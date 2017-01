Mit Etsy Resolution in nur vier Wochen zum eigenen Online-Shop (FOTO)

Berlin (ots) -Kreative aufgepasst! Etsy.com, der Online-Marktplatz fürHandgemachtes und Vintage, richtet ab dem 30. Januar zum zweiten Malin Folge das globale Programm "Etsy Resolution" aus. Abgeleitet ausdem Englischen "New Year's resolutions", also Neujahrsvorsätze,bietet das vierwöchige Online-Seminar professionelle Tipps und Tricksfür den erfolgreichen Start in die Selbständigkeit und die Gründungeines eigenen Online-Shops. Interessierte haben noch bis zum 28.Januar die Möglichkeit sich für das kostenfreie Programm anzumelden.Pünktlich zum Jahresbeginn unterstützt Etsy.com den Tatendrang derquirlenden Kreativköpfe Deutschlands mit dem kostenlosenOnline-Seminar "Etsy Resolution". Vom 30. Januar bis 26. Februarbegleitet das Unternehmen ideenreiche Talente auf dem steinigen Wegder Selbständigkeit und teilt wöchentliche Schritt-für-SchrittAnleitungen u.a. zu den Themen Shop-Eröffnung, Preisgestaltung,Produktfotografie, SEO-Optimierung oder Marketingstrategien. Dabeibegleiten erfolgreiche Etsy-Verkäufer aus der DACH-Region dasProgramm und stehen den Teilnehmern als Mentoren zur Seite.Zu den diesjährigen Mentoren gehören die Kapitäninnen desMünchener Street Teams und SEO-Spezialisten vom Etsy-Shop Nauli dieVintage- und Produktfotografie-Expertin MightyVintage, dieösterreichische Schmuckherstellerin und Branding-ProfiBelleAccessoires sowie die studierte Mode-Designerin PollyMcGeary.Mit ihrer langjährigen Erfahrung stehen die Mentoren den Teilnehmernin einer geschlossenen Gruppe mit Live-Chat-Funktion Rede undAntwort, bieten sofortige Hilfe bei Fragestellungen und geben aktiveUnterstützung bei der Shop-Eröffnung. Der Anmeldeschluss für daskostenfreie Online-Seminar ist der 28. Januar 2017.Weitere Informationen rund um Etsy Resolution und denAnmeldeprozess gibt es auf https://www.etsy.com/de/resolution. Fürweitere Fragen sind wir unter der +49 (0)30 - 21446972 oderpresse.de@etsy.com erreichbar.Über Etsy.com:Etsy ist der größte globale Online-Marktplatz für Designobjekte,handgefertigte Produkte und Vintage-Artikel. 2005 in der BrooklynerKunsthandwerk-Szene gegründet, repräsentiert Etsy mit 1,6 Millionenaktiven Shops, 26 Millionen aktiven Käufern und mehr als 35 MillionenProdukten die weltweit größte internationale Kreativ-Community.Pressekontakt:PR-TeamE-Mail: presse.de@etsy.comEtsy Germany GmbHRitterstrasse 12-14, im Hinterhof10969 BerlinSitz- und Registergericht: Amtsgericht CharlottenburgRegisternummer: HRB 126440 | USt-IdNr.: DE271202918Geschäftsführer: Nicole Vanderbilt, Karen MullaneOriginal-Content von: Etsy Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell