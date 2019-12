Ethischer Konsum in der Weihnachtszeit

Hamburg (ots) - Weihnachten steht vor der Tür: Gerade in dieser Zeit konsumierenwir besonders viel, kaufen Geschenke, buchen unsere Reisen für das kommende Jahrund treffen uns auf Weihnachtsmärkten. Doch jeder Kauf ist mit moralischen undnachhaltigen Fragen verbunden. Wie wir ethisch konsumieren und was Unternehmentun können, erklärt Prof. Dr. Hendrik Müller, Wirtschaftsethiker und Professoran der Hochschule Fresenius.Die Werbeindustrie verkündet in der Vorweihnachtszeit verstärkt ihreBotschaften, die uns zum Konsum animieren sollen. Angesichts drängender Themenwie dem Klimawandel, der Überbevölkerung oder der gesellschaftlichenUngleichheit ist jeder Kauf heutzutage mit moralischen Fragen und weitreichendenKonsequenzen verbunden. Wo wurde das Hemd produziert? Wurde Bio-Baumwolleverwendet? Kommt die Gans auf dem Tisch aus einer Massentierhaltung? Laut einerUmfrage der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen werden in Zukunft Ethik undMoral beim Einkauf eine immer größere Rolle spielen als bisher.Weniger Fleisch aus der Massentierhaltung, weniger Plastikverbrauch, wenigerReisen: Im Grunde wissen Konsumenten, dass sie ihr Konsumverhalten ändernmüssen. Doch nach wie vor fällt es vielen Menschen schwer, sich umzustellen."Das hat vielfältige Gründe. Viele Verbraucher setzen es sich inzwischen zumZiel, umweltschonende und nachhaltige Produkte zu kaufen", erklärt Müller.Trotzdem zeigen Statistiken, dass nur fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung inDeutschland tatsächlich nachhaltig konsumieren. "Das ethische Bewusstsein istzwar vorhanden, aber es spiegelt sich nicht im Handeln wider. Hier liegt eineDiskrepanz vor", so der Wirtschaftsethiker weiter. Dies liege auch daran, dasswir mitunter widersprüchliche Meldungen zum Thema Nachhaltigkeit erhalten. "Diesverunsichert und überfordert Menschen. Sie fragen sich, inwiefern dieAuswirkungen ihres Handelns überhaupt eine Rolle spielen und neigen dann dazu,nichts oder nur wenig zu verändern."Müller fordert daher eine Systemänderung: "Nicht nur Verbraucher sollten ihrKonsumverhalten hinterfragen, sondern auf politischer Ebene müssen entsprechendeRahmenbedingungen und Anreize geschaffen werden." Auch Unternehmen solltenumdenken und entsprechende Angebote schaffen. Eine Veränderung könne nur durchein Zusammenspiel aller Akteure bewirkt werden. Müller rät beispielsweise, denbestehenden Warenangeboten wie aktuell rund um den Black Friday zu widerstehen.Die Unternehmen ihrerseits könnten sich aus der undurchsichtigen Rabattschlachtheraushalten, was einige Anbieter auch tun und kommunizieren. Auswirtschaftsethischer und nachhaltiger Sicht sollten sie zudem Überproduktionenvermeiden und nur das herstellen, was auch tatsächlich nachgefragt wird. ImSinne der Circular Economy oder Kreislaufwirtschaft empfehle es sich, mehrProdukte zu kreieren, die up- und recycelt werden können. Daneben solltenUmwelt- und Sozialsiegel eine Orientierung ermöglichen. Ein gutes Beispielhierfür sei das neu eingeführte staatliche Gütesiegel in der Textilindustrie -der grüne Knopf. Das Siegel stellt verbindliche Anforderungen, um Mensch undUmwelt zu schützen.Insbesondere in der Weihnachtszeit biete sich für Konsumenten die Chance, ihreKäufe kritisch zu hinterfragen. "Wir haben alles im Überfluss. Daher sollten wiruns beim Einkauf nach der Sinnhaftigkeit fragen. Brauchen wir oder derBeschenkte das Produkt tatsächlich?", gibt er zu bedenken. AlternativeVerpackungen seien auch eine Möglichkeit, nachhaltig zu schenken. So könne manentweder bereits verwendetes Geschenkpapier nochmals benutzen oder die Geschenkein bemaltes Zeitungspapier einpacken. "Der Charme des Aufreißens geht damitnicht verloren. Und man kann einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz leisten",
sagt der Hochschulprofessor.
Das ausführliche Interview gibt es auf unserem Wissenschaftsblog:
http://ots.de/BuZAYa. 