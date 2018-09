Etsy´s-Aktie kann 2018 nichts mehr falsch machen

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Etsy (WKN: A14P98) ist in diesem Jahr einer der größten und überraschendsten Gewinner an der Börse. Die Anteile des Marktplatz-Betreibers für Kunsthandwerk sind bereits um 147 % gestiegen. Und es scheint, als würden derzeit auch schlechte Nachrichten, positiv vom Markt aufgefasst.

Die Aktie erreichte am Donnerstag (13.09.2018) ein weiteres Allzeithoch und kletterte am selben Tag um weitere 3 %, nachdem das Unternehmen verkündete, dass ein wichtiger Manager ausscheiden wird. COO Linda Findley Kozlowski wird Etsy zum Ende des Jahres verlassen, um sich anderen Aufgaben zuzuwenden.

Eine Führungskraft, die sich nach einer anderen Stelle umsieht, wird oft als rotes Tuch angesehen. Und weil Etsy keinen Ersatz nannte, rechnete man mit einem Kursrückgang. So großartig CEO Josh Silverman´s Arbeit auch ist, wollen wir ihm wirklich noch mehr zumuten? Doch mit Teflon beschichtete Börsen-Bullen stört dies derzeit alles nicht.

Die Kunst des Handwerks

Etsy´s Rallye im vergangenen Jahr ist generell gut begründet. Der Dotcom-Liebling hat in fünf aufeinander folgenden Quartalen ein beschleunigtes Umsatzwachstum erzielt, und dies sieht man in Anbetracht der heutigen Lebenszyklen, wo langsames Wachstum Standard ist, nicht sehr oft. Etsy´s 30 % Umsatzanstieg im letzten Quartal ist der stärkste seit fast zwei Jahren. Für seine Investoren macht das Unternehmen gerade alles richtig.

Wie auch immer, die Aktie genießt derzeit auch den Vorteil der Unentschlossenen. Die Etsy-Aktien stiegen vor drei Monaten um 28 %, nachdem das Unternehmen eine Erhöhung der Verkaufsgebühren angekündigt hatte. Die auf dem Online-Marktplatz angemeldeten Kunst-Handwerker, zahlen Etsy nun eine Transaktionsgebühr von 5 statt vorher 3,5 % auf ihren Brutto-Warenumsatz.

Es ist wahr, dass sich Aktien in der Regel positiv entwickeln, wenn Unternehmen ihre Preise erhöhen. Höhere Gebühren erhöhen die Margen und schaffen Vertrauen in die Unternehmen. Wenn Etsy jedoch seine Transaktionsgebühren vor ein paar Jahre erhöht hätte – als die Aktie durch den Start von Amazon (WKN: 906866)´s Handmade und das Aufkommen anderer digitaler Plattformen unter Beschuss stand – wäre dies von den Investoren als ein schlechter taktischer Schachzug eingestuft worden.

Analysten lieben Etsy. Tom Forte von D.A. Davidson und Laura Champine von Loop Capital erhöhten, trotz des Abganges des COO und einer Aktie, die ihre Fundamentaldaten scheinbar schon überflügelt hat (sie hat sich im vergangenen Jahr etwa verdreifacht), ihre Kursziele auf 59 beziehungsweise 65 USD. Champine ermutigen Etsy´s Pläne, in das Marketing zu investieren und die Benutzerfreundlichkeit, in der Hoffnung einer höheren Käuferfrequenz, zu verbessern. Forte ist der Ansicht, dass Kozlowski´s Weggang sogar positiv ist, da so mit der Abschaffung der COO-Position durch weniger Führungskräfte mehr erreicht werden kann.

Bei Etsy läuft es derzeit sehr gut. Die Popularität seiner Plattform steigt, und es gelingt immer besser, Händler auf der Website davon zu überzeugen, für weitere Dienstleistungen zu bezahlen (im letzten Quartal stiegen die Dienstleistungsumsätze mit 55 % sogar stärker als die Handelsumsätze mit 20 %). Die langfristige Rallye ist gerechtfertigt, aber manchmal muss man sich fragen, ob manche täglichen Anstiege nicht übertrieben sind.

