Etsy-Aktie: Warum verkauft der CEO?!

Bei der Etsy-Aktie (WKN: A14P98) hat es am 3. März dieses Jahres erneut einen Insider-Verkauf gegeben. CEO Josh Silverman hat 38.300 Anteilsscheine am eigenen Unternehmen veräußert. Das ist ohne Zweifel eine Schlagzeile, die einen gewissen Wert besitzt.

Der durchschnittliche Verkaufskurs lag bei ca. 156 US-Dollar, was bedeutet, dass er Etsy-Aktien im Umfang von ca. 6 Mio. US-Dollar veräußert hat. Trotzdem ist der Kontext entscheidend, wenn wir die Qualität dieses Insiderverkaufs bewerten wollen. Es gibt nämlich ein, zwei Dinge, die Foolishe Investoren wissen müssen.

Etsy-Aktie: Der Verkauf im Überblick

Dem Verkauf durch den CEO Josh Silverman ist das Ausüben einer Option vorausgegangen. Gemäß den Daten von NASDAQ.com konnte der Top-Funktionär zuvor 38.300 Anteilsscheine am eigenen Unternehmen für einen Bezugskurs von 10,62 US-Dollar beziehen. Das heißt, durch den Verkauf hat der Top-Funktionär quasi einen Teil seines Gehalts oder seines Bonus bezogen.

Es ist im eigentlichen Sinne daher kein direkter Verkauf. Nein, sondern ein Gehaltsbaustein gewesen. Per Option hat es einen Bezug von Aktien am Unternehmen gegeben. Den Josh Silverman offenbar jedoch nicht seinem Portfolio und seiner Position hinzufügen wollte. Nein, sondern es gab einen direkten Verkauf der Aktien.

Also alles beim Alten? In gewisser Weise schon. Trotzdem gibt es bei der Etsy-Aktie die Besonderheit, dass der Anteil der von Insidern gehaltenen Aktien insgesamt sehr gering ist. Josh Silverman hält zum Beispiel gerade einmal 101.321 Anteilsscheine am eigenen Unternehmen, die bei den aktuellen Aktienkursen einem Gegenwert von 12,8 Mio. US-Dollar entsprächen. Der Anteil steigt nicht, weil das Verkaufen der eigenen Aktienoptionen gemäß den Daten von NASDAQ.com quasi routiniert erfolgt.

Wenig Skin in the Game

Das, was die Etsy-Aktie sich daher nachsagen lassen muss, ist, dass Insider derzeit wenig Skin in the Game besitzen. Per Optionsausübung könnten Top-Funktionäre wie der CEO sogar zu günstigeren Konditionen den eigenen Anteil am Unternehmen konsequent ausbauen. Allerdings nutzt insbesondere der Top-Manager dieses Mittel lediglich, um Cash zu generieren. 12,8 Mio. US-Dollar in Etsy investiert zu haben ist zwar nicht wenig, aber es ist nicht der hohe Anteil an Inside-Ownership, den sich so mancher Investor wünschen würde.

Der Wachstumsgeschichte hinter Etsy hat das bislang kaum geschadet. Allerdings kann es eine Nuance sein zu erkennen, dass das Top-Management dieses E-Commerce-Akteurs die eigenen Aktien konsequent verkauft, die es über Optionen erhält. Einen Insiderkauf hat es seit Jahresanfang und zu den günstigeren Konditionen übrigens noch nicht gegeben.

