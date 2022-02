Etsy-Aktie: Das geschah!

Etsy, Inc. (NASDAQ:ETSY) fiel am Donnerstag um ca. 4 %, parallel zum S&P 500, der um ca. 2,6 % nachgab, nachdem bekannt wurde, dass Russland eine umfassende Invasion in der Ukraine begonnen hat.

Etsy wird seine Ergebnisse am Donnerstag nach Börsenschluss veröffentlichen, und Analysten erwarten, dass das E-Commerce-Unternehmen einen Gewinn pro Aktie von 79 Cents ausweisen wird.

Als Etsy am 3. November seine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung