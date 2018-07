EuGH-Grundsatzurteil zu neuer Gentechnik: Bundesregierung muss jetzt Koalitionsversprechen einlösen

Luxemburg/Berlin (ots) - Anlässlich der heutigen Entscheidung desEuropäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Einstufung der neuen Gentechnikals Gentechnik sagte Hubert Weiger, Vorsitzender des Bund für Umweltund Naturschutz Deutschland (BUND,) in einer ersten Einschätzung desUrteils:"Mit seinem Urteil bestätigt Europas höchstes Gericht die Positionvon Umwelt- und Verbraucherschützern, unabhängigen Wissenschaftlernund gentechnikfrei wirtschaftenden Unternehmen.Auch die neuen Gentechnikverfahren sind Gentechnik und müssen wiedie bisherigen Verfahren reguliert werden. Das Gericht hatklargestellt, dass künstlich erzeugte Organismen nicht ungeprüft alsgroßes Freilandexperiment in die Umwelt gelangen und den Verbrauchernuntergejubelt werden dürfen.Der EuGH hat das Vorsorgeprinzip bestätigt und den Schutz derBürger sowie ihre Wahlfreiheit über die Gewinninteressen vonKonzernen wie Bayer-Monsanto gestellt.Das Urteil rückt die Bestrebungen jener Wissenschaftler undBehörden gerade, die die neue Gentechnik ungeprüft undungekennzeichnet auf den Markt bringen wollten.Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag versprochen, dass siebezüglich der Gentechnik Wahlfreiheit garantiert, jetzt hat sie mitdem EuGH-Urteil Rückenwind, dies umgehend umzusetzen.Die EU-Kommission muss nun die Gentechnikunternehmen verpflichten,Nachweisverfahren zur Verfügung zu stellen, so dass die Wahlfreiheitvon Verbrauchern, Züchtern, Bauern und Lebensmittelherstellerngarantiert werden kann."Pressekontakt:Heike Moldenhauer, BUND-Gentechnikexpertin, Mobil: 0162-9442299,E-Mail: heike.moldenhauer@bund.net bzw. Annika Natus,BUND-Pressesprecherin, Tel.: 030-27586-464, E-Mail: presse@bund.net,www.bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell