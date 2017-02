Ethikrat hört Sachverständige zu Zwang in der Psychiatrie

Berlin (ots) - Der Deutsche Ethikrat führt am Donnerstag, dem 23.Februar 2017 in Berlin eine öffentliche Sachverständigenanhörung zumThema Zwang in der Psychiatrie durch. Interessenten können dieAnhörung auch per Audio-Livestream mitverfolgen und onlinekommentieren.Der Deutsche Ethikrat erarbeitet derzeit eine Stellungnahme zu denFragen, welche Formen von Zwang identifizierbar sind, welche RolleZwangsmaßnahmen in Praxisfeldern wie der Psychiatrie, der Pflege, dersozialen Arbeit, der Kinder- und Jugend- sowie der Behindertenhilfespielen, inwiefern dies ethisch und rechtlich problematisch ist undwelcher Veränderungsbedarf für die Praxis und deren gesetzlicheRegulierung besteht. Von besonderem Interesse sind für den Ethikratdabei solche Zwangsmaßnahmen, die mit der Begründung desSelbstschutzes der Betroffenen durchgeführt werden (sog. wohltätigerZwang).In seiner Anhörung am 23. Februar wird sich der Ethikratinsbesondere mit Unterbringung, freiheitsentziehenden Maßnahmen,Zwangsbehandlungen, aber auch strukturellen Zwängen in derPsychiatrie befassen und die Expertise von Betroffenen, Angehörigenund professionellen Akteuren einholen.Vor allem in stationären Einrichtungen sind Maßnahmen zubeobachten, die aufgrund ihres Zwangscharakters einen schwerwiegendenEingriff in die Grundrechte der betroffenen Person darstellen, sodasssie in besonderem Maße ethisch und rechtlich rechtfertigungspflichtigsind. Dazu gehören u.a. die freiheitsentziehende Unterbringung vonPersonen in Kliniken und anderen stationären Einrichtungen, dieunfreiwillige Behandlung psychischer und somatischer Erkrankungen,die medikamentöse Ruhigstellung bei herausforderndem Verhalten sowiefreiheitsentziehende Maßnahmen wie der Einsatz von Bettgittern oderFixierungsgurten und strukturelle Zwänge.Der besondere Fokus der Anhörung liegt auf den Herausforderungen,die sich für die Praxis aus der veränderten Rechtslage, aber auch ausaktuellen Diskussionen sowie grund- und menschenrechtlichen Faktorenergeben.Informationen zum Programm der Anhörung finden sich unterhttp://www.ethikrat.org/veranstaltungen/anhoerungen/psychiatrie.Aufgrund begrenzter Raumkapazitäten musste die Anmeldelistebereits geschlossen werden. Interessenten können die Anhörung aberauch per Audio-Livestream unterhttps://voicerepublic.com/users/deutscher-ethikrat mitverfolgen undonline kommentieren.In einer weiteren Anhörung im Mai wird sich der Deutsche Ethikratmit den anderen genannten Praxisfeldern beschäftigen.Pressekontakt:Ulrike FlorianDeutscher EthikratReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitJägerstraße 22/23D-10117 BerlinTel: +49 30 203 70-246Fax: +49 30 203 70-252E-Mail: florian@ethikrat.orgURL: www.ethikrat.orgOriginal-Content von: Deutscher Ethikrat, übermittelt durch news aktuell