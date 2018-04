Ethikrat nimmt seltene Erkrankungen in den Blick

Berlin (ots) - Allein in Deutschland leben etwa vier MillionenMenschen mit einer seltenen Erkrankung - Anlass genug für denDeutschen Ethikrat, am gestrigen Mittwoch mit über 200 Gästen dieSituation der Erkrankten und ihrer Angehörigen in den Blick zu nehmenund darüber zu diskutieren, wie ihre Bedürfnisse im Gesundheitswesenbesser berücksichtigt werden können.Eine Erkrankung gilt als selten, wenn nicht mehr als fünf von10.000 Menschen davon betroffen sind. Menschen mit einer seltenenErkrankung sehen sich mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert:falsche oder verspätete Diagnosestellung, Mangel an Information undpraktischer Unterstützung im Alltag, psychische Belastung durch dieIsolation und eine schlechte Versorgung mit qualifiziertenFacheinrichtungen. Strukturelle, medizinische und ökonomische Gründeerschweren sowohl die medizinische Versorgung der Betroffenen alsauch die Forschung zur Verbesserung von Diagnose und Therapie."Die Herausforderung besteht darin, effektiv und gerecht alleMenschen mit ihren komplexen seltenen Krankheiten zu unterstützen undihnen adäquate Therapien und Symptombehandlungen zukommen zu lassen",sagte der Ratsvorsitzende Peter Dabrock zu Beginn der Veranstaltung.Ratsmitglied Stephan Kruip, selbst von einer seltenen Erkrankungbetroffen, schilderte in seiner Einführung anschaulich dieSchwierigkeiten, mit denen Menschen mit seltenen Erkrankungenkonfrontiert sind. Er fragte, wie die berechtigten Ansprüche derMenschen mit seltenen Erkrankungen innerhalb der strukturellen undökonomischen Grenzen des Gesundheitswesens realisiert werden können.Antje Behring vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) stellte dieRegularien vor, auf deren Grundlage der G-BA über die Erstattung derKosten für die Behandlung von seltenen Erkrankungen entscheidet.Arzneimittel für seltene Erkrankungen (Orphan Drugs) können inDeutschland in einem vereinfachten Verfahren zugelassen werden.Fehlende "Leitplanken" und "Obergrenzen" für Preise hätten allerdingsdazu geführt, dass die Jahrestherapiekosten für Orphan Drugs starkangestiegen seien. An dieser Stelle müsse deutlich nachgebessertwerden. Außerdem müsse der Nutzen der ambulantenspezialfachärztlichen Versorgung für die Diagnostik und Behandlungseltener Erkrankungen empirisch untersucht werden.Daniel Strech von der Medizinischen Hochschule Hannover referiertezu den ethischen Herausforderungen seltener Erkrankungen. Strechzufolge bestehe zwar ein breiter Konsens darüber, dass einesolidarische Gesellschaft allen Mitgliedern eine faire Chance aufBehandlung einräumen müsse und eine vereinfachte Regulierung bei derZulassung von Medikamenten für seltene Erkrankungen wünschenswertsei. Die Diskussion werde aber kontrovers, sobald es umReal-Life-Entscheidungen zu Allokations- und Anreizfragen gehe - etwabezüglich einer fairen Verteilung finanzieller Ressourcen fürVersorgungsangebote und Forschungsprogramme oder der Frage, ob dievereinfachte Zulassung von Orphan Drugs tatsächlich hilft,Arzneimittel bereitzustellen, die einen relevanten Mehrwert für dieBetroffenen haben.In der folgenden, von Ratsmitglied Elisabeth Steinhagen-Thiessenmoderierten Podiumsdiskussion erörterten die beiden Referentengemeinsam mit Jörg Richstein von der Allianz Chronischer SeltenerErkrankungen e. V. und Sabine Sydow vom Verband ForschenderArzneimittelhersteller (vfa bio), was zu tun sei, um Menschen mitseltenen Erkrankungen künftig eine optimale Diagnostik und Therapieanbieten zu können. In der für das Publikum offenen Diskussion wurdenverschiedene Lösungsansätze zusammengetragen: Sie reichten von mehrTransparenz durch neue Strukturen zur Information der Betroffenenüber eine bessere Einbindung von Selbsthilfegruppen bei derErarbeitung von Versorgungskonzepten bis hin zur Ausweitungklinischer Studien und der Förderung von Registern für selteneErkrankungen.Dieses Forum Bioethik, so resümierte Peter Dabrock die lebhafteDiskussion, habe vielen betroffenen Personen eine Chance geboten,ihre Situation und die damit verbundenen Herausforderungen deutlichzu machen. Wichtig sei es, Lösungen zu entwickeln, die den von einerseltenen Erkrankung betroffenen Menschen in den Mittelpunkt stellen.Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sich unterhttp://ots.de/sGUTIB.Pressekontakt:Ulrike FlorianDeutscher EthikratReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitJägerstraße 22/23D-10117 BerlinTel: +49 30 203 70-246Fax: +49 30 203 70-252E-Mail: florian@ethikrat.orgOriginal-Content von: Deutscher Ethikrat, übermittelt durch news aktuell