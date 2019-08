Etracs Monthly Pay 2xLeveraged Msci US Reit Index ETN due May 5: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Für die Aktie Etracs Monthly Pay 2xLeveraged Msci US Reit Index ETN due May 5 wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NYSE Arca am 26.08.2019 ein Kurs von 27.656 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Etracs Monthly Pay 2xLeveraged Msci US Reit Index ETN due May 5 einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Etracs Monthly Pay 2xLeveraged Msci US Reit Index ETN due May 5 jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Etracs Monthly Pay 2xLeveraged Msci US Reit Index ETN due May 5 aktuell mit dem Wert 43,97 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 40,82. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Etracs Monthly Pay 2xLeveraged Msci US Reit Index ETN due May 5 zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Etracs Monthly Pay 2xLeveraged Msci US Reit Index ETN due May 5-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 25,36 USD. Der letzte Schlusskurs (27,656 USD) weicht somit +9,05 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 27,12 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,98 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Etracs Monthly Pay 2xLeveraged Msci US Reit Index ETN due May 5 ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Etracs Monthly Pay 2xLeveraged Msci US Reit Index ETN due May 5-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

