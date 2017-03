Mit Etsy zur selbst gemachten Oster-Deko im Marmorlook (FOTO)

Berlin (ots) -Etsy.com, der Online-Marktplatz für Handgemachtes und Vintagefeiert Ostern dieses Jahr im stylischen Marmor-Look mit selbstgemachten Anhängern aus Holz. Dank der einfachen Anleitung vom BlogPrettyNice gelingt die Frühlingsdekoration des Eigenheims aufschlicht-schöne Weise in nur wenigen Schritten. So entsteht einaußergewöhnliches Styling-Element, das ganz vielfältig als Anhängerfür Blumen, Servietten oder Karten eingesetzt werden kann.Der Frühling hält langsam aber sicher Einzug und ehe man sichversieht, steht bereits Ostern vor der Tür. Zeit, das Zuhause einwenig in festliche Stimmung zu versetzen und die Dekoration demAnlass anzupassen. Daher kommt das Oster-DIY vom Lifestyle BlogPrettyNice für Etsy wie gerufen! Mit ein wenig Farbe wird so auseinem simplen Holzei-Rohling ein toller Hingucker im Marmor-Look, dersich nicht nur als Anhänger am Osterstrauß gut macht, sondern auchals Tischdeko hübsch aussieht. Wer kein Fan von schwarz-weiß ist,kann sich die Marmor-Farben nach Lust und Laune selbstzusammenstellen und so einen ganz persönlichen Touch in die eigenenvier Wände zaubern. Das Schöne - man muss kein DIY-Profi sein umdiese Anleitung umzusetzen. Die Oster-Deko für Selbermacher kann inwenigen Schritten fertig gestellt werden, denn das stylischemarmorierte Muster entsteht fast von alleine und lässt sich auch vonunerfahrenen Eier-Malern kinderleicht auftragen.Anleitung für einen Oster-AnhängerBenötigte Materialien: Holzeier-Rohlinge, z.B. vonKruCon.etsy.com, weiße Acrylfarbe, Pinsel und Garn, Marmorierfarbe(mind. zwei Komponenten), Pappstreifen und Zahnstocher, ein Behältermit Wasser gefüllt (tief genug um die Eier einzutauchen)Schritt 1: Im ersten Schritt die Holzeier mit weißer Acrylfarbebemalen. Je nachdem welche Farben später appliziert werden, kann auchdie Untergrundfarbe angepasst werden. Soll das Marmor-Muster späterwie auf den Fotos Schwarz und Silber sein, bietet sich Weiß alsUntergrund an.Schritt 2: Wenn die Holzeier getrocknet sind, kann mit demMarmorieren begonnen werden. Dafür zwei Komponenten derMarmorierfarbe bereit stellen, mit einem Pappstreifen noch einmaldurch das Wasser gehen, um die Oberflächenspannung aufzuheben undabwechselnd die beiden Farben in das Wasser tropfen.Schritt 3: Für den Schwarz-Weiß Effekt zwei Farbkompenten zumMarmorieren verwenden, damit der typische Marmoreffekt entsteht. Sollnur einfarbig marmoriert werden, als zweite Komponente 'Farblos'verwenden.Schritt 4: Sobald genügend Farbe ins Wasser getropft wurde, miteinem kleinem Holzstäbchen auf der Wasseroberfläche einSchlieren-Muster wie auf dem Foto ziehen.Schritt 5: Nun werden die lackierten Holzeier in das Wasserbadgetaucht und nehmen automatisch die Farbe und den schönenMarmoreffekt an.Schritt 6: Im letzten Schritt die Holz-Eier wieder aus dem Wasserziehen und kurz auf die Oberfläche pusten um die Farbe etwas zuverteilen. Fertig sind die marmorierten Holzeier.Gerne stellen wir Ihnen das hochauflösendes Bildmaterial zurDIY-Anleitung auf Anfrage zur Verfügung. Bei einer Veröffentlichungbitten wir als Quelle "PrettyNice für Etsy" anzugeben. KontaktierenSie uns für Anfragen unter +49 (0)30 - 21446972 oderpresse.de@etsy.com. Weitere Etsy-DIYs finden Sie auf unserem Blogunter blog.etsy.com/de/category/machen.Über Etsy.com:Etsy ist der größte globale Online-Marktplatz für Designobjekte,handgefertigte Produkte und Vintage-Artikel. 2005 in der BrooklynerKunsthandwerk-Szene gegründet, repräsentiert Etsy mit 1,6 Millionenaktiven Shops, über 27,1 Millionen aktiven Käufern und 40 MillionenProdukten die weltweit größte internationale Kreativ-Community.Pressekontakt:Lena Stross, PR & MarketingE-Mail: lstross@etsy.comEtsy Germany GmbHRitterstrasse 12-14, im Hinterhof10969 BerlinSitz- und Registergericht: Amtsgericht CharlottenburgRegisternummer: HRB 126440 | USt-IdNr.: DE271202918Geschäftsführer: Nicole Vanderbilt, Karen MullaneOriginal-Content von: Etsy Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell