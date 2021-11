Etsy Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Etsy, ein Unternehmen aus dem Markt "Internet Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 02:15 Uhr) mit 260.12 USD etwas im Plus (+0.26 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 66,67 liegt Etsy über dem Branchendurchschnitt (65 Prozent). Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" weist einen Wert von 40,4 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Etsy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 85,3 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 77,56 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +7,74 Prozent im Branchenvergleich für Etsy bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 41,51 Prozent im letzten Jahr. Etsy lag 43,79 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 19 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Etsy-Aktie sind 17 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 9 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 250,44 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (260,12 USD) ausgehend um -3,72 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Etsy von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.