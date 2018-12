EuGH-Gutachter: Datenschutz-Klagen von Verbraucherverbänden rechtens

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Deutsche Verbraucherverbände haben gute Aussichten, ihr Klagerecht in Datenschutz-Fragen auf europäischer Ebene bestätigt zu bekommen.



Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs stellte am Mittwoch fest, dass die neue europäische Datenschutz-Richtlinie einer entsprechenden nationalen Regelung nicht entgegenstehe. Der EuGH ist nicht an seine Einschätzungen gebunden, folgt ihnen aber in den meisten Fällen.

In dem Verfahren geht es um die Verwendung von Facebooks "Gefällt mir"-Buttons beim Online-Händler Fashion ID. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sah darin einen Verstoß gegen Datenschutzrecht und reichte eine Unterlassungsklage ein.

Generalanwalt Michal Bobek ist in dem Fall der Ansicht, dass die Website die ein von einem Dritten bereitgestelltes Plugin mit Datenerhebung wie den "Like"-Button einbindet, zusammen mit diesem Dritten als gemeinsamer Verantwortlicher anzusehen sei. Entsprechend müsse der Betreiber der Website die Einwilligung der Nutzer für die Datenverarbeitung einholen und sie darauf hinweisen./so/DP/nas