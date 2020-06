Etruscus entdeckt „The Wall“, ein großformatiges Ziel mit der zehnfachen Dimension einer Lagerstätte

Quelle: IRW Press

15. Juni 2020, Vancouver – BC: Etruscus Resources Corp. (CSE: ETR) (FWB: ERR) (das „Unternehmen“ oder „Etruscus“) freut sich, die Entdeckung eines sehr großen und aussichtsreichen neuen Zielgebiets – "The Wall" – auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Rock-and-Roll-Grundstück im Herzen des Eskay-Camps im goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia bekannt zu geben. "The Wall" grenzt unmittelbar an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung