Etsy-Aktie: Dieses E-Commerce-Unternehmen hat eine bessere 1-Jahres-Rendite als…

Etsy Inc. (NASDAQ:ETSY) ist der Ort, an dem Menschen alles kaufen und verkaufen, was handgefertigt, halb- oder gar nicht handgefertigt ist, sowie den Einzelhandel. Fügen Sie jetzt “erstaunliche 1-Jahres-Investitionsrendite” zu dieser Liste hinzu.

Seit August 2020 hat die Ein-Jahres-Rendite der Etsy-Aktie eine Reihe der weltweit beliebtesten Tech-, Unterhaltungs- und E-Commerce-Giganten übertroffen: Walt Disney Co (NYSE:DIS), Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Amazon.com, Inc. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



