Etsy-Aktie: Was das Anheben der Gebühren auf 6,5 % wirklich bedeutet

Das Management der Etsy-Aktie (WKN: A14P98) hat einen entscheidenden Schritt verkündet: Mit der Bekanntgabe der Zahlen für das vierte Quartal erklärte das Management, dass man plane, die Gebühren anzuheben. 6,5 % anstatt zuvor 5,0 % des Transaktionsvolumens möchte der Plattformbetreiber zukünftig einbehalten. Was marginal wirkt, ist natürlich eine enorme Steigerung um 30 %.

Aber was bedeutet dieser Schritt wirklich für die Etsy-Aktie? Blicken wir auf das Geschäftsmodell und den wesentlichen Wert, den diese Maßnahme tangiert: das Gross Merchandise Volume.

Die Etsy-Aktie erhöht die Gebühren!

Eines vorab: Dieser Schritt geht erst ab dem 11. April live. Das heißt, dass wir die Auswirkungen nicht in einem vollen Geschäftsjahr 2022 spüren werden. Trotzdem sind die 6,5 % die neue Realität. Allerdings ist das nicht die einzige Gebühr, die das Management erhebt. Unter anderem gibt es noch Kosten für die Einstellung pro Artikel von 10 Cent. Aber um beim Thema zu bleiben: Trotzdem ist diese Kennzahl wesentlich für den Umsatz.

Etsy, also der Marktplatz, kam zuletzt auf ein Gross Merchandise Volume in Höhe von 12,2 Mrd. US-Dollar. Das heißt, dass bei einem Anteil am Transaktionsvolumen von 5 % rund 610 Mio. US-Dollar an Umsatz alleine von dieser Kennzahl herrühren. Allerdings kam die Etsy-Aktie zuletzt auf insgesamt 2,32 Mrd. US-Dollar Umsatz im Geschäftsjahr 2022, was uns sehr deutlich zeigt, dass der Anteil am Transaktionsvolumen zwar nicht unerheblich ist, aber eben auch nicht alles.

Wenn das Management jetzt den relativen Anteil auf 6,5 % erhöht, so kann das ein solides Umsatzwachstum bringen. Selbst bei gleichbleibend hohen 12,2 Mrd. US-Dollar Gross Merchandise Volume, die wir fiktiv unterstellen, würde sich ein Umsatzpotenzial von 793 Mio. US-Dollar ergeben. Das heißt, dass dadurch aus dem Stegreif rund 183 Mio. US-Dollar an Erlösen hinzukämen. Das ist ein solides Wachstumspotenzial. Aber vielleicht hat sich so mancher Investor mehr erhofft.

Gemessen an einem Konzern-GMV von 13,49 Mrd. US-Dollar und einem Umsatz von 2,32 Mrd. US-Dollar beträgt die Take-Rate von Etsy (als Konzern) rund 17,2 %. Das wiederum verdeutlicht, dass die Transaktionsgebühren inzwischen lediglich ein marginalerer Hebel sind. Aber das hat unterm Strich auch etwas Gutes.

Viele Möglichkeiten, um zu monetarisieren

Das Management der Etsy-Aktie hat einen Kosmos aufgebaut, der viele Möglichkeiten der Monetarisierung beinhaltet. Zum Beispiel die Transaktionsgebühr, aber auch eine für die Zahlungsabwicklung, für das Einstellen und für weitere Services. Ohne Zweifel ist das ein großer Kosmos und eine starke Plattform, die inzwischen mit einer hohen Take-Rate überzeugen kann.

Die Transaktionsgebühren sind ein Hebel für den Erfolg des E-Commerce-Akteurs. Aber kein so entscheidender mehr wie noch vor drei, vier Jahren. Trotzdem ergibt sich die Möglichkeit, selbst bei konstantem Volumen ein Wachstum zu erzielen, indem man diese Kennzahl erhöht. Zwar muss das Management auch hier bedächtig agieren. Allerdings ist das Transaktionsvolumen im Vergleich zu anderen Onlinehandelsplätzen weiterhin eher gering.

Der Artikel Etsy-Aktie: Was das Anheben der Gebühren auf 6,5 % wirklich bedeutet ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

Motley Fool Deutschland 2022