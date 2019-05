Etracs Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2: Das muss man erstmal verdauen!

An der Börse NYSE Arca schloss die Etracs Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2-Aktie am 17.05.2019 mit dem Kurs von 21,647 USD.

Wie Etracs Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2 derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Etracs Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2 in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Etracs Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2 haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Etracs Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2 bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Anleger: Etracs Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2 wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Etracs Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2-Aktie beträgt dieser aktuell 22,86 USD. Der letzte Schlusskurs (21,647 USD) liegt damit deutlich darunter (-5,31 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Etracs Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2 somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 22,43 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,49 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Etracs Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2 ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird Etracs Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2 auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.