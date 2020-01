EuGH-Gutachter: Klage in Europa wegen Schiffsuntergang möglich

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Untergang eines Schiffes unter panamaischer Flagge in internationalen Gewässern kann nach Einschätzung des EU-Generalanwalts auch Klagen vor europäischen Gerichten nach sich ziehen.



Der Generalanwalt legte am Dienstag in Luxemburg sein Gutachten zur Havarie des Schiffes "Al Salam Boccaccio 98" vor, das im Februar 2006 im Roten Meer gesunken war. Mehr als 1000 Menschen starben. Überlebende und Hinterbliebene verklagten daraufhin in Italien zwei Organisationen, die das Schiff klassifiziert und zertifiziert hatten. Dann gab es Streit, ob italienische Gerichte überhaupt zuständig seien. Der Generalanwalt bejahte dies und empfahl dem Europäischen Gerichtshof (EuGH), entsprechend zu urteilen. Der EuGH muss sich nicht an die Gutachten der Generalanwälte halten, tut dies aber häufig. Ein Termin für das Urteil ist noch offen./ff/DP/men