passagiere ab sofort mit bis zu 600 Euro proPerson entschädigen, wenn diese aufgrund eines Streiks desAirline-Personals von Flugverspätungen oder -ausfällen betroffenwaren. Dieser Präzedenzfall stärkt das europäische Fluggastrecht inerheblichem Maße. Den Fluggesellschaften droht nun eine Klagewelle,denn dieses Urteil gilt auch rückwirkend für alle Flugausfälle und-verspätungen durch Streiks des Airline-Personals, die noch nichtverjährt sind.Deshalb werden wir bei AirHelp tausende geschlossenen Fälle dieserArt wieder aufrollen und den Entschädigungsanspruch unserer Kundenbei den verantwortlichen Airlines durchsetzen. Darüber werden wiralle betroffene Kunden in den nächsten Tagen informieren. Wir ratenaber auch allen weiteren Fluggästen, die von Flugproblemen aufgrundAirline-Streiks betroffen waren, ihr Recht auf eine finanzielleEntschädigung durchzusetzen. Wir von AirHelp unterstützen Passagieredabei und ziehen wenn nötig auch vor Gericht für sie."Flugprobleme: Diese Rechte haben PassagiereFlugausfälle und -verspätungen können zu Entschädigungszahlungenin Höhe von bis zu 600 Euro pro Fluggast berechtigen. Die Höhe derEntschädigungszahlung berechnet sich aus der Länge der Flugstrecke.Der rechtmäßige Entschädigungsanspruch ist abhängig von dertatsächlichen Verspätungsdauer am Ankunftsort sowie dem Grund für denausgefallenen oder verspäteten Flug. Betroffene Passagiere könnenihren Entschädigungsanspruch rückwirkend durchsetzen, bis zu dreiJahre nach ihrem Flugtermin.Außergewöhnliche Umstände wie Unwetter oder medizinische Notfällekönnen bewirken, dass die ausführende Airline von derKompensationspflicht befreit wird.Weitere Informationen stehen unter folgendem Link bereit:https://www.airhelp.com/de/ihre-rechte.Pressekontakt:Nils Leidloff | nils.leidloff@tonka-pr.com | +49.30.27595973.16Original-Content von: AirHelp Limited, übermittelt durch news aktuell