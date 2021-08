Etsy-Aktie: 3 Kennzahlen, die zeigen, dass noch lange nicht Game Over ist

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Bei der Etsy-Aktie (WKN: A14P98) läuft es in letzter Zeit nicht mehr sonderlich rekordverdächtig. Insbesondere das zweite Quartal mit einem deutlich schwächeren operativen Wachstum hat gezeigt, dass zumindest fürs Srste der Pandemie-Effekt verflogen ist.

Allerdings könnte die Etsy-Aktie langfristig orientiert trotzdem noch eine attraktive Chance darstellen. Hier erfolgt der Blick auf drei Kennzahlen, die das jetzt unterstreichen könnten.

Etsy-Aktie: 7,9 Mio. Habitual Buyers

Hinter der Etsy-Aktie steckt inzwischen natürlich ein größeres Ökosystem. Foolishe Investoren scannen ein Quartalszahlenwerk immer auch aus diesem Blickwinkel. Unter anderem gehörten 90,49 Mio. aktive Käufer zum Onlinehandelsplatz dazu.

Allerdings ist es möglicherweise verkehrt, bloß auf diese Kennzahl zu blicken. Sie misst zwar die Quantität, aber nicht die Qualität. Neben dieser Kennzahl verfügt der E-Commerce-Akteur inzwischen nämlich über 7,9 Mio. sogenannter Habitual Buyers. Beziehungsweise Käufer, die die Etsy-Plattform schon voll und ganz in ihre Gewohnheiten mit aufgenommen haben.

Das Volumen, das dieser Nutzerkreis im Durchschnitt besitzt, liegt bei über 200 US-Dollar in einem einzelnen Jahr. Oder anders ausgedrückt: Die Onlineplattform ist für sie teilweise bereits erste Wahl. Zudem zeigt die Diskrepanz zwischen den bisherigen Habitual Buyers und den gesamten Käufern, dass potenziell noch viele Käufer mehr Volumen auf sich vereinen könnten. Auch das zeigt mir: Die Etsy-Aktie besitzt noch Potenzial, selbst was den bisherigen Nutzerkreis angeht.

Es geht weiterhin um 1,7 Billionen US-Dollar

Eine zweite Kennzahl, die das Potenzial der Etsy-Aktie unterstreicht, sind für mich noch immer die 1,7 Billionen US-Dollar. Vor einigen Quartalen hat das Management des E-Commerce-Akteurs davon gesprochen, dass in etwa in dieser Größenordnung der adressierbare Gesamtmarkt liegt. Ein großes Marktpotenzial, das entsprechend noch unerschlossen ist. Vor allem wenn wir bedenken, dass das Gross Merchandise Volume zuletzt gerade einmal bei 3,05 Mrd. US-Dollar im Quartal gelegen hat.

Zudem setzt das Management hinter der Etsy-Aktie auf die House of Brands-Strategie. Das bedeutet, dass mithilfe von Zukäufen das regionale oder qualitative Wachstum ausgebaut werden soll. Spannende Zukäufe hat es zuletzt den einen oder anderen gegeben. Für das Wachstum definitiv nicht verkehrt. Der E-Commerce-Akteur rüstet sich jedenfalls, um bestmöglich von seinem Gesamtmarkt zu profitieren.

Etsy-Aktie: KUV knapp über 10

Zu guter Letzt sollten wir als Foolishe Investoren bedenken, dass die Etsy-Aktie auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von knapp über 10 kommt. Gemessen an einer Marktkapitalisierung in Höhe von 22 Mrd. US-Dollar und einem zuletzt ausgewiesenen Umsatz in Höhe von 528 Mio. US-Dollar im Quartal erhalten wir in etwa diesen Wert. Wobei das Wachstum weitergeht und das Vorweihnachtsquartal für gewöhnlich noch stärker ist.

Die fundamentale Bewertung der Etsy-Aktie könnte preiswert sein. Zumindest, wenn das Wachstum über kurz oder lang wieder anzieht. Aber auch der Börsenwert ist für mich noch immer vergleichsweise gering. Insbesondere mit Blick auf den adressierbaren Gesamtmarkt.

Der Artikel Etsy-Aktie: 3 Kennzahlen, die zeigen, dass noch lange nicht Game Over ist ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

Motley Fool Deutschland 2021