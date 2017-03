Ethisphere-Institut zählt Ford zu den ethischsten Unternehmen der Welt - zum achten Mal in Folge

DEARBORN, Michigan (ots) -- Ford vom Ethisphere-Institut auch 2017 als eines der ethischstenUnternehmen der Welt ausgezeichnet, bereits das achte Mal inFolge- Die Auszeichnung bezieht sich auf Corporate Citizenship,Nachhaltigkeit in der Lieferkette, verantwortungsvolleBeschaffung sowie Initiativen für eine saubere Umwelt- Ford reduziert die Umweltbelastung der Lieferkette mittels deserweiterten PACE-Umweltprogramms, das mittlerweile mehr als 40Lieferanten in 40 Ländern einbezieht- Jedes Jahr zeichnet das Ethisphere-Institut weltweit führendeUnternehmen für ethische Praktiken aus, Ziel ist die Förderungvon ethischen UnternehmenswertenDank der Fokussierung auf vorbildliches Corporate Citizenshipwurde Ford vom Ethisphere-Institut im achten aufeinander folgendenJahr als eines der weltweit ethischsten Unternehmen ausgezeichnet.Diese Anerkennung hat über einen solch langen Zeitraum hinweg zuvornoch kein anderer Automobilhersteller erhalten.Das Engagement von Ford für ein ethisches Geschäftsmodell zeigtsich zum Beispiel bei Programmen zur Wahrung der Menschenrechte, derGewährleistung von sicheren Arbeitsbedingungen, der Beschaffung vonkonfliktfreien Mineralien und Initiativen für eine saubere Umweltsowie der Nachhaltigkeit in der Lieferkette. Ford investiert zudem inlangfristige Beziehungen zu Lieferanten, etwa durch den aktivenAustausch von Fachwissen sowie durch Schulungen und Evaluierungen.Dieses Engagement soll sicherstellen, dass Lieferanten sowohlgesetzliche Anforderungen als auch die hohen Unternehmens-Standardsvon Ford erfüllen.Bestes Beispiel hierfür ist das Umweltprogramm PACE, dasmittlerweile mehr als 40 Lieferanten in 40 Ländern einbezieht. PACEist Teil von Fords Engagement für eine bessere Welt. Während vieleNachhaltigkeitspraktiken bereits an den Produktionsstandorten desUnternehmens direkt umgesetzt wurden, hat Ford das Programm nunerweitert, um Lieferanten bei der Reduzierung von CO2-Emissionen undAbfällen zu unterstützen, darüber hinaus geht es bei PACE um dieErhöhung der Effizienz beim Wasser- und Energieverbrauch. Mit PACEbietet Ford ein Maßnahmenpaket mit über 350 Optimierungs-Schritten invier Kategorien: Energie, Wasser, Luftemissionen und Reststoffe. Dazuzählen beispielsweise die Optimierung von Kühlsystemen, dieReduzierung des Druckluftverbrauchs in der Fertigung, die Beseitigungvon Einweg-Kühlsystemen oder auch das Ersetzen von Glühlampen durchLED-Glühbirnen, um wertvolle Ressourcen zu sparen."Starke Ethik und gutes Corporate Citizenship sind die Grundlagenunserer Unternehmens-Philosophie, die unseren Kunden zeigt, fürwelche Werte wir als Autohersteller stehen", sagte Bill Ford,Vorsitzender des Aufsichtsrats der Ford Motor Company. "DieAnerkennung durch das Ethisphere-Institut reflektiert die Kernwerteder Marke Ford und verdeutlicht, dass unsere Mitarbeiter jeden Tagdie richtigen Entscheidungen für alle unsere Stakeholder treffen".Das Ethisphere-Institut ist eine unabhängige Organisation zurFörderung unternehmerischer Ethik. Der Titel "World's Most EthicalCompany" ist eine Anerkennung für weltweit führende Unternehmen,deren Engagement für Ethik in der Geschäftswelt über reineAnkündigungen hinausgeht. Auszeichnungen vergibt dasEthisphere-Institut in fünf unterschiedlichen Kategorien: Compliance(Regeltreue bei der Einhaltung von Richtlinien), CorporateCitizenship (bürgerschaftliches Engagement von Unternehmen, etwa inökologischen oder kulturellen Fragen), Unternehmenskultur,Unternehmensführung und Reputation. "Unternehmen, die wir alsbesonders ethisch geehrt haben, geben neue Antworten auf dieveränderten gesellschaftlichen Erwartungen, neue Gesetze undVorschriften sowie insgesamt auf das geopolitische Klima", sagteTimothy Erblich, CEO des Ethisphere-Instituts. "Wir haben gesehen,wie Ford auf diese Herausforderungen reagiert, der Konzern verstehtEthik als nachhaltigen Wettbewerbsvorteil und investiert unteranderem in die Kommunen, bei denen Standorte betrieben werden".In jüngster Vergangenheit hat Ford für die umfangreichenBemühungen des Unternehmens auch von weiteren Drittorganisationenzahlreiche Anerkennungen erhalten, darunter:- 2017 World's Most Admired Company (Fortune)- 2016 America's Best Corporate Citizens (Forbes)- 2016 America's Best Employer (Forbes)- 2016 Top Green Company (Newsweek)- 2016 Weltweit bester Arbeitgeber in den Bereichen Engineeringund IT (Universum)- 2016 100 Prozentpunkte beim Human Rights Campaign's CorporateEquality IndexWeitere Informationen über das Ethisphere-Instituts und dievollständige Liste der ethischen Unternehmen finden Sie unter:www.ethisphere.com/worlds-most-ethical/wme-honorees/Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.de.