Etsy Aktie: So kann es weitergehen!

Etsy, ein Unternehmen aus dem Markt "Internet Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 08:43 Uhr) mit 148.85 USD mehr oder weniger gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Etsy liegen aus den letzten zwölf Monaten 20 Buy, 2 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 260,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (148,85 USD) könnte die Aktie damit um 75,01 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Etsy-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Etsy mit einem Wert von 46,79 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 41,26 , womit sich ein Abstand von 13 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Anleger: Etsy wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 4 Buy- und 3 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine "Buy" Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.