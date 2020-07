Etsy-Aktie über 100 €: 3 (noch immer) gute Gründe, warum die Aktie ein Kauf sein könnte!

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Die Aktie von Etsy (WKN: A14P98) hat am Donnerstag dieser Woche einen signifikanten Meilenstein erreicht: Der Aktienkurs kletterte erstmalig auf über 100 Euro und erreichte somit die Dreistelligkeit. Auch wenn man dieses Niveau auf Schlusskursbasis nicht halten konnte, so ist das doch bemerkenswert.

Wer früh oder noch vor einigen Monaten auf die Aktie gesetzt hätte, der könnte schon heute eine gigantische Rendite einstreichen. Immerhin hat sich Etsy seit dem Tief im Corona-Crash inzwischen deutlich mehr als verdreifacht. Aber was ist die Aktie auf dem heutigen Niveau? Noch immer ein Kauf? Hier sind jedenfalls drei Gründe, die grundsätzlich dafürsprechen könnten.

1) Megatrend-Geschäftsmodell!

Ein erster Grund, weshalb die Etsy-Aktie auch weiterhin interessant bleibt, hängt mit dem Megatrend-Geschäftsmodell zusammen. Hinter dem Namen verbirgt sich die gleichnamige Handelsplattform. Sprich ein E-Commerce-Akteur, der vom Trend des Onlinehandels profitiert. In Coronazeiten natürlich noch einmal mehr.

Allerdings ist das nicht alles: Etsy ist auch in einer vergleichsweise kleinen, allerdings globalen Nische unterwegs: dem Self- und Handmade-Bereich, der Schutz und Wachstumsmotor zugleich ist. Einerseits haben die bisherigen E-Commerce-Größen kein überaus riesiges Interesse daran, in den Markt einzudringen. Da Etsy sich hier immer weiter etabliert, wäre das inzwischen auch mit Schwierigkeiten verbunden. Zudem erscheint das Warenvolumen zu gering.

Andererseits ist es allerdings genau dieser Fokus, der Wachstum bringt. Gerade in Coronazeiten haben die Bastler und Heimwerker auf Etsy schließlich die Maskenproduktion signifikant hochgefahren. Das kann schnell zu bedeutenden Volumina und trotzdem zu personalisierten Gegenständen führen. Ein Mix, der unterm Strich noch immer interessant erscheint.

2) Corona-Katalysator

Aber lass uns kurz noch einmal bei der Maskenproduktion bleiben: Dieser Themenbereich könnte nicht bloß einen kurzfristigen Effekt auf das Gross Merchandise Volume und die Umsätze haben. Wobei das Management des E-Commerce-Akteurs hier mit einem deutlichen Wachstum rechnet. Nein, das Virus könnte sich für den Handelsplatz auch anderweitig auszahlen.

Dadurch, dass viele Verbraucher in Not gewesen sind, was das Bekommen von Gesichtsbedeckungen angeht, sind viele auf die Etsy-Plattform ausgewichen. Zunächst nur um die besagten Corona-Gadgets zu bekommen. Allerdings könnte hiermit auch ein längerfristiger Effekt verbunden sein.

So mancher Verbraucher wird jetzt erst auf Etsy aufmerksam. Sieht, dass hier auch andere Dinge feilgeboten werden und bleibt womöglich ein aktiver Kunde. Das wiederum könnte mittel- bis langfristig zu einer größeren Dynamik auf der Etsy-Plattform führen, was zu einem längerfristigen Wachstumsschub führt. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, an dem Etsy langfristig und nachhaltig in den Mainstream aufgenommen wird. Das könnte der Aktie auch heute noch einen gewissen Turbo verleihen.

3) Die Bewertung

Ein dritter Grund ist und bleibt die noch immer vergleichsweise preiswerte Bewertung: Etsy wird jetzt mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 13,1 Mrd. US-Dollar bewertet. Das ist gewiss nicht mehr klein. Allerdings vergleichsweise klein, wenn es um andere E-Commerce-Akteure geht.

Im ersten Quartal dieses Jahres kam Etsy dabei auf einen Umsatz in Höhe von 228 Mio. US-Dollar, wodurch sich das annualisierte Kurs-Umsatz-Verhältnis auf ca. 14,5 belaufen würde. Auch das wirkt zunächst nicht preiswert. Sollte das Wachstum allerdings bedeutend schneller werden und von einem Umsatzwachstum in Höhe von 34,7 % im Jahresvergleich bedeutend anziehen, so könnte Etsy schnell in seine bisherige Größe hineinwachsen.

100 Euro: Erst der Beginn?

Die Aktie von Etsy hat die Marke von 100 Euro geknackt. Trotzdem könnte das mittel- bis langfristig erst ein weiteres Etappenziel sein. Diese Wachstumsgeschichte scheint jedenfalls jetzt Fahrt aufzunehmen. Das könnte auch die Basis künftiger Erfolge sein.

