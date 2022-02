Etsy-Aktie: Neues Tief! Die Chance wird klarer, das Risiko geringer

Die Etsy-Aktie (WKN: A14P98) hat ein neues Tief erreicht. Am Mittwoch dieser Woche ging es mit den Anteilsscheinen bis auf 135,24 US-Dollar hinab. Auch bei dieser Wachstumsaktie ist das Korrektur- oder Crash-Level damit deutlich ausgebaut. Im Rekordhoch notierten die Anteilsscheine schließlich auf einem Aktienkurs von 307,75 US-Dollar.

Mit einem Minus von ca. 56 % müssen wir daher im Moment leben. Trotzdem glaube ich, dass langfristig orientierte Fools bei der Etsy-Aktie die Chance wittern sollten. Gerade mit der günstiger werdenden Bewertung wird das Risiko zunehmend geringer. Riskieren wir einen Blick darauf, was jetzt besonders spannend ist.

Etsy-Aktie: Darum ist die Chance immer größer!

Natürlich gilt auch weiterhin, dass die Etsy-Aktie ein solides Wachstum zeigen muss. Für das vierte Quartal rechnete das Management mit einem Umsatzwachstum in Höhe von ca. 10 % im Jahresvergleich. Ohne Zweifel ist das langsamer als noch vor einigen Jahren. Trotzdem: Selbst nach dem Corona-Wachstumsschub hält das Management das Wachstum, damit setzt sich die erfolgreiche Dynamik fort. Wir können den Handelsplatz wohl inzwischen dem Mainstream zuordnen, auch im Hinblick auf die über 3 Mrd. US-Dollar Warenwert, die pro Quartal ihren Besitzer wechseln.

Was noch wichtiger chancenseitig ist: Die Etsy-Aktie ist bereits profitabel. Mit einem Nettoergebnis von fast 90 Mio. US-Dollar im letzten Quartal zeigt der E-Commerce-Akteur, dass bereits jetzt im Rahmen dieser Wachstumsgeschichte positive Ergebnisse möglich sind. Wenn ab jetzt eine Phase des überproportionalen Gewinnwachstums beginnen sollte, so ist das vermutlich der Wegbereiter für die nächste Rallye. Gemessen an dem aktuellen Aktienkurs läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis zudem bei gerade einmal ca. 39. Ohne Zweifel eine Bewertung, die weiteres Gewinnwachstum benötigt. Aber die trotzdem nicht zu teuer wirkt.

Das Management der Etsy-Aktie ist zwar im Moment vorsichtiger, was Wachstumsraten angeht. Mit einem adressierbaren Gesamtmarkt im Billionen-US-Dollar-Bereich sollte es jedoch weitere große Möglichkeiten geben. Ein konsequentes, moderates Wachstum mit einem stärkeren Gewinnwachstum ist das Rezept für solide Renditen. Sowie langfristig orientiert eben auch starke Gewinnrenditen. Wobei die Marktkapitalisierung mit 17,5 Mrd. US-Dollar inzwischen eher klein ist für das, was man langfristig orientiert erreichen will.

Klein, solides Wachstum, bereits etabliert!

Das, was die Etsy-Aktie für mich jetzt chancenseitig immer interessanter macht, ist einerseits die günstigere Bewertung. Aber auch die Perspektive, dass der Onlinemarktplatz inzwischen etabliert ist. Unternehmensorientiert ist das eine solide Chance zu einem fairen Preis mit großartigen, langfristigen Wachstumsaussichten.

Gewinnwachstum ist in Zukunft der Schlüssel zum Erfolg und nach über 50 % Korrektur sehe ich vermehrt die große Chance. Ob du das auch so siehst, ist eine andere Frage. Bewertung und die Qualität des Marktplatzes spielen dabei jedoch eine entscheidendere Rolle im Moment.

Der Artikel Etsy-Aktie: Neues Tief! Die Chance wird klarer, das Risiko geringer ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

Motley Fool Deutschland 2022