Ethos vergrößert Grundbesitz in Neufundland auf 118 km2

Quelle: IRW Press

Vancouver, BC – 16. Juni 2021, Ethos Gold Corp. („Ethos“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ECC; OTCQB: ETHOF; Frankfurt: 1ET) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Earn-in-Vereinbarung abgeschlossen hat, wonach Ethos eine 100%ige Beteiligung am 325 Hektar (3,25 km2) großen Claim Fairbanks auf New World Island (Neufundland) erwerben kann. Dieses Projekt grenzt an die unternehmenseigenen Konzessionsgebiete Deep ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung