EuGH: Bargeld muss auch in Transitzonen an Flughäfen der EU angemeldet werden - Neues Urteil bestätigt die bestehende Anmeldepflicht (FOTO)

Bonn (ots) -Die bisherige Praxis des ZOLL wurde durch den EuropäischenGerichtshof (EuGH) nun in einem Urteil bestätigt: Die Pflicht,Bargeld in Höhe von 10.000 Euro oder mehr beim ZOLL anzumelden, giltauch für Personen mit Herkunft aus einem Nicht-EU-Staat, die in einemFlughafen der Europäischen Union nur umsteigen und in einenNicht-EU-Staat weiterreisen.Der EuGH hat sich in seinem Urteil vom 4. Mai 2017 mit der Fragebefasst, ob die vorgesehene Anmeldepflicht auch dann besteht, wennsich ein Reisender auf dem Weg von einem Nicht-EU-Staat in einenanderen Nicht-EU-Staat in der internationalen Transitzone in einemFlughafen der Union lediglich auf der Durchreise befindet. JedePerson, die mit Barmitteln im Gesamtwert von 10.000 Euro oder mehraus einem Nicht-EU-Staat in die EU einreist oder aus der EU in einenNicht-EU-Staat ausreist, muss diesen Betrag beim ZOLL anmelden. DerEuGH hat nun in seiner Entscheidung klargestellt, dass die Flughäfender Mitgliedstaaten zum Hoheitsgebiet der EU gehören und es sich -auch beim Transit - um eine Ein- und Ausreise handelt.Uwe Schröder, Präsident der Generalzolldirektion, sieht diebisherige Rechtsanwendung seiner Behörde bestätigt: "Das vorliegendeUrteil schafft Rechtssicherheit und erleichtert die tägliche Arbeitder Zöllnerinnen und Zöllner an den Flughäfen in Deutschland", soSchröder.Die Anmeldepflicht von Bargeld soll verhindern, dass Gelder auskriminellen Handlungen zum Zwecke der Geldwäsche und derTerrorismusfinanzierung über Landesgrenzen geschafft werden. DiesesZiel kann nur erreicht werden, wenn die Bewegungen von Barmitteln inallen relevanten Bereichen überwacht werden können.Für die Anmeldepflicht von Barmitteln bedeutet dies: Reisendemüssen auch in der internationalen Transitzone eines Flughafens derEuropäischen Union, in der sie sich lediglich für die Durchreiseaufhalten, mitgeführte Barmittel in Höhe von 10.000 Euro oder mehrbeim ZOLL anmelden. In diesem Fall ist für Ein- und Ausreise nur einegemeinsame Anmeldung erforderlich.Weitergehende Informationen zur Anmeldepflicht von Barmittelnfinden Sie unter zoll.de > Fachthemen > Außenwirtschaft undBargeldverkehrPressekontakt:GeneralzolldirektionPressestelleAlwin BoganTelefon: 0228 303 - 11604pressestelle.gzd@zoll.bund.deOriginal-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell