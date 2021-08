Etsy-Aktie: Eine Prognose auf Basis des Tagescharts!

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Etsy Inc. (NASDAQ:ETSY) Aktien werden am Donnerstag höher gehandelt, obwohl es keine unternehmensspezifischen Nachrichten zu geben scheint, die den Kurssprung erklären könnten. Die Aktie war den ganzen Tag über in den sozialen Medien im Trend. Etsy schloss mit einem Plus von 5,1% bei 212,59 $.

Etsy Tages-Chartanalyse Die Aktie bewegt sich von der Trendlinie mit dem höheren Tiefpunkt weg in Richtung Widerstand, was ...