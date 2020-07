Etruscus startet mit VTEM-Messung in die Explorationssaison 2020

Quelle: IRW Press

29. Juli 2020 – Vancouver, BC: Etruscus Resources Corp. (CSE: ETR) (FWB: ERR) (das „Unternehmen“ oder „Etruscus“) hat die erste Phase seiner Explorationssaison 2020 in seinen Konzessionsgebieten Rock & Roll und Sugar, die im Bergbaugebiet Eskay in der rohstoffreichen Region Golden Triangle in British Columbia liegen, eingeleitet. Angesichts des Erfolgs in seinem ersten Explorationsjahr und der laufenden Datenanalyse startet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung