Etsy und seine Vintage-Verkäufer / Dinge mit Seele und Charme im Etsy-Shop moovi aus Hamburg (FOTO)

Berlin (ots) -Auf Schatzsuche in Hamburg - Freunde von Kleinoden und kostbarenEinzelstücken dürfen bei Etsy.com, dem Online-Marktplatz fürHandgemachtes und Vintage, ihrer Passion frönen und ins Reich derVintage-Schätze eintauchen. Eine der Hüterinnen unterschiedlichsterKostbarkeiten aus vergangenen Zeiten ist Katrin Hoffmann, die inihrem Etsy-Shop moovi formschöne Möbel und Dekorationsartikelverkauft. Sie gibt einen spannenden Einblick in ihre Leidenschaft fürdas "Gestern" und lädt in ihr ganz persönliches Vintage-Paradies ein.Wenn Katrin Hoffmann die Tür zu ihrem renovierten70er-Jahre-Bungalow im Hamburger Bezirk Eimsbüttel öffnet, gewährtsie Einlass zu ihrer ganz persönlichen Schatzkammer, angefüllt mitFundstücken aus früheren Jahrzehnten, die Besuchern dieunterschiedlichsten Anekdoten zu erzählen scheinen. Vasen undKeramik-Raritäten, bestickte Kissen, Mid-Century-Stühle und kleineBeistelltische, Teak-Nähkästchen, Blumenbänke aus den 60ern und vieleweitere seltene Sammlerstücken lassen das Interior-Herz schnellerschlagen. Der Shopname moovi bedeutet "in the mood for vintage" unddieses Credo spiegelt sich sowohl in ihrem eigenen Zuhause, als auchin ihrem Etsy-Shop deutlich wider. Es beschreibt Hoffmanns "Liebe zuDingen mit einer Geschichte und die Leidenschaft für das Können unddie Seele, die in den alten Dingen steckt."Geprägt von der Flohmarktliebe der Mutter und derSammelleidenschaft des Vaters, zieht sich die Faszination fürVintage-Objekte durch das private und das berufliche Leben von KatrinHoffmann wie ein roter Faden. Die Begeisterung für Material, Form undGestaltung war stets gegenwärtig und inzwischen arbeitet die gelernteSchneiderin und studierte Modedesignerin als freiberuflicheLifestyle-Redakteurin für Frauen- und Interieurmagazine. Bei derProduktauswahl für ihren Shop konzentriert sie sich auf Möbel undAccessoires aus dem Mid Century und fühlt sich besonders demskandinavischen Design verbunden.Sie durchkämmt auf ihren Streifzügen Flohmärkte oderAntiquitätengeschäfte, stöbert in Kellern, auf Dachböden oder inScheunen und den verborgensten Ecken, um das Besondere zu finden undsich vom Gestern für das Heute inspirieren zu lassen. Der Etsy-Shopgibt ihr die Möglichkeit die eigene Sammelleidenschaft weiterausleben zu können und anderen durch das Verkaufen vonLieblingsstücken eine Freude zu machen. Bei moovi dürfen dieGegenstände aus vergangenen Zeiten weiterleben und auf ein neuesZuhause hoffen. Für Katrin Hoffmann ist es "das beste Gefühl derWelt, wenn besondere Fundstücke den richtigen Besitzer finden!"In einem Kurz-Interview stellt sich moovi vor:Name: Katrin HoffmannShop-Url: moovi.etsy.comEtsy Shop seit: 2014Wohnort: HamburgProdukt: Mid-Century-Möbel und DekorationsartikelWoher kommt Deine Leidenschaft für Vintage-Produkte?K: Seit ich denken kann, sucht meine Mutter auf Flohmärkten nachRaritäten und mein Vater sammelt seit Jahrzehnten alte Waagen. AlsKind war ich manchmal genervt, denn in jedem Urlaub - ob England,Griechenland oder Schleswig-Holstein - mussten sämtliche Antik-Lädenbesucht werden. Und heute? Bin ich genauso! Farben, Formen und Designfaszinieren mich. Richtig klar wurde mir das, als ich bei meinerersten eigenen Wohnung merkte, wie schwer mir das Einrichten mit"Möbeln von der Stange" fällt. Lieber habe ich mir vom Sperrmüll oderauf Flohmärkten besondere Einzelstücke zusammen gesucht.Wie bist Du auf die Idee gekommen, einen eigenen Shop zu eröffnen?K: Als meine Wohnung aus allen Nähten platzte, musste ich michzwangsläufig von einigen Lieblingsstücken trennen. Also habe ichüberlegt, wie ich meine Sammelleidenschaft weiter ausleben kann, ohnemich völlig einzubauen. Durch das Verkaufen von Lieblingsstücken kannich nun auch anderen eine Freude machen. Ich bin also mitten drin inmeinem Element.Was sind für Dich wertvolle Stücke?K: Was gefällt, ist erlaubt. Auch abseits der berühmten Klassikergibt es sehr tolles Design. Vintage ist nicht trendabhängig. Speziellbei Möbeln kann man oft das Alte und das Neue gut verbinden. Genaudiese Brücke zwischen Gestern und Heute finde ich spannend. ZumBeispiel sind Marmor und Messing momentan wieder angesagt, doch dasind oft die originalen Vorbilder viel ästhetischer als die neuenInterpretationen. Da stimmt auch die Qualität und das Handwerk. Eingutes Beispiel für Zeitlosigkeit sind die Tee- und Servierwagen, dieim Vintage-Bereich stark nachgefragt werden, obwohl niemand mehrseine Drinks auf einem Servierwagen arrangiert. Heute bekommt er eineneue Funktionen und verschönert als Sideboard oder Beistelltisch dieWohnung. Das Gestern inspiriert das Heute.Den Etsy-Shop moovi und seine Produkte finden Sie online aufhttp://moovi.etsy.com. Gerne stellen wir Ihnen hochauflösendesBildmaterial auf Anfrage zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns dafürunter +49 (0)30 - 21446972 oder presse.de@etsy.com. 