Etsy-Aktie +30 % am Donnerstag: Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, die Aktie günstig zu kaufen?

Die Etsy-Aktie (WKN: A14P98) hat am Donnerstag insbesondere im späten Handel einen signifikanten Turnaround hingelegt. Bereits im regulären US-Handel schaffte die Aktie ein Kursplus von 10 % in US-Dollar. Nach Börsenschluss ist das um weitere 20,5 % ausgebaut worden. Wobei mit 154 US-Dollar die Marke von 100 US-Dollar endlich weiter entfernt ist.

Auslöser dafür sind natürlich die frischen Quartalszahlen. Aber schafft die Etsy-Aktie jetzt den Turnaround auf einer nachhaltigen Basis? Spannend! Blicken wir auf die Zahlen und die Bewertung. Sowie darauf, was Foolishe Investoren sonst noch wissen sollten. Auch der größere Kontext und die weiteren Wachstumsaussichten sind dieses Mal besonders entscheidend.

Etsy-Aktie: Solides Wachstum & mehr!

Das Management der Etsy-Aktie kann jedenfalls ein absolut solides und über den Erwartungen liegendes Wachstum präsentieren. Zunächst die Basics: Das Gross Merchandise Volume kletterte im Jahresvergleich um 16,5 % auf 4,2 Mrd. US-Dollar. Der Umsatz schaffte ein Plus von 16,2 % auf 717,1 Mio. US-Dollar. Mit einem Nettoergebnis von 161,55 Mio. US-Dollar ist das Gewinnwachstum überaus fantastisch.

Für das Geschäftsjahr 2021 belief sich der Umsatz auf 2,32 Mrd. US-Dollar und das Nettoergebnis schaffte es auf 493,5 Mio. US-Dollar oder 3,40 US-Dollar auf verwässerter Basis. Das ist ohne Zweifel eine interessante Ausgangslage, die zu einer spannenden Bewertung führt. Aber dazu später mehr.

Das Ökosystem bleibt solide und wachstumsstark mit über 7,5 Mio. Verkäufern und weiterhin 96,33 Mio. Käufern rund um den Globus. Ebenfalls entscheidend: Im ersten Quartal rechnet das Management der Etsy-Aktie mit einem Gross Merchandise Volume zwischen 3,2 und 3,4 Mrd. US-Dollar, was im Jahresvergleich weiteres Wachstum impliziert. Auch der Umsatz soll auf 565 bis 590 Mio. US-Dollar klettern.

Nun jedoch zu einem wesentlichen Grund, warum die Etsy-Aktie nach den Zahlen so signifikant steigen konnte: Das Management kündigte eine Erhöhung der Verkaufsgebühr von 5,0 auf 6,5 % an. Ab dem 11. April soll der neue Wert gelten, was grundsätzlich eine Wachstumsbeschleunigung bringen dürfte. Mit den zusätzlichen Mitteln möchte das Management primär in Marketing und das Ökosystem zur Wachstumsbeschleunigung investieren. Es bleibt dabei, dass ein langfristig orientierter Fokus, der qualitatives Wachstum bringen soll, der primäre Anspruch des Managements ist.

Noch immer moderat bewertet …?!

Die Etsy-Aktie besitzt nun einen Aktienkurs von 154 US-Dollar, was einem Börsenwert von 16,2 Mrd. US-Dollar gleicht. Wir können mehrere Kennzahlen bilden. Immer entscheidender ist für mich jedoch das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das mit momentan 45,3 im eher moderaten Bereich steckt. Gerade das weitere Wachstumspotenzial im ersten Quartal und die Möglichkeit eines sich beschleunigenden Wachstums durch höhere Gebühren zeigt: Möglichkeiten sind vorhanden.

Übrigens: 6,5 % Gebühren sind immer noch vergleichsweise moderat, eBay verlangt beispielsweise inzwischen 11 % des Verkaufspreises als Provision. Eine Akzeptanz dieses Wertes ist daher wahrscheinlich. Für mich bleibt die Etsy-Aktie daher langfristig orientiert überaus interessant. Selbst mit einem moderateren Wachstum und Fokus auf die langfristige Perspektive und die Bewertung können Investoren einen näheren Blick riskieren.

Der Artikel Etsy-Aktie +30 % am Donnerstag: Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, die Aktie günstig zu kaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy und empfehlt eBay, sowie die folgenden Optionen: Short April 2022 $62.50 Call auf eBay.

Motley Fool Deutschland 2022