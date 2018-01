Der Etsy-Trend-Guide: An diesen Trends kommt 2018 keiner vorbei (FOTO)

Berlin (ots) -Im Etsy-Trend-Guide stellt Trendexpertin Dayna Isom Johnson dieneuesten Entwicklungen vor, die sich auf Etsy, dem Marktplatz fürKreative, beobachten lassen: Was stellen die Verkäufer her? Wasbegeistert die Käufer? Und was ist aktuell besonders angesagt?Basierend auf den beliebtesten Suchanfragen in allen Kategorien aufEtsy.com zeichnen sich die wichtigsten Trends für 2018 ab.Deko: Authentische Dekoelemente und natürliche Stoffe bringen mitWabi-Sabi wieder das Echte in die eigenen vier Wände Accessoires:Ungewöhnliche Choker und asymmetrische Ohrringe im Mix-and-Match-Stilsind die neuen Highlights beim Körperschmuck Hochzeit: Jumpsuits alsAlternative zum traditionellen Hochzeitskleid Farbton: DiePantone-Farbe des Jahres 2018 lässt Trendstücke in UltravioletterstrahlenDEKOWabi-SabiIm Zeitalter der alles beherrschenden Instagram-Perfektion liefertunser Lieblings-Trend Wabi-Sabi mit seiner vollkommen unvollkommenen(und durch und durch erfrischenden) Philosophie einen spannendenImpuls für modernes Wohndekor. Wabi-Sabi ist eine uralte japanischeWeltanschauung, bei der Unbeständigkeit und Unvollkommenheit imMittelpunkt stehen. Dabei werden vor allem natürliche Materialien,Stoffe mit sanfter Struktur und jede Menge naturnahe Formen genutzt.Bei Wabi-Sabi geht es vor allem darum, das Echte zu akzeptieren -also sozusagen ums Anti-Retuschieren. Übertragen auf das Wohndekorkommen dabei handgemachte Keramik, zerknitterte Leinenlaken undleicht knorriges Holz heraus. Egal ob Sammler oder Minimalist, dieserDeko-Trend darf 2018 in keinem Haushalt fehlen.SCHMUCKHalsreife in neuen SpielartenDer Choker brachte uns bereits 2017 die 90er Jahre zurück undbewies sich so als ultimatives Must-Have. Auch in diesem Jahr wirddas Schmuckstück wieder in unterschiedlichen Stilen unsere Hälseschmücken. Von den minimalistischen, filigranen Stilarten der letztenJahre bis hin zu verspielteren Statement-Stücken - auf Etsy kann manschon erste Beispiele eines neuen Trends erkennen. Die neuestenStücke integrieren ungewöhnliche Elemente, wie baumelnde Quarzsteine,Fransen oder winzige Medaillons. Bei manchen Schmuckstücken lassensich sogar die losen Enden zusammenbinden, um ihnen so einen ganzpersönlichen Touch zu verleihen.Ohrringe zum KombinierenDie asymmetrischen Ohrringe, die in letzter Zeit auf denLaufstegen der Haute Couture zu sehen waren, sind auf bestem Weg, dercoolste Schmucktrend 2018 zu werden. Auf Etsy gibt es bereits über5.000 Suchergebnisse für "unterschiedliche Ohrringe". Und dieserTrend ist nicht zu bremsen. Er bietet unzählige Spielarten - vonfarbig passenden Paaren mit deutlich sichtbarem Größenunterschied zugleich großen Ohrsteckern in unterschiedlichen Formen. Der Bonus:Dank diesen Trends können endlich auch die traurigen Solo-Ohrringe,deren Gegenstück verloren gegangen ist, wieder regelmäßig getragenwerden. Dieser Stil wird 2018 zur Grundausstattung gehören.HOCHZEITENJumpsuitsOb wohl der Aufschwung der "Pantsuit Nation" für diesen Trendverantwortlich ist? Auf jeden Fall wird 2018 offiziell das Jahr desalternativen Hochzeitskleids - und das gilt nicht nur für die Braut.Die gesamte Hochzeitsgesellschaft, von Braut bis Blumenmädchen, darfden Rock weglassen und wird trotzdem zum Blickfang. Die Schnittereichen dabei von Smoking-inspirierten Stücken bis hin zuOverall-ähnlicher Kleidung.Außerdem: der angesagte Farbton UltraviolettTrommelwirbel bitte! Die Pantone-Farbe des Jahres 2018 ist da:Ultraviolett. Genau wie in den vergangenen Jahren wird die Farbe sichmit Sicherheit in allen Kategorien wiederfinden, und zwar in Hülleund Fülle. Die Etsy-Community stimmt sich schon mal auf die Partyein. Die Farbe - ein sattes, leuchtendes Lila - vermitteltOriginalität, Einfallsreichtum und visionäres Denken. Wenn das nichtnach genau den richtigen Zutaten für ein erfolgreiches Jahr klingt.Den kompletten Trend Guide finden Sie im Etsy Blog unterhttp://ots.de/0WEqzÜber die AutorinDayna Isom Johnson ist Etsys Trendexpertin für Vintage undHandgefertigtes.Sie begann 2011, nach ihrem Abschluss am Fashion Institute ofTechnology (FIT), bei dem damals noch eher unscheinbaren MarktplatzEtsy zu arbeiten. Als Trendexpertin analysiert Danya seither dieneuesten Entwicklungen auf dem Markt und entdeckt angesagte undinnovative Produkte in allen Bereichen von Handarbeit bis Vintage.Sie liebt es, den Käufern Tipps zu geben, wie diese einzigartigeStücke finden und so ihren persönlichen Stil zum Ausdruck bringenkönnen. In ihrer Freizeit findet man Dayna am ehesten mit einemKochlöffel in der Hand in der Küche, wo sie mit ausgefallenenRezepten experimentiert.Über EtsyEtsy ist der weltweite Marktplatz für einzigartige und kreativeWaren. Hier kaufen und verkaufen mehr als 30 Millionen Menschen ausaller Welt Eigenkreationen, Einzelstücke und Vintage-Artikel. 2005 inNew York gegründet, bietet Etsy mit 1,9 Millionen aktiven Shops undmehr als 45 Millionen Produkten die weltweit größte internationaleKreativ-Community. Durch eine Vielzahl an Diensten und Toolsunterstützt Etsy seine kreativen Unternehmer dabei, ihr Geschäft zugründen, führen und auszubauen. Ziel von Etsy ist es, den Handel neuzu gestalten und so eine zufriedenstellendere und nachhaltigere Weltzu erschaffen.Pressekontakt:Pressebüro Etsyc/o public link GmbHNicola VieritzTel: 030 44 31 88 26E-Mail: etsy@publiclink.deEtsy Germany GmbHKristin SuchanekPR & Marketing ManagerinTel: 0171 7493 247E-Mail: presse.de@etsy.comOriginal-Content von: FeWo-direkt, übermittelt durch news aktuell