Etwa 4.000 Bildungseinrichtungen außerhalb des chinesischen Festlandes akzeptieren UnionPay-Karten für die Bezahlung von Studiengebühren

Shanghai (ots/PRNewswire) - Nach Angaben des chinesischenBildungsministeriums überstieg die Zahl der chinesischen Studenten imJahr 2017 mit 608.400 erstmals die 600.000-Grenze. Darüber hinausstellt China im weltweiten Vergleich die größte Anzahl aninternationalen Studenten. UnionPay International hat seinZahlungssystem für Bildungseinrichtungen weiter verbessert und bietetStudenten zahlreiche Zahlungsmöglichkeiten, darunter Online- undOffline-Zahlungen von Studiengebühren, tägliche Bargeldabhebungen undZahlungsdienste sowie Kartennutzung vor Ort. Derzeit akzeptieren etwa4.000 Bildungseinrichtungen außerhalb des chinesischen FestlandesUnionPay-Karten für die Bezahlung von Studiengebühren. Der Betrag anStudiengebühren, der über UnionPay-Karten in den ersten fünf Monatendieses Jahres gezahlt wurde, ist im Vergleich zum Vorjahr um das2,5-fache gestiegen.Cai Jianbo, CEO von UnionPay International, sagte, dass im Rahmender kontinuierlichen Verbesserung der Online- und Offline-Akzeptanzvon UnionPay außerhalb des chinesischen Festlandes dasUnionPay-Zahlungssystem neue Funktionen in Bezug auf dasAuslandsstudium erhalten hat. Erstens ist der Leistungsumfangausgweitet worden und umfasst nicht nur die wichtigsten Studienzieleim Ausland, sondern auch Dienstleistungen für Studierende, die in denLändern und Regionen von "Belt and Road" studieren. Zweitenserweitert sich dank der kontinuierlichen Optimierung der Akzeptanzvon UnionPay innerhalb und außerhalb des Unigeländes auch derAkzeptanzumfang der mobilen "UnionPay"-App und anderer innovativerBezahlprodukte von UnionPay, um den vielfältigenZahlungsanforderungen der Studenten gerecht zu werden. Drittensbietet UnionPay zusätzliche Mehrwertdienste und Vergünstigungen imZusammenhang mit dem Auslandsstudium.Der UnionPay-Bildungszahlungsservice wächst weiterDer UnionPay-Bildungszahlungsservice hat sich zu einem besonderenLeistungsmerkmal des grenzüberschreitenden Online-Zahlungsdiensts vonUnionPay entwickelt und bietet viele Vorteile: er ist sicher, schnellund die Beträge werden in RMB abgerechnet. Neben Flywire und WesternUnion akzeptieren jetzt auch mehrere onlineStudiengebühren-Plattformen, darunter Easy Transfer, iEduPay und dieoffizielle Zahlungsplattform der Imperial Bank of Canada (CIBC)UnionPay-Karten. Easy Transfer ist Chinas größteOnline-Finanzdienstleistungsplattform für Auslandsstudien, auf derStudenten die Studiengebühren und die Wohnheimmiete für Tausende vonrenommierten Colleges und Universitäten außerhalb des chinesischenFestlandes bezahlen können. Auf iEduPay (www.iedupay.com), einergemeinsam von UnionPay International und www.aoji.cn entwickeltenPlattform, können Karteninhaber Studiengebühren an alle Colleges,Universitäten und staatlich geförderten High Schools in Australienentrichten. CIBC ist eine der fünf größten Banken Kanadas und ihreZahlungsplattform für Studiengebühren deckt viele Lehranstalten desLandes ab.Studenten und Eltern können auch an den POS-Terminals auf demCampus von Bildungseinrichtungen außerhalb des chinesischenFestlandes Studiengebühren bezahlen. UnionPay wird an POS-Terminalsin mehr als 1.100 Schulen, Colleges und Universitäten in Australien,etwa 80 Bildungseinrichtungen in Singapur und an Hunderten weiterenin Europa, z. B. Großbritannien, Frankreich und Italien, akzeptiert.Karteninhaber können auch online über die offiziellen Websites vonüber 700 Bildungseinrichtungen in den USA, Australien und NeuseelandStudiengebühren mit ihren UnionPay-Karten bezahlen.Da die Länder und Regionen entlang der "Belt and Road"-Region zuneuen Zielen für chinesische Studenten geworden sind, wird derUnionPay-Bildungszahlungsservice in Russland, Kasachstan und anderenB&R-Ländern kontinuierlich verbessert. Die Staatliche UniversitätMoskau, die Fernöstliche Bundesuniversität, die RussischePlechanow-Wirtschaftsuniversität und viele weitere Universitätenakzeptieren für Studiengebühren und Unterkunft mittlerweileUnionPay-Karten. Im Jahr 2017 wuchs die Anzahl der Studiengebühren,die chinesische Studenten mit UnionPay-Karten bezahlten, imJahresvergleich um ein Vielfaches.UnionPay bietet im Ausland Studierenden bessereZahlungserfahrungenÜber das Akzeptanz-Netzwerk von UnionPay, das sich auf 169 Länderund Regionen erstreckt, können Studenten nun UnionPay-Karten beiHändlern und Geldautomaten innerhalb und außerhalb des Unigeländesnutzen. Beispielsweise werden UnionPay-Karten an über 20 wichtigenUniversitäten in den USA wie der Columbia University, der New YorkUniversity und der UCLA akzeptiert. UnionPay wird an denPOS-Terminals von etwa 20 Universitäten in Frankreich akzeptiert.Studenten können auch an ihrem Studienort UnionPay-Karten beantragen.Bisher werden UnionPay-Karten in 48 Ländern und Regionen ausgegeben,darunter Hongkong, Australien, USA und Kanada.Chinesische Studenten können die mobile "UnionPay"-Appherunterladen, um in 26 Ländern und Regionen außerhalb deschinesischen Festlandes, darunter USA, Australien und Kanada, einenreibungslosen mobilen Bezahldienst zu nutzen. Von den Händlern, beidenen man in Australien mit UnionPay-Karte bezahlen kann, akzeptierenmehr als 60 % UnionPay Mobile QuickPass, und Studenten können beidiesen Händlern Tap-and-Go-Zahlungen vornehmen. 