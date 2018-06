Etsy weitet seine Community in Deutschland aus / Etsy begrüßt nach neuer Vereinbarung künftig auch DaWanda-Käufer und -Verkäufer auf seiner Plattform

Berlin/BROOKLYN, N.Y. (ots) - Etsy (NASDAQ: ETSY), der globaleMarktplatz für einzigartige kreative Produkte hat heutebekanntgegeben, dass er eine Vereinbarung mit DaWanda getroffen hat.DaWanda ist eine nicht börsennotierte Plattform für Geschenke undhandgefertigte Produkte aus Deutschland. Als Teil dieser Vereinbarungwird DaWanda seine Verkäufer-Community dazu ermutigen, ihre Shops zuEtsy überzusiedeln. DaWanda plant seinen Betrieb einzustellen und dieWebsite www.dawanda.com ultimativ zum 30. August 2018 zu schließen.Josh Silverman, CEO von Etsy, kommentiert: "Deutschland ist seitlangem einer von Etsys geografischen Hauptmärkten. Investitionen inMarketing, Technologie, Community-Events und die Talentförderung inunserem Berliner Büro sehen wir als substantielle Schritte unseredeutsche Community zu stärken. Mit dieser Vereinbarung können wirEtsys Reichweite in Deutschland und Mitteleuropa weiter ausbauen. Wirfreuen uns, DaWanda-Verkäufer und -Käufer bei uns zu begrüßen. Auchzukünftig werden wir weiterhin stark in das globale Wachstum von Etsyinvestieren. 35 Millionen aktive Käufer bieten DaWanda-Verkäufernneue Möglichkeiten, ihr Geschäft auszuweiten, während DaWanda-Käuferihrerseits vom Zugang zu unseren mehr als 50 Millionen Artikelnprofitieren."DaWanda wurde 2006 gegründet und listet derzeit etwa 4 MillionenArtikel. Im vergangenen Jahr fanden etwa 2 Millionen Käufer und mehrals 70.000 aktive Verkäufer auf der Online-Plattform zusammen.DaWandas Standorte in Deutschland, Polen, Österreich und der Schweizvergrößern die Reichweite von Etsy in Mitteleuropa und dieMöglichkeit, Etsys Präsenz im Handmade-Sektor weiter zu stärken.DaWanda-Gründerin und CEO, Claudia Helming, fügt hinzu: "Etsyteilt viele Werte und Ideale mit DaWanda. Die Plattform legt ihrenFokus darauf, Unternehmer/innen zu fördern, lebt Kreativität undstellt menschliche Beziehungen in den Vordergrund. Hinzu kommenAspekte wie Internationalität und Reichweite. Ich bin zuversichtlich,dass unsere Community als Teil von Etsy weiter gedeihen wird."In den kommenden Monaten werden die Teams von Etsy und DaWandadaran arbeiten, einen nahtlosen Übergang für Käufer und Verkäufer zugewährleisten. Beginnend mit der Woche ab dem 2. Juli könnenDaWanda-Verkäufer ihre Shops, Artikel sowie Shop-Bewertungenunkompliziert und kostenfrei importieren. Etsy wird für dieerfolgreiche Integration in weitere Kernbereiche investieren. Dazugehören verstärktes regionales Marketing, ein ausgeweiteterKundenservice für Deutschland und Polen, die vollständige Übersetzungder Webseite ins Polnische und zusätzliche Zahlungsoptionen fürDeutschland durch eine neue Partnerschaft mit Klarna.Die Übernahme von DaWandas Vermögen, Verbindlichkeiten undMitarbeitern durch Etsy ist in dieser Vereinbarung nicht inbegriffen.Weitere Informationen zu Etsys globaler Wachstumsgeschichte findensich hier:https://blog.etsy.com/de/staerkung-unseres-globalen-marktplatzes/Über EtsyEtsy ist der weltweite Marktplatz für einzigartige und kreativeWaren. Hier kaufen und verkaufen mehr als 30 Millionen Menschen ausaller Welt Eigenkreationen, Einzelstücke und Vintage-Artikel. 2005 inNew York gegründet, bietet Etsy mit 1,9 Millionen aktiven Shops undmehr als 45 Millionen Produkten die weltweit größte internationaleKreativ-Community. Durch eine Vielzahl an Diensten und Toolsunterstützt Etsy seine kreativen Unternehmer dabei, ihr Geschäft zugründen, führen und auszubauen. Ziel von Etsy ist es, den Handel neuzu gestalten und so eine zufriedenstellendere und nachhaltigere Weltzu erschaffen.Über DaWandaDaWanda wurde von Claudia Helming und Michael Pütz im Dezember2006 in Berlin gegründet. DaWanda ist der führende Online-Marktplatzfür kreativen Lifestyle in Deutschland und Mitteleuropa. Miteinzigartigen Produkten, Do-it-yourself-Anleitungen und dazupassenden Materialien ist DaWanda eine Alternative zur industriellgefertigten Massenware. Es ist Anlaufstation für Menschen, dieeinzigartige handgefertigte Produkte schätzen.Pressekontakt:Pressebüro Etsyc/o public link GmbHNicola VieritzTel: 030 44 31 88 26E-Mail: etsy@publiclink.deEtsy Germany GmbHKristin SuchanekPR & Marketing Managerin Tel: 0171 7493 247E-Mail: presse.de@etsy.comOriginal-Content von: Etsy Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell