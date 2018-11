EuGH: Urlaub auch für die Erben

Hamburg (ots) - Muss sich der Arbeitgeber aktiv um eineUrlaubsgewährung kümmern, wenn der Arbeitnehmer keinen Urlaubsantragstellt? Und können sich Erben eines verstorbenen Arbeitnehmers nochbestehende Urlaubsansprüche auszahlen lassen? Beide Fragen bejahteder Europäische Gerichtshof heute. Prof. Dr. Michael Fuhlrott,Arbeitsrechtler und Professor an der Hochschule Fresenius in Hamburg,ordnet die Entscheidungen ein.Der Urlaubsanspruch ergibt sich einerseits aus demBundesurlaubsgesetz, ist aber andererseits auch in der europäischenArbeitszeitrichtlinie RL 2003/88/EG definiert. Bei einerFünf-Tage-Woche müssen einem vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer jeJahr 20 Urlaubsstage zustehen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH)sieht in diesem Urlaubsanspruch einen besonders bedeutsamen Grundsatzdes Gemeinschaftsrechts. Das deutsche Bundesarbeitsgericht (BAG)tendiert eher dahin, hierin einen persönlichen Anspruch des einzelnenArbeitnehmers zu sehen. Mit vier Entscheidungen in zwei deutschenParallelfällen hat der EuGH heute dem BAG weitere Vorgaben zurAuslegung des Urlaubsrechts gemacht.Urlaubsabgeltung auch für ErbenIn den Rechtssachen C-569/16 (Bauer) und C-570/16 (Wilmeroth)klagten zwei Witwen auf Urlaubsabgeltung für nicht genommenen Urlaubihrer im laufenden Arbeitsverhältnis verstorbenen Ehemänner. Sieargumentierten, ihre Ehemänner hätten zum Todeszeitpunkt nochUrlaubsansprüche gehabt. Diese hätten sich mit der Beendigung desArbeitsverhältnisses in einen finanziellen Abgeltungsanspruchumgewandelt. Sie als Erbinnen könnten daher deren Auszahlung vomArbeitgeber verlangen. Zu Recht, wie der EuGH heute entschied.Nationale erbrechtliche Vorschriften stünden dem nicht entgegen. "DerEuGH legt ein teilweise anderes Verständnis von Urlaub zugrunde alsdie deutschen Arbeitsgerichte. Der EuGH sieht in dem Urlaubsansprucheinen "normalen" Anspruch, dessen Abgeltung ohne weiteres vererbtwerden kann. Überraschend kam die Entscheidung nicht, da der EuGH inder Vergangenheit stets die Bedeutung des Urlaubsanspruchs betonthatte", so Fuhlrott.Arbeitgeber zur Urlaubsgewährung verpflichtetMit zwei weiteren Urteilen (C-619/16, Kreuziger und C-684/16,Max-Planck-Gesellschaft) entschied der EuGH, dass einUrlaubs-abgeltungsanspruch auch dann entstehen kann, wenn derArbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet und nochUrlaubsansprüche "offen" sind. Geklagt hatten ein Rechtsreferendarund ein Angestellter auf Urlaubsauszahlung. Nach deutschem Recht isteine Auszahlung des Urlaubs nur möglich, wenn der Arbeitnehmer ausbetrieblichen Gründen seinen Urlaub nicht nehmen konnte oder erkranktwar. Der EuGH stellte heute auch insoweit klar, dass sich derArbeitgeber aktiv darum kümmern müsse, dass der Urlaub beantragt undgewährt werde. Tut der Arbeitgeber dies nicht, kann der Arbeitnehmerdie Abgeltung verlangen. "Das Urteil wird viele Arbeitgeber dazuveranlassen, die bisherige Urlaubspraxis zu hinterfragen. Arbeitgeberwerden ihre Mitarbeiter womöglich künftig bereits zu Jahresbeginnverpflichten, die Urlaubszeiten festzulegen", so Fuhlrott. "Kümmert sich der Arbeitgeber nicht ausreichend darum, dass der Urlaub genommen wird, ist er künftig auszuzahlen - auch wenn betriebliche Gründe einer Gewährung nicht entgegengestanden hätten", so Fuhlrott weiter. 