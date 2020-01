Etsy-Aktie: So könnte sich die Aktie ver-10-fachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Die Aktie von Etsy (WKN: A14P98) ist gewiss eine bemerkenswerte Börsengeschichte innerhalb der vergangenen Jahre gewesen. Zunächst hat sich der Börsenwert dieser interessanten und vergleichsweise kleinen E-Commerce-Erfolgsgeschichte mehr als verdreifacht. Aufgrund durchwachsener Zahlen, insbesondere im dritten Quartal, korrigierte die Aktie jedoch deutlich seit dem letzten Herbst.

Natürlich, gerade bei einer solch jungen und vergleichsweise dynamischen E-Commerce-Geschichte können Konkurrenz, unkluge Entscheidungen und ein ineffizienter Mitteleinsatz für größere Risiken einstehen, in meinen Augen besitzt die Aktie jedoch insbesondere aufgrund der vergleichsweise geringen Marktkapitalisierung von 5,9 Mrd. US-Dollar das Potenzial, sich möglicherweise zu verzehnfachen. Lass uns im Folgenden einmal schauen, wie.

Weiterer Fokus auf starke Qualität

Ein Erfolgsrezept, das man hierbei gängigen, etablierten E-Commerce-Plattformen wie eben Amazon oder auch Alibaba nachmachen kann, ist ein unentwegt weiterer Fokus auf die Qualität und das Kundenerlebnis der jeweiligen Plattform. Aspekte, um die ich mir gegenwärtig jedenfalls keinerlei größere Sorgen mache.

Das Management ist nämlich gegenwärtig bestrebt darin, gerade hier anzusetzen und langfristig (auch das ist ein wichtiger Aspekt, übrigens) für ein reibungsloses Kundenvergnügen zu sorgen. Kostenloser Versand wird subventioniert von den jeweiligen Anbietern. Außerdem versucht das Unternehmen, mithilfe von Investitionen in die Bekanntheit der Plattform die Attraktivität für Händler und Kunden gleichermaßen zu steigern.

Gewissermaßen eine Symbiose aus langfristiger Kundenorientierung und aktivem Werben, die hier langfristig zu einem starken und stabilen Wachstum innerhalb dieses Nischenbereichs führen könnte. Natürlich wird das nicht in jedem Jahr zum besten Ergebnis und stärksten Wachstum führen, allerdings scheint hier die langfristige Vision zu stimmen.

Etsy arbeitet außerdem daran, global quantitativ und aus Sicht der jeweiligen Käufer qualitativ weiterhin zu wachsen. So stehen beispielsweise häufigere Bestellungen pro Jahr der bisherigen Kunden im Fokus des Managements, jedoch auch die regionale Expansion, wie beispielsweise die Dawanda-Übernahme gezeigt hat. Etsy könnte also im Endeffekt noch am Beginn seiner globalen E-Commerce-Reise stehen, wobei der Fokus auf Qualität hier ein bedeutendes, langfristiges Merkmal dieser visionären Wachstumsgeschichte sein könnte. Gewiss ein Aspekt, den es nicht aus dem Auge zu verlieren gilt.

Thematisch passende Zukäufe und Spezialisierungen

Ein weiterer Weg, um sich als E-Commerce-Akteur weiterhin zu etablieren, können thematisch passende Zukäufe sein. Die Hauptplattform Etsy genießt schließlich bereits einen Nischenruf im Self- und Handmadewaren-Segment. Der jedoch noch um weitere Spezialisierungen ausgebaut werden könnte.

Mit der Übernahme konnte man sich zunächst den Eintritt in den digitalen Handel von neuen, gebrauchten und auch Vintage-Musikinstrumenten sichern. Eine möglicherweise sinnvolle Ergänzung zum bisherigen E-Commerce-Geschäft dieses speziellen Plattformbetreibers, das weiteres Wachstum nach sich ziehen könnte.

Grundsätzlich können dabei viele solcher Möglichkeiten existieren, mit deren Hilfe Etsy weiter wachsen kann und die hier ein starkes Netzwerk verschiedener, spezialisierter und entsprechend qualitativer Angebote in ihren jeweiligen Bereichen bieten können. Das könnte langfristig ein lukrativer Ansatz sein, der insbesondere qualitativ versucht, sich von Angeboten wie eben Amazon zu distanzieren, das eher auf breite Masse setzt und einen klaren Wettbewerbsvorteil genießt.

Etsy scheint somit insgesamt einen anderen, auf Vintage-, Second-Hand, Selfmade und zukünftig ergänzend Retro-Waren setzen zu wollen, was die Konkurrenz etwas auf Abstand halten könnte. Solche Nischen können ein klarer Wachstumstreiber sein, auch wenn dieser womöglich etwas aufwendiger ist als einfache E-Commerce-Varianten.

Etsy: Klein, aber oho!

Etsy könnte daher unterm Strich ein spannender E-Commerce-Akteur sein. Die Vision eines attraktiven Marktplatzes bringt hier gegenwärtig den Haupthandelsplatz voran, weitere attraktive Zukäufe könnten langfristig zu einem immer größeren Netzwerk spezialisierter E-Commerce-Seiten heranreifen. Das wäre zumindest eine Vision, die ich langfristig in Etsy sehen könnte.

Ob diese eintritt, bleibt natürlich abzuwarten. In einem solchen Szenario könnte die Aktie jedoch womöglich das Zeug zum Verzehnfacher haben, zumal die derzeitige Größe mit einer Marktkapitalisierung von unter 6 Mrd. US-Dollar noch vergleichsweise klein ist.

