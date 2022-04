Etsy, Roku, Upstart: Wann ich diversifiziere, wann ich konzentriere

Die Aktien von Etsy (WKN: A14P98), Roku (WKN: A2DW4X) und Upstart (WKN: A2QJL7) befinden sich allesamt in meinem Depot. Aber das ist nicht alles: Sie sind zudem ein gutes Beispiel dafür, wann ich eher diversifiziere und wann ich es mir erlaube, bei Growth-Aktien einen konzentrierten Ansatz zu verfolgen.

Blicken wir daher auf Etsy, Roku und Upstart, die in dieser Reihenfolge gute Beispiel für starke Konzentration bis hin zu maximaler Diversifikation sind.

Etsy: Hier erlaube ich mir Konzentration!

Die Etsy-Aktie hat womöglich ihre jungen, dynamischen Wachstumstage hinter sich, speziell nach der Pandemie. Trotzdem setzt das Management noch auf einen Wachstumsmarkt im E-Commerce, der billionenschwer sein soll. Das heißt, die strategische Reise kann noch lange andauern.

Nach den volatilen Wachstumstagen gibt es bei Etsy jetzt einen Kern, der profitabel und mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp über 30 zuletzt sogar moderat bewertet ist. Gleichzeitig umfasst das Ökosystem fast 100 Mio. Käufer bei 7,5 Mio. Verkäufern. Eine Basis, die ich als beinahe unzerstörbar oder zumindest defensiver und etablierter ansehe. Vor allem im klaren Wachstumsmarkt des E-Commerce.

Die Profitabilität, ein moderates Wachstum, mehr Fokus auf Gewinnwachstum und einen größeren adressierbaren Markt bilden für mich eher eine konservative Growth-Investitionsthese. Deswegen bin ich bei der Etsy-Aktie mit einer stärkeren Allokation investiert.

Roku: So quasi in der Mitte

Die Roku-Aktie ist wiederum ein Mittelmaß. Auch hier erkenne ich ein intaktes Wachstum und in weiten Teilen ein starkes, etabliertes Geschäftsmodell. Sowie ein funktionierendes Ökosystem mit zwei Megatrends. Aber eben auch Dinge, die mich zurückhaltender zurücklassen.

Roku ist ein Ökosystem mit über 60 Mio. Anwendern, die über 19 Mrd. Streaming-Stunden pro Quartal generieren. Gleichzeitig ist das Streaming ein intakter Megatrend-Markt, neben der digitalen Werbung, auf die das Management ebenfalls setzt. Zweistellige Umsatzwachstumsraten sind noch vorhanden. Aber auch die Mission des Managements, konsequent in den Ausbau des eigenen Geschäfts zu reinvestieren. Positive Nettoergebnisse gibt es daher im Moment aufgrund der Reinvestitionen in Content nicht. Das heißt, dass diese Wachstumsgeschichte eben noch nicht so weit ist.

Für mich ist Roku daher eine funktionierende Aktie mit Blick auf den Markt. Aber es gibt Fragezeichen, was die Höhe der Profitabilität und der Generierung eines positiven, freien Cashflows mittelfristig angeht. Deshalb würde ich hier keine maximale Allokation wagen. Aber doch die Chance, dass die Aktie in meinem Depot eine führende Rolle spielt.

Upstart: Chancen wie diese nur mit Diversifikation

Zu guter Letzt ist Upstart eine Aktie, bei der wir ein großes Potenzial sehen. Und zuletzt sogar deutlich dreistellige Umsatzwachstumsraten. Aber eben auch nicht, wohin die Reise geht. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, die Kreditprüfungen in den USA neu zu ordnen. Unter Einbeziehung verschiedener und vor allem mehrerer Faktoren gibt es deutlich bessere Ergebnisse bei der Prüfung. Und mehr Kredite bei gleichzeitig niedrigen Ausfallraten.

Das ist ein Geschäftsmodell, das ein Win-win-Verhältnis darstellt. Aber das trotzdem noch kaum einen Wettbewerbsvorteil errichtet hat. Allerdings ist das Management dabei, die eigenen Lösungen weiter zu etablieren und konsequent zu wachsen. Grundsätzlich bietet der Markt jede Menge Potenzial.

Trotzdem ist die Investitionsthese sehr roh, weshalb ich hier eher auf Diversifikation setze. Chance und Risiko sind gleichermaßen sehr, sehr groß.

